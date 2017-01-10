Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Он живёт, чтобы забивать голы». 15 ярких цитат о Роналду

Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду — в цитатах о нём и его подвигах.
10 января 2017, вторник. 08:30. Футбол
Роналду — лучший футболист мира по версии ФИФА. LIVE

Сэр Алекс Фергюсон, тренер Роналду в «МЮ»:
Криштиану Роналду был самым одарённым игроком, с которым я когда-либо работал. Он превосходил всех великих футболистов «Манчестер Юнайтед». С ним можно сравнить лишь двух наших воспитанников — Пола Скоулза и Райана Гиггза. И то только потому, что они выступали на высочайшем уровне два десятилетия.

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии, тренер Роналду в «Спортинге»:
— Когда я возглавил «Спортинг», то сказал Роналду, что у меня он будет играть всегда, но он должен оставить цирковые трюки. Сказал ему также, что есть аспекты игры, которые он должен усовершенствовать. Когда на следующий день я приехал на тренировку, то думал, что буду первым, кто выйдет на поле. Однако я увидел там Роналду, который уже тренировался вместе со своими друзьями из второй команды.

Златан Ибрагимович, нападающий «МЮ»:
— Нынешний уровень игры Роналду — результат упорных тренировок, а не природного таланта.

Сэр Алекс Фергюсон, тренер Роналду в «МЮ»:
— Многие талантливые игроки стремятся показать, какими одарёнными они являются. Думаю, Криштиану возвысил себя в собственных глазах до такой степени, что считал, будто партнёры по команде смотрят на него с благоговением.

Игроки достойно вели себя на тренировке. Они помогали ему учиться. Сначала его так били по ногам в Кэррингтоне, что раздавались ужасные крики: «А-а-а-а-а!» Партнёры не щадили его. Вскоре Криштиану стал вести себя тише. Помогло его воспитание. Он был очень умным парнем. Криштиану осознал, что на тренировках никто не будет жалеть его за протяжные крики и артистичные падения. И он остановился. Вскоре это отразилось на игре.

Гари Невилл, бывший партнер Роналду в «МЮ»:
— Роналду подвергался издёвкам и подколкам со стороны своих партнёров на протяжении первых двух-трёх лет в „МЮ“. Но сегодня он сам признаёт, что это сделало его мужчиной.

Гари Линекер, бывший нападающий сборной Англии:
— Кто бы что ни говорил о Криштиану, он великий, просто великий футболист. Никогда не видел футболиста с более высоким и затяжным прыжком, чем у Роналду. Феноменальный спортсмен.

Диего Марадона, легенда мирового футбола:
— Роналду — достояние футбола. Любому, кому нравится футбол, нравится и игра Роналду.

Хорхе Сампаоли, главный тренер «Севильи»:
— Единственная проблема Роналду заключается в том, что его пик совпал с временем Месси — лучшего футболиста в истории или почти лучшего.

Человеческое против божественного. Что значит победа Роналду

Карло Анчелотти, тренер Роналду в «Реале»:
— Месси стал лучше, потому что у него был Криштиану, и Криштиану стал лучше, потому что у него был Месси.

Райан Гиггз, бывший партнёр Роналду в «МЮ»:
— Было очень приятно находиться с ним в раздевалке, пока речь не заходила о зеркале. Сперва у нас был Бекхэм, который занимал это место, но когда в „МЮ“ перешёл Криштиану, он сменил Бэкса перед зеркалом. Остальным нечего было и думать, чтобы попользоваться зеркалом. Приходилось подолгу ждать.

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:
— Нормально, что из-за Роналду возникают дебаты. Каждый имеет собственную точку зрения относительно Криштиану. Роналду справляется со своими обязанностями очень хорошо, он уникален. Ему просто следует продолжать много работать.

Марсело, партнёр Роналду в «Реале»:
— Роналду живёт, чтобы забивать голы.

Рауль Альбиоль, бывший партнёр Роналду в «Реале»:
— Роналду — невероятный человек. Вне поля он всегда старается помогать всем, прежде всего детям. Есть аспекты личности Криштиану, которые остаются неизвестными. Люди на самом деле не знают настоящего Роналду. Каждый день он работает в поте лица, чтобы прогрессировать. При этом он очень щедрый человек.

Жоау Арозу, тренер сборной Португалии по физподготовке:
— Если у Роналду не будет проблем с травмами, он спокойно может играть до 41 года. Не хочу сказать, что Криштиану отличается от других футболистов, но он обладает особенными характеристиками. Он никогда не будет медленным игроком, несмотря на то что с годами скорость уходит. Просто он будет играть ближе к воротам соперника.

