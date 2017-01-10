Чем сейчас занимается Роман Ерёменко

Поднимает другим настроение
Дисквалификация для спортсмена — штука страшная. В том числе для футболиста РФПЛ. Но футбол не вся жизнь, потому Роман Ерёменко, дисквалифицированный на два года за употребление кокаина, не впадает в депрессию — мы не наврали во врезе к материалу. Притом это не предположение — есть подтверждение от человека, прекрасно знакомого с полузащитником. Марко Трабукки, ведущий дела Ерёменко, в начале декабря немного рассказал о том, как дела у Романа.
«Конечно, Ерёменко ждёт возвращения в футбол. Но сейчас он с женой в Швейцарии, у него много встреч с адвокатами, которые специализируются на случаях с допингом. Я его видел неделю назад в Швейцарии, и он был в очень хорошем психологическом состоянии. Роман вовсе не в депрессии, ничего такого. Наоборот, иногда он и нам настроение поднимал», — слова Трабукки.
Примерно в то же время говорил аналогичные вещи и отец Романа, Алексей Ерёменко-старший. Рассказывая уже про жизнь сына в Хельсинки: «За Романа вы не беспокойтесь! Он находится с женой и тремя детьми в Хельсинки. У него всё хорошо. Роман тренируется по индивидуальной программе и готовится вернуться в футбол. Настрой — оптимистичный. Так что его поклонникам, а я знаю, что в России их много, нечего переживать».
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Играет в футбол
ЦСКА Слуцкого любил устраивать триллеры. Потому Роману Ерёменко не привыкать к шикарным сценариям и зубодробительным сюжетам матчей. Во время вынужденной профессиональной паузы креативный полузащитник не забывает про любимую игру. Старший брат Романа Алексей, известный в России по выступлениям за «Сатурн», в прошлом году, 29 декабря, написал короткий, но содержательный пост в «Фейсбуке»: «After futsal!!! 5:5». К записи была прикреплена фотография вместе с Романом в машине. Неизвестно, сколько именно голов забил полузащитник ЦСКА (или отдал голевых), но Ерёменко по крайней мере играет в футбол. Уже неплохо.
Мы связались с Алексеем Ерёменко, и он без проблем согласился рассказать, как поживает его брат. И подробно прокомментировал свои фото.
Фото: facebook.com/alexei.eremenko?fref=ts
«Мы с Ромой видимся каждый день. И постоянно играем в футбол. На свежем воздухе, в зале, 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5 — в любом формате. Сколько народу соберётся, столько и играют.
В основном это профессиональные футболисты, у которых пауза в чемпионатах. С Ромкой вместе никогда не играем — братья Еремёнко в разных командах, чтобы были равные составы!
Не важно, сколько на улице градусов — минус 30 или плюс 30. Вот 1 января было, скажем, 10 ниже нуля, но мы всё равно играли! Да-да, прямо в первый день нового года, в 12 утра. Рома не может без футбола, как и я.
Кстати, по субботам и воскресеньям мы играем в футбол именно с русскими ребятами! Этой традиции уже 20 лет — в выходные в Хельсинки гоняют мяч россияне. Естественно, мы с Ромой с удовольствием туда приходим. Притом рубятся люди всех возрастов — от 17 до даже 60 лет! Наш папа, Алексей Еремёнко-старший, тоже пару раз играл.
Фото: facebook.com/alexei.eremenko?fref=ts
Участвует в командном селфи
На следующий день последовало продолжение истории. А как иначе — после футбольного матча должна же быть реакция: материалы, репортажи, фотогалерея. В качестве последнего Алексей запостил ещё одно фото — в модном нынче формате «командного селфи». Попал на него и Роман — в меру позитивный, в чёрных спортивных штанах и тёмной футболке. Символики ЦСКА на фото не замечено — ни на самом «армейце», ни на других его, временных партнёрах. Зато атмосфера для Ерёменко наверняка была привычной — в дружеский «дыр-дыр» в Финляндии играют представители разных национальностей. Прямо как в ЦСКА.
Фото: facebook.com/alexei.eremenko?fref=ts
Проводит время с близкими
«Помимо футбола Рома очень много времени уделяет семье! У него же любимая жена, три замечательных ребёнка, — продолжает свой рассказ Алексей Ерёменко. — Сейчас у него появилась возможность постоянно быть с ними рядом, общаться. Я выкладывал в «Фейсбуке» несколько хороших фотографий.
Вот, например, Ромка возится с детьми. Ну, и они играют в эту надоевшую мне игру (смеётся). Там надо сделать так, чтобы бутылка встала. Короче говоря, Рома не впадает в отчаяние и нормально живёт. А мы все помогаем ему пережить тяжёлый период».
Фото: facebook.com/alexei.eremenko?fref=ts