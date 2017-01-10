Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Салават Юлаев!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Зинедин Зидан
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Почему Зинедин Зидан — лучший тренер мира

Даже игроки «Лестера» признали, что лучшим тренером прошлого года должен был стать Зидан. Но ФИФА решила по-другому.
10 января 2017, вторник. 10:45. Футбол
Вчера в Цюрихе ФИФА объявила лучшего тренера 2016 года. Им стал Клаудио Раньери, чей «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии. Итальянский тренер набрал 22,6% голосов при определении лучшего тренера, Зинедин Зидан из мадридского «Реала» — 16,56%, а триумфатор Евро Фернанду Сантуш — 16,24%. Но на самом деле лучшим тренером прошлого года был именно Зидан.

→ Роналду — лучший футболист мира по версии ФИФА. Как это было

Начальный уровень


Зидан сменил Рафу Бенитеса в самом начале прошлого года, 4 января, когда мадридский «Реал» трясло от того, как выглядит, что говорит и что делает тренер. Работа спортивным директором, академия и «Кастилья» — вот и весь опыт в резюме француза. Тем не менее «Реал» в первом же матче Зидана обыграл «Депортиво» 5:0 — явно не на багаже Бенитеса.

→ Тренеры на экспорт. Как «Юве» раздарил Карреру, Зидана и других

Тактика


При Бенитесе «Реал» тоже громил аутсайдеров из чемпионата, но трусливо зажимался в играх с более-менее сильными соперниками и абсолютно не отличался волей к победе: пропускал первым, а потом переставал бежать и получал голы в свои ворота. Зидан отказался от тотального прессинга: при обороне все три центральных полузащитника одинаково отрабатывают сзади, перекрывая зоны и убирая разрывы между линиями. Простая и сбалансированная схема 4-1-2-3, качественная предсезонная подготовка и эффективные решения — залог успеха француза в «Реале». Но быть суперсильным тренером в клубе такого уровня не так важно, главное — имидж и харизма.

→ Никакого футбола, только тестостерон. Почему побеждает «Реал»

Раздевалка


Бенитеса в мадридском «Реале» ненавидели чуть ли не все члены команды: Иско и Хесе ходили в офис к
Флорентину Пересу с просьбой убрать испанца из «Реала», а Роналду прямо сказал после одного из «класико»: «С Бенитесом мы ничего не выиграем». Представить, что подобные выпады игроки допустят в адрес легенды «Реала» и обладателя «Золотого мяча», невозможно. Даже когда Криштиану взбесился после замены в матче с «Лас-Пальмасом» (2:2), Зидан в прессе дал понять, что незаменимых в Мадриде нет.

«Реал» Зидана больше не зависит от Роналду, и французский тренер смог построить атмосферу в команде так, что португальскую звезду это не раздражает. В атаке «сливочных» лучший в этом сезоне Бэйл, а одним из самых важных игроком вообще стал неприметный «разносчик рояля» Касемиро. Тем не менее капитан Роналду всем доволен и получает награды лучшему игроку от France Football и ФИФА.

→ Трансформация. Как «Реал» перестаёт быть зависимым от Роналду
Кроме того, Зидан всегда безупречно выглядит, и это очень важно для топ-тренера. Руководство «Реала» не раз намекало Бенитесу на то, что он должен привести себя в форму. У одного из лучших игроков XXI века с физическими данными и стилем всё в порядке.

Трофеи


За год в «Реале» Зидан выиграл три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С двумя последними всё понятно (хотя с «Севильей» в Суперкубке «Реал» снова показал характер и благодаря Рамосу вытащил матч на 90+3-й минуте), но Лига чемпионов — особенный и невероятно сложный турнир. Пусть «Реалу» и везло с соперниками по плей-офф, Зидану было нелегко и с «Вольфсбургом», когда дома пришлось отыгрываться с 0:2, и с «Сити», сделавшим всё, чтобы засушить игру «Реала». Теперь перед Зиданом стоит почти невыполнимая задача — стать первым, кто выиграет ЛЧ два раза подряд с одной командой.

Рекорд


На сегодня «Реал» не проигрывает уже 39 матчей — Зидан повторил испанский рекорд по этому показателю, который поставила «Барса» три года назад, опередив Лео Бенхаккера — голландец в «Реале» смог продержаться 34 матча без поражений. В следующем матче мадридцы играют с «Севильей» на Кубок Короля и могут и здесь опередить Каталонию.

