Дорогие пациенты. Как игроки «Зенита» проходили медосмотр

Рязанцев: Если не будет доверия, то, конечно, я пойду туда, где буду играть в футбол.

Маурисио: Честно говоря, очень давно не смотрел чемпионат Бразилии и пока ничего не знаю об Эрнани.

Жулиано: Надеюсь, Молло хорошо себя проявит и поможет «Зениту» в этом сезоне получить то, что нам нужно.

Завтра, 11 января, «Зенит» отправляется на первый предсезонный сбор в ОАЭ, где петербуржцы сыграют четыре контрольных матча: 14 января – с немецким «Айнтрахтом», 16-го – с китайским «Чанчунь Ятай», 18-го – с венгерским «Видеотоном» и 20-го – с узбекским «Локомотивом». А вчера и сегодня игроки команды потрадиции проходили медосмотр. Если в прежние годы обследование, бывало, растягивалось на три дня, то теперь зенитовцы уложились в два. Во вторник в руках врачей побывали российские футболисты –плюс вратари, а также. Зенитовцы выполнили все необходимые тесты на беговой дорожке, встретились с травматологом, кардиологом, неврологом, офтальмоголом, стоматологом, терапевтом и другими специалистами.Для журналистов медосмотр футболистов – тоже хлеб. Лишняя возможность побеседовать с игроками «Зенита», узнать об их состоянии и настрое после отпуска. Правда, ждать дорогих пациентов известной клиники приходилось по два-три часа на морозе, так как внутрь посторонних не пускают. Но на холоде зенитовцы, естественно, не горели желанием тратить время на разговоры, поэтому в большинстве своём отказывались от общения. «Я в последнее время и так часто даю интервью», – резонно заметил, в частности, защитник. А вот, несмотря на всю критику в его адрес, ответить на несколько вопросов согласился. И это делает ему честь.— Все тесты сдал хорошо, проблем нет. Как провёл отпуск? Я был в тёплых странах, там, где солнце и море. Первое время был с девушкой, а потом с семьёй. Отдохнул отлично. Ни тренера, ни новичков «Зенита» ещё пока не видел. Хотя Ибрагима Цаллагова я и так хорошо знаю. С ним точно проблем в общении не будет. Насколько изменит игру команды уход Акселя Витселя? Тяжело ответить на этот вопрос, лучше об этом скажет тренер. Естественно, все знают, что Витсель классный футболист, европейского уровня. Он провёл здесь много лет. Теперь желаю ему удачи в новой команде. Все знали, что он хочет уйти. Он честно сказал, что получил предложение, от которого невозможно отказаться. Поехал бы я в Китай? Нет, сейчас бы не поехал, – признался Кокорин.тоже накопил за зиму несколько слов для журналистов. Полузащитник как всегда был достаточно откровенен, даже говоря о своём будущем:— Чувствую себя отлично – отдохнул, голова свежая. Медобследование прошёл очень быстро, потому что всё было хорошо распланировано. Поскольку у меня была операция в конце года, какое-то время ушло на восстановление. Травму получил ещё в начале сентября, потом долго с ней мучился. Решили всё-таки делать операцию, она прошла хорошо. Моё будущее? Сейчас в команде очень много народа. Если не будет доверия, то, конечно, я пойду туда, где буду играть в футбол. Хочется не просто получать зарплату, а выходить на поле. Про варианты пока не готов говорить. Сам только что вернулся в Петербург. Был ли разговор с Луческу? Посмотрим, возможно, такой разговор и будет. Но, может, всё пойму и без слов.Тем временем журналисты с нетерпением предвкушали появление, который проходил обследование, но на тот момент ещё не подписал контракт с «Зенитом». Ждали если не для интервью, то хотя бы ради видео или фото. Вот только француза так и не увидели, наверное, его увели каким-то чёрным ходом.Сегодня самыми морозоустойчивыми из зенитовцев показали себя, как ни странно, два бразильца – полузащитники. Только они согласились побеседовать с прессой. При этом оба были без шапок и с расстёгнутыми куртками, словно находятся не в Санкт-Петербурге, а где-нибудь в Сан-Паулу.— Отпуск провёл с семьёй в Бразилии, – рассказал Маурисио. – Там была отличная погода, я давно не видел родных — великолепно провели время. Но теперь нужно возвращаться к работе. Само обследование прошло хорошо. Я как следует отдохнул и возвращаюсь в команду полным энергии. Что знаю о новичке «Зенита» Эрнани? Честно говоря, очень давно не смотрел чемпионат Бразилии и пока ничего не знаю об этом игроке. Конечно, я постараюсь сделать всё, чтобы помочь ему адаптироваться. Рад, что к нам приехал ещё один бразилец. Посмотрим, как он будет работать.Если для Маурисио российский чемпионат уже давно гораздо ближе бразильского, то Жулиано ещё летом играл в составе «Гремио» против «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани. Виктор смог ответить на вопрос, который озадачил его соотечественника.— Я пока не знаком с Эрнани лично, но не понаслышке знаю, что он хорош, – сказал Жулиано. – Мне уже доводилось играть против него. Желаю ему поскорее адаптироваться. У Эрнани хорошо поставленный удар с обеих ног, он может пробить с 30-40 метров. К тому же он обладает приличной скоростью. В общем, имеет много качеств, которые пригодятся «Зениту». Можно ли сравнить Эрнани с Витселем? Да, только бразилец чаще угрожает воротам соперника, наносит больше ударов. Аксель предпочитает играть в комбинационный футбол. Эрнани тоже, но ещё старается чаще использовать свой сильный удар. Думаю, что в этом вся разница между ними.Спросили Жулиано и о том, что он думает по поводу трансфера в «Зенит» Молло.– Это тот парень из «Крыльев Советов»? – уточнил полузащитник. – Он хорош! Быстр, техничен, к тому же демонстрирует умный футбол. Надеюсь, Молло хорошо себя проявит и поможет «Зениту» в этом сезоне получить то, что нам нужно.Загорелыйуверенным шагом лучшего бомбардира в истории российского футбола направился в клинику, однако всего через 15-20 минут вышел обратно и отравился к машине. Больше Кержакова-старшего не видели. Возможно, он установил мировой рекорд по скорости прохождения медосмотра.Одним из последних покинул врачей защитник. Португалец проходил мимо и поинтересовался у представителей СМИ: «Вы тут Мака не видели?». Получив отрицательный ответ, Нету стал звонить по телефону и скрылся в дверях. Ещё через четверть часа португалец снова выглянул на улицу.– Нет Мака? – ещё раз уточнил он. Однако словака никто не видел. Наконец, спустя 10 минут из той же двери вышел долгожданный Роберт Мак. Словак с улыбкой отказался от интервью, рассеянно глядел по сторонам и собирался куда-то идти.— Вас Нету искал! – остановили полузащитника журналисты.— А где он?— Да вот за этой дверью, откуда вы только что пришли!Вскоре Мак с Нету наконец-то появились вместе. Словак поблагодарил журналистов за помощь на английском языке, и два приятеля двинулись куда-то в сторону Невского проспекта. Заблудились «в трёх соснах» – такое бывает. Самое важное, чтобы зенитовцы не теряли друг друга из виду на футбольном поле.