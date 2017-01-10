А почему не 148? Как в ФИФА сходят с ума

Решение ФИФА о расширении чемпионата мира принято. Теперь команд будет 48. Надо отдать ФИФА должное, реформа турнира будет проведена максимально технично. Во-первых, количество команд в группе уменьшится до трёх. Всего два матча – и ты либо едешь домой, либо выходишь в плей-офф. Во-вторых, количество матчей для одной команды не изменится. Чтобы добраться до финала, по-прежнему понадобятся шесть игр, финальная станет седьмой. В-третьих, увеличение в теории поможет избежать ситуации, когда сильная сборная пропускает турнир из-за слабо проведённой дисквалификации.
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Идею расширения ЧМ поддержали настолько разные личности, как Марадона и Моуринью. Португалец высказался довольно аргументированно: больше стран, участвующих в чемпионате – значит, больше игроков с международным опытом, больше инвестиций в футбольную инфраструктуру, больше эмоций в матчах в урезанных группах. Всё логично, так и есть. Но это не повод забывать об очевидных недостатках такого решения. Разберём формат, который предложен на данный момент.
Ближнему Востоку – да! Европе – мы подумаем…
Из трёх команд, которые были на последнем чемпионате Европы – Италии, Испании и Албании – точно не поедет в Россию одна команда, но могут и две. Болельщики Италии и Испании, вы же об этом не забыли? Кто-то из пары Франция – Голландия тоже будет рисковать в стыках. Конечно, было бы неплохо этого избежать. Расширение турнира выглядит перспективно с той точки зрения, что мы увидим на поле больше звёзд европейского футбола. Но это в теории. На практике Европа получит меньше новых мест на чемпионате мира, чем Азия. Квота увеличена на три места.
Зато количество азиатских команда удвоится: восемь вместо четырёх. Если бы реформа действовала с сегодняшнего дня, то на чемпионат мира поехали бы, например, следующие команды: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Узбекистан и… Сирия.
А ещё удвоится количество команд из Карибского бассейна и Северной Америки: с трёх до шести гарантированных мест на турнире, плюс одно место в стыках. Смотрим на текущую таблицу в зоне КОНКАКАФ: Панама, Гондурас и Тринидад и Тобаго, вы приняты! И ещё остаётся место в стыках для Канады.
Число азиатских команд удвоится. Число африканских команд удвоится. Число команд из Северной Америки удвоится. Европа получит только три новых места.Дальше Африка. Вы, наверное, уже догадались: квота удвоена. Перечислять экзотические африканские команды нет смысла по одной простой причине: они абсолютно непредсказуемы, и стать сенсацией на ЧМ, в принципе, может любая из них. А может и не стать.
А вот квота Латинской Америки, где всего две откровенно слабые команды, а остальные восемь идут ровной группой, добавлено два места. Фейс-контроль для южноамериканских команд, как и для европейских, сохраняется.
Это не конец расширения
Формат из 32 команд в своё время был воспринят неоднозначно. С одной стороны, это много – на турнир попадёт много слабых команд. С другой – формат действительно получился очень завершённым. Восемь групп по четыре команды, в плей-офф выходят по две… Регламент, который поймёт и первоклассник, и который не вызывает сомнений. Это не похоже на эксперимент. Не нужно выбирать «лучшую из худших команд», нет места для сомнений в справедливости и логичности сетки как таковой.
Нагрузка на инфраструктуру страны, принимающей чемпионат мира, увеличится в полтора раза.А 48 команд – это новый переходный период. Невнятный групповой этап не выдерживает критики. Например, из-за традиционно спорной жеребьёвки. Риск ситуации с последнего ЧМ: Уругвай, Италия и Англия в одной группе, станет выше. Влияние судейских ошибок, незначительных эпизодов станет выше. Умение проводить физподготовку в расчёте на финальные раунды станет невостребованным. По таким правилам группового этапа, например, Португалия просто не вышла бы в плей-офф на Евро. Италия с Баджо не попала бы в плей-офф ЧМ в 1994 году и так далее.
Новый формат вызовет споры и нарекания. И тогда будет только один способ сделать сетку более логичной: увеличить ещё раз. До 64.
Это трудновыполнимо
Увеличение числа стран означает увеличение потоков болельщиков. Увеличиваются риски беспорядков и организационных ошибок. Увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Потребуется на 16 современных тренировочных баз больше. Это кажется мелочью, пока не вспомнишь, в каких странах ФИФА предпочитает проводить турниры. Это, скажем так, страны с не самой лучшей футбольной инфраструктурой.
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Зачем условному Катару строить 48 тренировочных баз? Риторический вопрос, там и 32 не нужны. Возможно, политика ФИФА изменится, и ЧМ будут получать только страны с идеально развитой инфраструктурой, как Франция? Ну, как показал последний Евро, это не отменяет проблем с безопасностью.
Это не футбол, а политика
Джанни Инфантино – молодой функционер, которому не хватает авторитета. Самый простой способ его завоевать известен со времён Зеппа Блаттера: нужно расширять чемпионат мира в обмен на поддержку ассоциаций экзотических стран. Европа находилась в постоянном конфликте с ФИФА, зато представители африканских стран и стран Карибского бассейна были от политики Блаттера в восторге. Инфантино не просто продолжил ту же линию, а радикально усилил её.
К недавнему расследованию деятельности ФИФА можно относиться по-разному (например, как к вмешательству политики в спорт), но это не повод не замечать некоторые вскрывшиеся факты.
Со времён Зеппа Блаттера расширение чемпионат мира в обмен на поддержку ассоциаций экзотических стран – главный способ увеличить собственный авторитет.Например, что некоторые ключевые посты в организации занимали представители таких великих футбольных держав, как Виргинские острова, например. Лояльность аутсайдеров позволяла проталкивать решения, невзирая на сопротивление Италии, Франции, Испании и других собственно европейских стран. Платой за эту лояльность было присутствие на чемпионатах мира Ямайки, Тринидада и Тобаго, Ирана, Гондураса и ОАЭ. Благодаря реформе на чемпионате мира окажется на 2-3 средних команды больше, а количество явных аутсайдеров удвоится.
Можно много говорить о социальном значении этого решения, и о счастье, которое участие в мундиале принесёт жителям Иордании, Ирака, Вьетнама, Кабо-Верде, Гвинеи, Гватемалы и Гаити. Но давайте не забывать, что причина, по которой шансы этих стран попасть на чемпионат мира удваиваются – не социальный пафос, а стремление обеспечить себе поддержку исполкома ФИФА.
И последнее. Обилие экзотических с футбольной точки зрения сборных на первый взгляд может казаться естественным. Мы привыкли регулярно видеть кого-то из них на чемпионатах мира. Но в том и проблема, что по новому регламенту речь не о ком-то, а обо всех. Все сборные, перечисленные в статье, попали бы на чемпионат мира в России, если наложить их текущее место в квалификации на новые правила отбора. Тезис о том, что мундиаль – это праздник, который должен быть доступен для каждого, бесспорен. Но для «каждого» — это ещё не для всех сразу.