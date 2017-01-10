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175 лет назад 2016
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Криштиану Роналду, Клаудио Раньери, Месси, «Зенит», «Краснодар» — в обзоре
Фото: twitter.com/FIFAcom
Текст: «Чемпионат»

ФИФА назвала лучших. Главное – в обзоре дня

Итоги церемонии награждения ФИФА лучших футболистов и тренеров 2016 года, а также новости трансферного рынка – в обзоре событий дня.
10 января 2017, вторник. 00:00. Футбол

Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА


Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА на церемонии в Цюрихе. Награду футболисту вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

С 2016 года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой собственный приз. «Золотой мяч» по итогам прошлого года выиграл форвард «Реала» Криштиану Роналду, на награду ФИФА «The Best» помимо Роналду претендовали Лионель Месси («Барселона») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

Роналду получил 34,4% голосов, Месси — 26,42%, а Гризманн — 7,53%.

Фаиз Субри получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года


Гол футболиста малайзийской команды «Пулау Пинанг» Фаиза Субри, забившего в ворота «Паханга» ударом со штрафного, признан самым красивым в 2016 году по версии ФИФА.

Субри получил премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается с 2009 года футболисту (независимо от пола), забившему самый красивый гол года. Обладателями титула становились Криштиану Роналду, Хамит Алтынтоп, Неймар, Мирослав Стох, Златан Ибрагимович, Хамес Родригес и Венделл Лира.


На премию помимо мяча Субри также претендовали голы полузащитника «Коринтианса» Марлоне и футболистки сборной Венесуэлы U17 Даниушки Родригес. Посмотреть все три гола можно здесь.

Клаудио Раньери — лучший тренер года по версии ФИФА


Наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери стал лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА. В споре за это звание он опередил главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и рулевого сборной Португалии Фернанду Сантуша. Приз лучшему тренеру на церемонии в Цюрихе вручил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Раньери получил 22,6% голосов при определении лучшего тренера, Зидан — 16,56%, а Сантуш — 16,24%.

В прошлом году «Лестер» под руководством Раньери впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

«Это было что-то удивительное и странное. Бог футбола сказал: «Пусть «Лестер» выиграет». Только так можно было выиграть чемпионат», — сказал Раньери после вручения награды.

Объявлена символическая сборная 2016 года по версии ФИФА


ФИФА на церемонии в Цюрихе объявила символическую сборную лучших игроков 2016 года. В состав попали пять игроков мадридского «Реала», четыре футболиста «Барселоны» и по одному игроку из «Баварии» и «Ювентуса».

Символическая сборная 2016 года по версии ФИФА: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Херард Пике («Барселона), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все — «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все — «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Карпин может возглавить сборную Беларуси


Представители экс-наставника «Спартака» Валерия Карпина и бывшего тренера «Реала» Бернда Шустера предложили в АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси, утверждает Tribuna.

Ранее первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян заявил, что некоторые иностранные специалисты выразили желание работать с национальной командой Беларуси. СМИ сообщали, что сборную может возглавить бывший главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук.

Набрав 2 очка в 4 матчах отбора ЧМ-2018, Беларусь занимает пятое место в группе А.

«Краснодар» подписал контракт с игроком сборной Эквадора Рамиресом на 4,5 года


«Краснодар» подписал контракт с защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом на 4,5 года.

«9 января игрок сборной Эквадора Кристиан Рамирес прошёл медицинское обследование, после чего подписал трудовое соглашение с ФК «Краснодар». Срок контракта – 4,5 года, то есть чёрно-зелёные цвета футболист будет защищать до лета 2021 года.

Предыдущим клубом 22-летнего левого защитника был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого Рамирес выиграл чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской лиги. С завтрашнего дня новобранец приступает к тренировкам в составе «горожан», — информирует сайт клуба.

Зарплата Молло в «Зените» может составить € 1,5 млн в год без учёта бонусов


Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом». Как сообщает ФАН, по соглашению, рассчитанному до лета 2020 года, футболист будет зарабатывать € 1,5 млн в год. С учётом бонусов за выступления, годовая зарплата 27-летнего француза возрастёт до € 1,8 млн.

Трансферная стоимость игрока составит около € 3 млн. Ожидается, что футболист отправится на первый сбор «Зенита» в Дубай, который начнётся 11 января.

Ранее в «Зенит» перешёл другой игрок «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах российской Премьер-Лиги, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

«Локомотив» разрешил Шишкину вести переговоры с другими клубами


Как уже сообщал «Чемпионат», пятеро игроков не полетят с «Локомотивом» на первый сбор команды в Испании. Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин.

Как сообщил наш источник, в конце декабря игроки по электронной почте получили официальные уведомления от руководства клуба, в котором им было сообщено, что по инициативе главного тренера они не примут участия на сборах и будут переведены в молодёжную команду.

Помимо этого стало известно, что Роман Шишкин получил официальное разрешение на ведение переговоров с другими клубами. При этом сам игрок был намерен остаться в «Локомотиве», но после общения с руководством клуба был вынужден согласиться на предложенные условия. Интерес к Шишкину на сегодняшний день проявляют «Спартак» и «Краснодар».

К. Комбаров, Дьяков и Самодин расторгли контракты с «Томью»


Футболисты «Томи» Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин расторгли контракты с томской командой. Об этом сообщил спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов.

«Кирилл Комбаров по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом. Сергей Самодин, Максим Тишкин и Виталий Дьяков расторгли соглашения через палату по разрешению споров», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

Ранее томский клуб покинули Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа и Антон Коченков. «Томь» после 17 туров РФПЛ занимает последнее место в турнирной таблице.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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