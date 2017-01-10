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ЦСКА провёл первую тренировку под руководством Виктора Гончаренко
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Первая тренировка ЦСКА под руководством Гончаренко: фото, видео

Наш спецкор в Испании побывал на первой тренировке ЦСКА под командованием Виктора Гончаренко – и докладывает, как это было.
10 января 2017, вторник. 22:15. Футбол
>>> Гончаренко провёл первую тренировку в ЦСКА. Фоторепортаж

«Армейцы» верны традициям: восьмой год подряд ЦСКА открывает зимнюю тренировочную сессию в живописном испанском местечке Кампоамор. Лица тоже всё больше знакомые. Эффект новизны в привычный уклад жизни команды вносит фигура главного тренера. Впервые на испанское Средиземноморье красно-синих привёз не Леонид Слуцкий, при котором,
собственно, эта традиция и зародилась, а его многолетний товарищ, единомышленник, а теперь ещё и сменщик Виктор Гончаренко.

Человека, ещё в мае отмечавшего с ЦСКА очередной чемпионский титул, не назовёшь новичком в клубе. Но в новом образе игроки и персонал только открывают для себя Виктора Михайловича. Определённый процесс притирки, пускай и минимальный, неизбежен. Тренер присматривается к футболистам, футболисты приглядываются к тренеру – обычная история в подобных обстоятельствах. Отставка – всегда стресс для коллектива, а в современном ЦСКА не так уж много людей переживали подобные встряски больше одного-двух раз в жизни. Как было «до Слуцкого», не понаслышке знают единицы участников нынешнего сбора. А близким знакомством с требованиями нового командира и вовсе может похвастать лишь один игрок – тёзка Васин. Их Виктор ещё в Уфе уяснил – и судя по непрерывной цепи матчей в осенней части сезона, неплохо. Остальные будут знакомиться с методологией Гончаренко по ходу дела. Собственно, уже начали это делать.

Абсолютных новобранцев в расположении команды нет (пока нет) – только условные. За отличные выступления в отечественной и европейской молодёжной лигах поощрение в виде вызова в первую команду получили нескольких дублёров — вдобавок к повышенным в звании ранее Головину, Гордюшенко и Чалову. В Кампоаморе «молодая гвардия» ЦСКА приросла вратарём Овчинниковым, полузащитниками Кучаевым и Олейниковым, нападающим Жамалетдиновым. Новый тренер свежим взглядом оценит соответствие лучших «гришинцев» требованиям взрослого футбола.
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Российский контингент ЦСКА добирался на Пиренеи централизованно, из Москвы. Легионеры слетались кто откуда, подчас хитроумными маршрутами. Из иноземцев только Натхо предпочёл индивидуальному путешествию коллективное. Вернблум, например, добирался до Аликанте с пересадкой в Лондоне. Витиньо прибыл с родины транзитом через Мадрид. Его явление вызвало, пожалуй, наиболее живую реакцию у остальных «армейцев»: давно не виделись!

Витиньо, показалось, даже слегка опешил от столь радушного приёма одноклубников. А после приветствия тренера и вовсе расцвёл. Прежде чем толкнуть свою первую речь в новой ипостаси перед всей командой, Гончаренко нашёл минутку для бразильского пилигрима. Приобнял, молвил несколько ободрительных слов. Ничего, на первый взгляд, особенного – «рады видеть, рассчитываем, верим» – но большего Витиньо, по-моему, и не надо было. В процесс он включился с неподдельным энтузиазмом.
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Впрочем, уровень этого самого энтузиазма у всех без исключения футболистов, на глазок, зашкаливал – первый рабочий день в 2017 году они провели в охотку – невзирая на ранний подъём и 4,5-часовой перелёт. Кто-кто, а футболисты, по-моему, пресловутому послеотпускному синдрому не слишком подвержены. Наоборот, в первые дни после каникул любые контакты с мячом им в радость. Это ближе к концу сборов моральная и физическая усталость наслаивается друг на друга. А пока все бодры-веселы.


Гончаренко сразу настроил команду на нужную волну, попросив со всей серьёзностью относиться к каждому упражнению. Тренер и в дальнейшем не ограничивался молчаливым созерцанием манёвров своих футболистов – активно перемещался по полю, энергично раздавал команды. Игроки чутко отзывались на каждый наказ главкома.

Это не значит, что отныне на тренировках ЦСКА не будет места прежней задушевности, привнесённой в коллектив Леонидом Слуцким, КВН-щиком со стажем и известным ценителем тонкой шутки. Гончаренко на первой же тренировке в роли главкома дал понять, что у него чувство юмора тоже в норме. Но прежде всего – дисциплина, порядок.

Решительность, сквозившая в словах тренера, не оставила сомнений в том, что дешёвой популярности у игроков он искать не станет. Заискивать перед «старослужащими» даже на первых порах не будет. Если у кого-то и оставались сомнения на этот счёт, то несколько критических реплик Виктора Михайловича должны были их развеять.

За ними – вместе и по отдельности – будет крайне интересно понаблюдать. Чем и займёмся.

Кампоамор
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
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