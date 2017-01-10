Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч Локомотив Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ФИФА увеличит число команд на ЧМ до 48 – мнения и комментарии
Фото: Reuters
Текст: Галина Козлова

Вопрос дня. 48 команд на ЧМ — мудрый ход или похороны?

ФИФА увеличит число участников чемпионатов мира до 48. Поспособствует ли решение чиновников прогрессу или похоронит мировой футбол?
10 января 2017, вторник. 21:00. Футбол
Совет ФИФА принял решение значительно расширить состав участников чемпионата мира по футболу. Если в 2018 году Россия на домашнем мундиале примет 32 команды, то в 2026 году на турнире будет представлено уже 48 стран. Некоторые организации, в числе которых испанская Ла Лига и Ассоциация европейских клубов (ECA), уже выразили недовольство решением ФИФА. Как скажется расширение чемпионата на зрелищности футбола сборных команд? Какую цель преследуют футбольные чиновники, увеличивая число участников ЧМ? Мнениями делятся известные люди из футбольного мира.

→ Опрос: как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?

Диего Марадона, легендарный аргентинский нападающий:
— Я в восторге от инициативы Джанни Инфантино, она даст возможность командам, которые начали бы отборочный турнир, понимая, что у них нет никаких шансов попасть на чемпионат мира. Это даст каждой стране мечту и оживит страсть к футболу. Думаю, это фантастическая идея.

Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:
— Я полностью поддерживаю эту идею. Как тренер клуба, если бы расширение означало больше игр, меньше
праздников и меньше времени для игроков перед началом сезона, я бы сказал «нет». Но расширение не означает больше матчей. Клубы и игроки таким образом будут защищены. Я предпочитаю группы из трёх команд, по два матча. Либо ты попал в плей-офф, либо едешь домой. Таким образом, эти два матча группового этапа имеют решающее значение и принесут ещё больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом, вероятно, сыграют два матча и вернутся домой. Но они обретут опыт и улучшат свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры.

Валерий Карпин, бывший полузащитник сборной России:
— К расширению числа команд-участниц чемпионата мира отношусь нормально. Не думаю, что от этого упадёт престиж турнира. Такие же разговоры были и про чемпионат Европы, но он, по-моему, в уровне не потерял и не стал слабее.

→ А почему не 148? Как в ФИФА сходят с ума

Виталий Мутко, президент РФС:
— Нам был симпатичен вариант с 40 командами. Думаю, можно было спокойно провести турнир с 10 группами по четыре команды, но… Вариант с 48 командами был одобрен ещё два года назад, когда утверждались реформы. Все национальные федерации — за, это неудивительно, поэтому мне не очень понятно, почему недовольны некоторые лиги. Сейчас оставалось только выбрать форму, мы исходили из того, чтобы, во-первых, спортивный принцип не страдал, а во-вторых, чтобы не усложнять проведение турнира, чтобы он оставался праздником.

Игорь Лебедев, член исполкома РФС:
— Увеличение количества команд до 48 не улучшит качество турнира. Чем больше команд, тем больше проходных матчей. А на примере чемпионата Европы мы видим, что расширение не привело к какому-то результату. Стало только хуже.

Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:
— Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира. Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд? США и Китай? Это только два монстра. Но даже им придётся строить стадионы. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьёмся этого!

Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Я против расширения количества участников чемпионата мира до 48 сборных. Кубок мира – это турнир, в котором участвуют сильнейшие сборные по спортивному показателю, а не по региональному. Правильно сказал Вячеслав Иванович Колосков про Андорру и Таиланд.

Массовость на ЧМ – зло. Увеличение количества участников на чемпионате Европы? Да, мы увидели Уэльс и Исландию. Но не факт, что эти сборные пробьются на чемпионат мира. Мы не найдём таких стран, где будут одновременно играть 48 команд. А проводить турнир в разных странах, как это будет на чемпионате Европы в 2020-м, для меня непонятно. Зачем такое выдумывать? Я вообще за то, чтобы на чемпионате мира играло 24 сборных, а не 32, как сейчас.
Владимир Стогниенко, телекомментатор:
— Китай очень привлекателен с точки зрения бизнеса, возможно, что в какой-то мере он послужил причиной того, что ФИФА расширила список участников ЧМ до 48. Вряд ли ведь на чемпионат мира попадёт Индия. Это чисто коммерческая история, после которой Инфантино наберёт вистов среди стран с не самым высоким рейтингом ФИФА. Конечно, тут присутствует некий популизм. Заработать много денег, завоевать определённую благосклонность – цели Инфантино предельно ясны.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Решение расширить чемпионат Европы было правильным. Что касается ЧМ, то тут немного сложнее. Я не против расширения турнира. Играть на Кубке мира хотят все. Удивить могут многие, как это произошло на Евро-2016. А Таиланд и Андорра в финальную стадию и не пробьются.

Анатолий Бышовец, бывший главный тренер сборной России:
— Думаю, что в этом решении больше преследуются коммерческие цели. Да, проведённый ЧЕ с увеличенным количеством команд-участниц принёс определённую прибыль за счёт показанных матчей, но по большому счету мало чего привнёс в развитие футбола. Увеличилось лишь количество проходных матчей. Также расширение сборных до 48 может сказаться на отношении футболистов и тренеров. Конечно, падает напряжённость и зрелищность. Это мы видим и в Лиге Европы, и в Лиге чемпионов – когда заведомо слабые соперники являются просто статистами.

