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175 лет назад 2016
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Иньеста, Месси и Хави
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

7 гениев, не получивших «Золотой мяч» из-за Месси и Роналду

Торрес, Иньеста, Нойер, Рибери — все они остались без главной личной награды в футболе, потому что родились в одно время с Роналду и Месси.
10 января 2017, вторник. 19:00. Футбол
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2008, Фернандо Торрес («Ливерпуль»)


9 лет назад Криштиану Роналду установил рекорд для голосования «Золотого мяча»: впервые за всю историю португалец попал в тройку сильнейших у всех участников голосования. В «МЮ» Роналду провёл фантастический сезон и заслуженно получил награду лучшему игроку, второе место занял Месси, а третьим стал нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес. Испанец забил 24 гола в английской Премьер-лиге и стал лучшим бомбардиром красных в сезоне. Кроме этого, Торрес здорово сыграл и на Евро-2008, забив, в частности, победный гол в ворота немцев. Спустя год талант Торреса начал потухать, и нападающий больше не получил возможности стать лучшим игроком года.

2009, Хави («Барселона»)


В 2009 году «Барса» выиграла требл, а самый заметный игрок и лучший бомбардир Лионель Месси получил
«Золотой мяч». В том же сезоне главный мозг каталонского клуба Хави сделал 27 голевых передач в Примере и Лиге чемпионов, Иньеста ещё 12. Забил бы аргентинец 38 голов без этих передач? Вряд ли.

2010, Андрес Иньеста («Барселона»)


Год спустя в «Барселоне», которая набрала рекордные для Примеры 99 очков, солировал уже Иньеста, который ещё и забил единственный гол в финале чемпионата мира в ЮАР. Тем не менее «Золотой мяч» по инерции ушёл Месси, а его каталонские партнёры остались в тени. Тогда же ещё более янвым претендентом на награду был Уэсли Снейдер, который стал лучшим игроком Лиги чемпионов в «Интере» Моуринью, но голландец занял только четвёртое место, а в следующем сезоне уже не выстрелил.

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2011, снова Хави («Барселона»)


В 2011-м Хави провёл 550-й матч за «Барселону» и обогнал Мигеля в списке футболистов, которые сыграли больше всего матчей за каталонский клуб. Но испанец снова остался за спинами Месси и Роналду, так и не получив заслуженную награду.

2012, снова Иньеста («Барселона»)


И снова история повторяется. Лучший игрок Европы по версии УЕФА, Евро-2012 и Лиги чемпионов — 2011/12 без «Золотого мяча». Зато у Месси — четвёртый.

2013, Франк Рибери («Бавария»)


В супермашине Юппа Хайнекса главным винтиком был именно Франк Рибери, который стал лучшим игроком в розыгрыше Лиги чемпионов и по версии УЕФА. Но у ФИФА своя версия — «Золотой мяч» у Роналду.

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Криштиану Роналду, Лео Месси и Франк Рибери
Фото: Reuters

Криштиану Роналду, Лео Месси и Франк Рибери

2014, Мануэль Нойер («Бавария»)


Нойер выиграл чемпионат мира в составе сборной Германии и мог бы стать вторым вратарём-обладателем «Золотого мяча» в истории после Льва Яшина. Но, как и его земляк Оливер Кан, в своё время проигравший борьбу Оуэну, Раулю, Роналдо и Роберто Карлосу, Нойер стал только третьим после Роналду и Месси.

2015, Неймар («Барселона»)


Связка МСН стала лучшей в Европе ещё в 2014-м, а признание к Неймару пришло только через год. Молодой бразилец забил 31 гол в 49 матчах, но набрал всего 7% голосов, уступив и Месси, и Роналду. У Неймара, правда, ещё точно будет возможность получить «Золотой мяч».

2016, Антуан Гризманн («Атлетико»)


2016-й однозначно стал годом Роналду: если Лига чемпионов — это более-менее обычно для «Реала», то победу на Евро сборная Португалии одержала впервые. А главным открытием стал форвард «Атлетико» Антуан Гризманн — француз дважды не смог обыграть Роналду в финалах и логично стал третьим после португальца и Месси.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрес Иньеста Антуан Гризманн Лионель Месси Мануэль Нойер Неймар Фернандо Торрес Франк Рибери
Новости. Футбол
10 января 2017, вторник
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