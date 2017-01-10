Вопрос дня. 48 команд на ЧМ — мудрый ход или похороны?

→ Опрос: как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?
Диего Марадона, легендарный аргентинский нападающий:
— Я в восторге от инициативы Джанни Инфантино, она даст возможность командам, которые начали бы отборочный турнир, понимая, что у них нет никаких шансов попасть на чемпионат мира. Это даст каждой стране мечту и оживит страсть к футболу. Думаю, это фантастическая идея.
Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед»:
— Я полностью поддерживаю эту идею. Как тренер клуба, если бы расширение означало больше игр, меньше праздников и меньше времени для игроков перед началом сезона, я бы сказал «нет». Но расширение не означает больше матчей. Клубы и игроки таким образом будут защищены. Я предпочитаю группы из трёх команд, по два матча. Либо ты попал в плей-офф, либо едешь домой. Таким образом, эти два матча группового этапа имеют решающее значение и принесут ещё больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом, вероятно, сыграют два матча и вернутся домой. Но они обретут опыт и улучшат свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры.
Валерий Карпин, бывший полузащитник сборной России:
— К расширению числа команд-участниц чемпионата мира отношусь нормально. Не думаю, что от этого упадёт престиж турнира. Такие же разговоры были и про чемпионат Европы, но он, по-моему, в уровне не потерял и не стал слабее.
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Виталий Мутко, президент РФС:
— Нам был симпатичен вариант с 40 командами. Думаю, можно было спокойно провести турнир с 10 группами по четыре команды, но… Вариант с 48 командами был одобрен ещё два года назад, когда утверждались реформы. Все национальные федерации — за, это неудивительно, поэтому мне не очень понятно, почему недовольны некоторые лиги. Сейчас оставалось только выбрать форму, мы исходили из того, чтобы, во-первых, спортивный принцип не страдал, а во-вторых, чтобы не усложнять проведение турнира, чтобы он оставался праздником.
Игорь Лебедев, член исполкома РФС:
— Увеличение количества команд до 48 не улучшит качество турнира. Чем больше команд, тем больше проходных матчей. А на примере чемпионата Европы мы видим, что расширение не привело к какому-то результату. Стало только хуже.
Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:
— Признаться, мне не нравится идея расширения финального турнира. Думаю, проект Инфантино направлен на то, чтобы добавить ему лично популярности среди выборщиков, представляющих национальные ассоциации футбола. При этом возникает несколько вопросов. Где, в частности, взять страну, способную принять турнир с участием 48 команд? США и Китай? Это только два монстра. Но даже им придётся строить стадионы. Другой момент: как набрать 48 конкурентоспособных команд? Соревновательный уровень крупнейших турниров и без того падает. Хотим иметь в финальной части Таиланд с Андоррой? Добьёмся этого!
Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:
— Я против расширения количества участников чемпионата мира до 48 сборных. Кубок мира – это турнир, в котором участвуют сильнейшие сборные по спортивному показателю, а не по региональному. Правильно сказал Вячеслав Иванович Колосков про Андорру и Таиланд.
Массовость на ЧМ – зло. Увеличение количества участников на чемпионате Европы? Да, мы увидели Уэльс и Исландию. Но не факт, что эти сборные пробьются на чемпионат мира. Мы не найдём таких стран, где будут одновременно играть 48 команд. А проводить турнир в разных странах, как это будет на чемпионате Европы в 2020-м, для меня непонятно. Зачем такое выдумывать? Я вообще за то, чтобы на чемпионате мира играло 24 сборных, а не 32, как сейчас.
Владимир Стогниенко, телекомментатор:
— Китай очень привлекателен с точки зрения бизнеса, возможно, что в какой-то мере он послужил причиной того, что ФИФА расширила список участников ЧМ до 48. Вряд ли ведь на чемпионат мира попадёт Индия. Это чисто коммерческая история, после которой Инфантино наберёт вистов среди стран с не самым высоким рейтингом ФИФА. Конечно, тут присутствует некий популизм. Заработать много денег, завоевать определённую благосклонность – цели Инфантино предельно ясны.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Решение расширить чемпионат Европы было правильным. Что касается ЧМ, то тут немного сложнее. Я не против расширения турнира. Играть на Кубке мира хотят все. Удивить могут многие, как это произошло на Евро-2016. А Таиланд и Андорра в финальную стадию и не пробьются.
Анатолий Бышовец, бывший главный тренер сборной России:
— Думаю, что в этом решении больше преследуются коммерческие цели. Да, проведённый ЧЕ с увеличенным количеством команд-участниц принёс определённую прибыль за счёт показанных матчей, но по большому счету мало чего привнёс в развитие футбола. Увеличилось лишь количество проходных матчей. Также расширение сборных до 48 может сказаться на отношении футболистов и тренеров. Конечно, падает напряжённость и зрелищность. Это мы видим и в Лиге Европы, и в Лиге чемпионов – когда заведомо слабые соперники являются просто статистами.
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Наше мнение
Кирилл Хаит, обозреватель «Чемпионата:
— ФИФА меняет всё: количество участников, формат группового этапа, схему плей-офф. Естественно, увеличиваются требования к стране, принимающей чемпионат мира, к её инфраструктуре. И всё это ради того, чтобы удвоить квоту для Азии и стран Карибского бассейна. Фейс-контроль для Европы сохраняется, зато шансы Иордании и Китая растут. Странная мотивация ФИФА. Хотя почему странная? Доходы, лояльность чиновников из экзотических футбольных стран. Всё просто. Но это не про футбол.
Мнения читателей
tottenham-hotspur:
— Этот формат наступит только через 10 лет, за 10 лет многое может измениться, и не факт, что доживём. Так что не парьтесь.
micould:
— Ямайка — Киргизия, битва монстров!
con66:
— А жизнь-то налаживается! Вот мы и дождёмся третьего места в группе :)
berezkin58:
— Расширение географии футбола и приобщение к духу ЧМ команд, которым в силу недостатка мастерства не светило попасть туда — великое дело. Вот только нюанс: футбол для болельщиков или болельщики для футбола? Напомню, что после матча Венгрия — Сальвадор (10:1, ЧМ-1982, Испания) было много вопросов по составу участников ЧМ, хотя их было всего 24.
xxxxxxxx:
— Мне понравилась идея увеличения числа участников ЧМ-98 с 24 до 32, но совершенно не понравился Евро с 24 командами вместо 16. Поддержу мнение, что ЧЕ с 16 командами и ЧМ с 32 — это идеал, но… Реформаторы-бизнесмены думают по-другому.