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:
— Не будет преувеличением сказать, что Роналду — лучший футболист в истории «Реала». Ни один игрок «Реала» никогда не достигнет того, чего добился Криштиану.

Тест. Месси или Роналду? Угадай по рекорду
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Криштиану Роналду Золотой мяч
Новости. Футбол
10 января 2017, вторник
09:17 Молло: самым приятным воспоминанием о Самаре останется победа над «Спартаком»
09:06 ЦСКА отправился на первый сбор под руководством Гончаренко
09:00 Криштиану Роналду с новой девушкой — в фотообзоре церемонии вручения наград ФИФА
08:56 «Крылья Советов» объявили о договорённости по переходу Молло в «Зенит»
08:40 Йоветич перешёл на правах аренды в «Севилью»
08:25 Роналду: не расстроен из-за отсутствия «Барселоны» в Цюрихе
08:01 Игрок «Арсенала» Зелалем близок к переходу в «Боруссию» Д
08:01 «Валенсия» нацелилась на Хесе и контактировала с ним
08:00 Жером Боатенг может выбыть из строя до марта
07:28 Нападающий «Вольфсбурга»: можно сказать, я обладаю качествами Комана или Дембеле
06:59 Марадона: я разочарован Месси
06:59 Зидана интересует не звание лучшего тренера года, а игра «Реала»
06:42 Наставник «Шальке-04»: очевидно, что Бадштубер – сильный защитник
06:31 Роналду: меня хотели бить со всех сторон, но награда лучшему досталась лучшему
05:11 «Шальке-04» хочет арендовать Бадштубера до конца сезона
04:23 Сарсания: у «Спартака» не лучший состав — наверное, четвёртый в РФПЛ
03:48 «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Роме» более £ 47 млн за Маноласа
03:33 Гранквист выбрал Ибрагимовича лучшим игроком года, Раньери — лучшим тренером
03:03 «Спортинг» недоволен судьёй после игры, в которой был забит курьёзный гол
02:24 Моуринью хочет в январе переманить Перишича из «Интера» в «МЮ»
02:12 «Ливерпуль» не будет покупать Промеса в зимнее трансферное окно
02:10 «Херенвен» подтвердил аренду Эдегора у «Реала»
01:57 Ибрагимович нарёк себя будущим королём Швеции
01:41 Президент LFP: согласен с Пике — уровень судейства в лиге нужно повышать
01:23 Д. Алвес: игроки «Барселоны» должны были присутствовать на церемонии ФИФА
00:59 Сборная Санкт-Петербурга победила команду Ирана на мемориале Гранаткина
00:51 Девич: не могу сказать, что меня засыпали предложениями, как Месси или Роналду
00:42 Лам: у «Баварии» уже давно не было такого явного шанса снова выиграть ЛЧ
00:41 «Лидс» одержал волевую победу над «Кембриджем», вышел в 1/16 финала Кубка Англии
00:39 Моуринью: надеюсь, Силва выиграет с «Халлом» все матчи, кроме трёх
00:35 «Валенсия» не смогла победить худший клуб чемпионата Испании
00:34 Шкулетич, Самедов, Хенти, Шишкин и Логашов будут работать с «молодёжкой» «Локо»
00:25 Сёмин вызвал на первый сбор «Локомотива» 28 игроков
00:20 Вице-президент «Барселоны»: мы ценим состояние своих игроков, им нужен был отдых
9 января 2017, понедельник
23:56 Президент «Лиона»: мы отвергли предложение «Ювентуса» по Толиссо
23:50 Акинфеев назвал лучшим тренером года Клоппа, Черчесов — Сантуша
23:49 Пуйоль: мы должны оставить судей в покое и дать им нормально работать
23:38 Комитет по строительству: смета стадиона «Крестовский» не увеличилась
23:32 Сафарьян: представители Карпина и Шустера в белорусскую федерацию не обращались
23:27 Ремчуков: в культурной столице должен быть не стадион, а стадионище
23:24 Нойер и Лёв проигнорировали Месси и Роналду при выборе лучшего игрока года
23:12 Руни и Саутгейт не включили Месси в тройку при выборе лучшего игрока года
23:03 Лонгория: поздравляю Криштиану Роналду с титулом лучшего игрока 2016 года
23:03 Роналду лучшим игроком 2016 года выбрал Бэйла, Месси — Суареса
22:59 Сальгадо: только у одного человека был такой характер победителя, как у Роналду
Все новости RSS
Кто достоин звания лучшего тренера мира 2016 года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+