→ ФИФА прогнозирует увеличение прибыли на $ 640 млн на чемпионате мира — 2026

Наше мнение


Кирилл Хаит, обозреватель «Чемпионата:
ФИФА меняет всё: количество участников, формат группового этапа, схему плей-офф. Естественно, увеличиваются требования к стране, принимающей чемпионат мира, к её инфраструктуре. И всё это ради того, чтобы удвоить квоту для Азии и стран Карибского бассейна. Фейс-контроль для Европы сохраняется, зато шансы Иордании и Китая растут. Странная мотивация ФИФА. Хотя почему странная? Доходы, лояльность чиновников из экзотических футбольных стран. Всё просто. Но это не про футбол.

Мнения читателей


tottenham-hotspur:
— Этот формат наступит только через 10 лет, за 10 лет многое может измениться, и не факт, что доживём. Так что не парьтесь.

micould:
— Ямайка — Киргизия, битва монстров!

con66:
— А жизнь-то налаживается! Вот мы и дождёмся третьего места в группе :)

berezkin58:
— Расширение географии футбола и приобщение к духу ЧМ команд, которым в силу недостатка мастерства не светило попасть туда — великое дело. Вот только нюанс: футбол для болельщиков или болельщики для футбола? Напомню, что после матча Венгрия — Сальвадор (10:1, ЧМ-1982, Испания) было много вопросов по составу участников ЧМ, хотя их было всего 24.

xxxxxxxx:
— Мне понравилась идея увеличения числа участников ЧМ-98 с 24 до 32, но совершенно не понравился Евро с 24 командами вместо 16. Поддержу мнение, что ЧЕ с 16 командами и ЧМ с 32 — это идеал, но… Реформаторы-бизнесмены думают по-другому.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Джанни Инфантино Вопрос дня ФИФА Чемпионат мира - Футбол
Новости. Футбол
10 января 2017, вторник
21:12 «Халл» арендует Ниасса у «Эвертона» с опцией выкупа за € 11,5 млн
20:53 Бубнов: ФИФА и УЕФА могут обратить внимание на майку Кокорина с Эскобаром
20:51 Семак: РФПЛ слабеет, но нужно жить по средствам
20:43 Сандро Раньери перешёл в «Антальяспор»
20:37 Источник: «Спартак» интересуется Варди
20:28 Марин: рад, что мной интересуется «Зенит», приму решение вместе с Хаджи и отцом
20:26 «Севилья» арендовала Йоветича у «Интера» с правом выкупа
20:23 Игрок юношеской сборной Латвии находится на просмотре в ЦСКА
20:19 Экс-защитник «Томи» Яблонски подписал контракт с «Левски»
20:14 Смоллинг: если «МЮ» продолжит в том же духе, может случиться всё что угодно
20:08 Ромуло вернётся в Москву для переговоров о расторжении контракта со «Спартаком»
20:04 «Спартак» договорился о проведении матча с «Црвеной Звездой» в Белграде
19:50 Агент: со стилем жизни Милевского € 1 млн для него — это мало
19:43 Апелляция «Челси» на удаление Терри отклонена, игрок пропустит матч с «Лестером»
19:40 Хаманн: возможно, Моуринью сказали, что в «МЮ» ему не всё сойдёт с рук
19:31 УЕФА доволен, что новый формат чемпионата мира не увеличит нагрузку на игроков
19:24 Гончаренко пообщался с Витиньо перед первой тренировкой ЦСКА в Испании
19:17 «Эспаньол» объявил о расторжении контракта с Демикелисом
19:15 FA: хотим понять, как будет работать формат чемпионата мира с 48 командами
19:12 Дрогба: я надеюсь исполнить своё обещание и вернуться в «Марсель»
19:10 Тимощук полетит в Дубай на первый сбор с «Зенитом»
19:03 Зотов: долги «Мордовии» растут, как снежный ком! Ситуация тревожная
18:57 Роналду: очень хочется выиграть Кубок конфедераций в России
18:51 «Ливерпуль» готов продать Сако за € 23 млн
18:42 «Бавария» объявила о переходе Бадштубера в «Шальке» на правах аренды
18:37 «Спартак» пытается приобрести у «Ливерпуля» Сако
18:37 В Италии сообщили, что Луис Адриано вылетел в расположение «Спартака»
18:34 Игроки «Мордовии» не вышли из отпуска из-за долгов по зарплате за 4 месяца
18:26 Семак в «Уфе» будет зарабатывать меньше, чем помощником в «Зените»
18:21 Семак: абсолютная неправда, что я не чувствовал себя своим в штабе Луческу
18:21 Мухаммад, Кацаев и Антонов отправятся на сбор «Анжи» в Турции
18:15 Анчелотти: «Бавария» точно не продаст Бадштубера, но готова обсудить аренду
18:03 Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам в сборной Бельгии
17:55 Аллегри: Эвра взял время на размышление и решает, оставаться ли ему в «Ювентусе»
17:51 Зуйков: сначала всерьёз не воспринял вариант с «Зенитом»
17:45 Азмун прибыл в расположение «Ростова» на сборе в ОАЭ
17:42 Мутко: Россия — 1-я страна, которая не доставляет проблем ФИФА при подготовке ЧМ
17:40 Комитет Госдумы одобрил усиление ответственности за плохое поведение болельщиков
17:39 Витиньо определился с игровым номером в ЦСКА после возвращения из Бразилии
17:33 Халк: Оскар перешёл в «Шанхай СИПГ» из-за меня
17:26 Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года
17:24 Витиньо прибыл в расположение ЦСКА
17:22 Мутко: РФС поддержал расширение ЧМ, но вариант с 40 командами был симпатичнее
17:22 Роджерс: когда смотрю на Куасси, то вспоминаю молодых Стерлинга и Коутиньо
17:18 Окончательные заявки команд на ЧМ-2018 должны быть представлены 4 июня
Все новости RSS
Как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+