→ Рекорды года. Акинфеев и Роналду утирают нос критикам

Признание


«Зидан всё-таки выиграл Лигу чемпионов, я думаю, он лучший тренер в мире», — слова звезды «Лестера» Рияда Мареза. Даже до 2016-го никому не известный алжирский полузащитник, которого суперигроком сделал Раньери, считает лучшим именно тренера «Реала».

Но для Зидана намного важнее доверие и признание руководства «Реала». А Флорентино Перес уже пообещал повысить французу зарплату в два раза за те успехи, которых «Реал» добился за последнее время.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 13
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан
Новости. Футбол
10 января 2017, вторник
12:25 Перес: Зидан будет одним из великих тренеров, если уже не является им
12:24 Симеоне: «Атлетико» играет не для того, чтобы люди читали в СМИ о красивой игре
12:14 «Динамо» проведёт два сбора в Турции
12:14 Маурисио: сложно поверить, что Витсель уехал в Китай, но я рад за него
12:14 Футболист из Нигерии попросил у Деда Мороза пройти просмотр в «Урале»
12:13 Марсиньо, Диего и Фомин не полетят на сбор «Уфы»
12:00 Роберто Карлос: бразильцы гордятся Неймаром
11:50 «Ювентус» в ближайшее время начнёт переговоры с Аллегри по новому контракту
11:48 Низелик подписал контракт с «Уфой» на 1,5 года и станет помощником Семака
11:43 Клопп: две огромные семьи «Ливерпуля» и «Боруссии» имеют чем гордиться сегодня
11:42 Киммих думает, что Роналду не стоит переходить в китайский клуб
11:24 Базу чемпионата мира — 2018 в Астрахани подготовят до конца года
11:19 «ПСЖ» не может договориться с Матюиди о продлении контракта
11:16 Нойер: многое, что необходимо теннисисту, нужно и мне как вратарю
11:10 10 января Бюттнер пройдёт медобследование в «Витессе»
11:07 Спортивный директор «Севильи» Мончи будет работать в «Роме»
11:03 Будковский: Врба где-то мог крикнуть, но у него всё было в меру
11:01 «ПСЖ» может составить «Челси» конкуренцию в борьбе за Льоренте
10:37 Футболисты «Урала» вышли из отпуска и первую тренировку провели в спортзале
10:31 «Краснодар» сменил тренера вратарей — на должность назначен Антонюк
10:25 Шюррле не задевает критика Маттеуса
10:18 «МЮ» доплатит «Монако» € 10 млн, если Марсьяль забьёт ещё два гола
10:15 «Гамбург» заплатит Спахичу € 1 млн за разрыв контракта
10:07 Гётце хочет брать на себя больше ответственности в «Боруссии»
09:33 «Челси» подал апелляцию на удаление Терри
09:21 В Буэнос-Айресе вандалы разбили памятник Месси
09:17 Молло: самым приятным воспоминанием о Самаре останется победа над «Спартаком»
09:06 ЦСКА отправился на первый сбор под руководством Гончаренко
09:00 Криштиану Роналду с новой девушкой — в фотообзоре церемонии вручения наград ФИФА
08:56 «Крылья Советов» объявили о договорённости по переходу Молло в «Зенит»
08:40 Йоветич перешёл на правах аренды в «Севилью»
08:25 Роналду: не расстроен из-за отсутствия «Барселоны» в Цюрихе
08:01 Игрок «Арсенала» Зелалем близок к переходу в «Боруссию» Д
08:01 «Валенсия» нацелилась на Хесе и контактировала с ним
08:00 Жером Боатенг может выбыть из строя до марта
07:28 Нападающий «Вольфсбурга»: можно сказать, я обладаю качествами Комана или Дембеле
06:59 Марадона: я разочарован Месси
06:59 Зидана интересует не звание лучшего тренера года, а игра «Реала»
06:42 Наставник «Шальке-04»: очевидно, что Бадштубер – сильный защитник
06:31 Роналду: меня хотели бить со всех сторон, но награда лучшему досталась лучшему
05:11 «Шальке-04» хочет арендовать Бадштубера до конца сезона
04:23 Сарсания: у «Спартака» не лучший состав — наверное, четвёртый в РФПЛ
03:48 «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Роме» более £ 47 млн за Маноласа
03:33 Гранквист выбрал Ибрагимовича лучшим игроком года, Раньери — лучшим тренером
03:03 «Спортинг» недоволен судьёй после игры, в которой был забит курьёзный гол
Все новости RSS
Кто достоин звания лучшего тренера мира 2016 года?
Зинедин Зидан
1727 (25%)
Клаудио Раньери
3337 (48%)
Фернанду Сантуш
743 (11%)
Кто-то другой
1125 (16%)
Проголосовало: 6932
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+