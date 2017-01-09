«Попов: жена пилит и пилит. Она у меня… болгарка»

Итальянский журналист: Витсель заключил контракт с командой Каннаваро
bolelo:
— Витсель: просто 18 — это моё любимое число!
ninjah bolelo:
— С детства за 18!
fox2008:
— Геннадий Сергеевич, а вы можете быстро сказать: «Тяньцзинь Цюаньцзянь»?
alibabaster:
— Не пойдёт игра — пойдёт пуховики шить.
Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют
chelovechkin:
— Цзинь-дзянь-дзынь… Название клуба — как звон денежек))) Как тут отклонить можно?
gosha84:
— «Чемп»!!! Пора добавить чемпионат Китая в «Футболе»)))
«Урал» объявил о переходе полузащитника Глушкова
olegga282:
— Глушков — это пхрны.
tihonovetsk:
— Ждём теперь Комбарова и Зобина.
hollybull:
— От создателей Абибас и Рита, встречайте — Глушков!
alibabaster:
— «Урл» объявл о прходе плзащтнка Глушкова из «Спртка».
olegga282:
— «Барселона» объявила о переходе Акинфенва.
Клопп: казалось, что каждый житель Плимута сегодня находился в штрафной площади
pachanchik:
— Кек… Ты ещё с ФК «Ростов» не играл. Ты бы решил, что вся область тут.
Гвардиола: я приближаюсь к концу тренерской карьеры
tipson:
— Мутко: вся моя карьера ещё впереди.
Деньги от продажи Витселя «Зенит» может потратить на приобретение Мертенса
playmaker10:
— Комбаров поперхнулся коктейлем. Ну а если серьёзно, то утка, не поедет он в РФПЛ.
palkak0palka:
— 17:35 Комбаров: я решил продолжить карьеру в Китае.
Переход Попова из «Спартака» в «Трабзонспор» может сорваться из-за жены Ивелина
kpblcaffchik:
— Попов: не могу перейти! Жена пилит и пилит. Она у меня… болгарка.
file_00:
— Жена Попова может сорваться из-за перехода мужа из «Спартака» в «Трабзонспор».
Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в аренду в «Ливерпуль»
alibabaster:
— Юрген Клопп: источник сообщил, что мне нравится игра Шатова.
«Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» Д € 150 млн за Обамейянга
lovefclm:
— У меня калькулятор пишет Е, когда считаю руб/год…
titov1:
— Уважаемые китайцы, я готов сидеть на лавке всего за 2 млн в год)
jazzvamen:
— Вся эта китайская вакханалия напоминает представление банды Воланда на предмет выяснения степени алчности футболистов. Я хочу увидеть окончание этого шоу, когда голые и униженные футболисты будут бегать по свету.
Хавбек «Крыльев Советов» Молло проходит медосмотр в «Зените»
gennady55:
— Орлов: Молло — секонд хенд. Ну и что, зато выговорить легко.
Промес: не собираюсь уходить из «Спартака», пока не станем чемпионами
diman19801980:
— 31.12.18 Промес: В этом сезоне точно!
31.12.19 Промес: Уж теперь наверняка!
31.12.22 Промес: Да что же ты будешь делать-то?!
31.12.40 Промес: ААААААААААААА!!!
alibabaster:
— 2716 год
Квинси Промес XXII: как завещал мой предок из 2016 года Квинси Промес Первый — не уходить из «Спартака», пока он не станет чемпионом.
Гвардиола: «Ман Сити» примет меры по отношению к Фернандиньо
ropsyadapsya:
— «Шесть матчей — три красные карточки, или Как продлить рождественские каникулы», автор Фернандиньо. Скоро во всех книжных города.
Мамаев опубликовал фотографию с Фердинандом и Кокориным
graf-olenev:
— Это же санаторий «Солнышко» из Анапы, я узнал))
paranoik1:
— Сейчас появится masloed и скажет, что это Геленджик, он сидел за соседним столом и даже перекинулся с ними парой незначительных фраз))) С Новым годом!
Жиру: гол в ворота «Кристал Пэлас» — лучший в моей карьере
segadrozd:
— Я ел оливье и чуть не подавился после гола Оливье!
iDoctor777:
— Ты жиру побольше добавь (майонеза).
Григорян: я ждал этот шанс и шёл к нему упорным трудом в течение 20 лет
amkarperm59:
— Григорян: на самом деле я ждал звонка из Китая.
diman19801980:
— Армен Григорян: 33 года я пел в группе «Крематорий» — и наконец получил данное назначение!
Роналду: иногда моему сыну говорят, что есть футболист, который лучше его отца
alibabaster:
— Отец Неймара: иногда моему сыну говорят, что есть отец, который лучше его отца.
В Португалии судья случайно столкнулся с игроком на поле и удалил его
kpmed:
— Российские судьи приняли на вооружение.
Ибрагимович: уровень игры Роналду — результат упорных тренировок, а не таланта
stepposuslupus:
— Златану лучше знать, кому и что он при рождении давал. Говорит, что Роналду таланта не отмерил, значит, так оно и есть.