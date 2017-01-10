Почему Зинедин Зидан — лучший тренер мира

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Вчера в Цюрихе ФИФА объявила лучшего тренера 2016 года. Им стал, чей «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии. Итальянский тренер набрал 22,6% голосов при определении лучшего тренера,из мадридского «Реала» — 16,56%, а триумфатор Евро— 16,24%. Но на самом деле лучшим тренером прошлого года был именно Зидан.Зидан сменилв самом начале прошлого года, 4 января, когда мадридский «Реал» трясло от того, как выглядит, что говорит и что делает тренер. Работа спортивным директором, академия и «Кастилья» — вот и весь опыт в резюме француза. Тем не менее «Реал» в первом же матче Зидана обыграл «Депортиво» 5:0 — явно не на багаже Бенитеса.При Бенитесе «Реал» тоже громил аутсайдеров из чемпионата, но трусливо зажимался в играх с более-менее сильными соперниками и абсолютно не отличался волей к победе: пропускал первым, а потом переставал бежать и получал голы в свои ворота. Зидан отказался от тотального прессинга: при обороне все три центральных полузащитника одинаково отрабатывают сзади, перекрывая зоны и убирая разрывы между линиями. Простая и сбалансированная схема 4-1-2-3, качественная предсезонная подготовка и эффективные решения — залог успеха француза в «Реале». Но быть суперсильным тренером в клубе такого уровня не так важно, главное — имидж и харизма.Бенитеса в мадридском «Реале» ненавидели чуть ли не все члены команды:ходили в офис кФлорентину Пересу с просьбой убрать испанца из «Реала», а Роналду прямо сказал после одного из «класико»: «С Бенитесом мы ничего не выиграем». Представить, что подобные выпады игроки допустят в адрес легенды «Реала» и обладателя «Золотого мяча», невозможно. Даже когда Криштиану взбесился после замены в матче с «Лас-Пальмасом» (2:2), Зидан в прессе дал понять, что незаменимых в Мадриде нет.«Реал» Зидана больше не зависит от Роналду, и французский тренер смог построить атмосферу в команде так, что португальскую звезду это не раздражает. В атаке «сливочных» лучший в этом сезоне Бэйл, а одним из самых важных игроком вообще стал неприметный «разносчик рояля». Тем не менее капитан Роналду всем доволен и получает награды лучшему игроку от France Football и ФИФА.Кроме того, Зидан всегда безупречно выглядит, и это очень важно для топ-тренера. Руководство «Реала» не раз намекало Бенитесу на то, что он должен привести себя в форму. У одного из лучших игроков XXI века с физическими данными и стилем всё в порядке.За год в «Реале» Зидан выиграл три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С двумя последними всё понятно (хотя с «Севильей» в Суперкубке «Реал» снова показал характер и благодаря Рамосу вытащил матч на 90+3-й минуте), но Лига чемпионов — особенный и невероятно сложный турнир. Пусть «Реалу» и везло с соперниками по плей-офф, Зидану было нелегко и с «Вольфсбургом», когда дома пришлось отыгрываться с 0:2, и с «Сити», сделавшим всё, чтобы засушить игру «Реала». Теперь перед Зиданом стоит почти невыполнимая задача — стать первым, кто выиграет ЛЧ два раза подряд с одной командой.На сегодня «Реал» не проигрывает уже 39 матчей — Зидан повторил испанский рекорд по этому показателю, который поставила «Барса» три года назад, опередив Лео Бенхаккера — голландец в «Реале» смог продержаться 34 матча без поражений. В следующем матче мадридцы играют с «Севильей» на Кубок Короля и могут и здесь опередить Каталонию.«Зидан всё-таки выиграл Лигу чемпионов, я думаю, он лучший тренер в мире», — слова звезды «Лестера» Рияда Мареза. Даже до 2016-го никому не известный алжирский полузащитник, которого суперигроком сделал Раньери, считает лучшим именно тренера «Реала».Но для Зидана намного важнее доверие и признание руководства «Реала». А Флорентино Перес уже пообещал повысить французу зарплату в два раза за те успехи, которых «Реал» добился за последнее время.