Иньеста извинился перед «Реалом», а «Спартак» нацелился на Варди?

Источник: «Спартак» интересуется Варди
«Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены полузащитнику Квинси Промесу, который может с высокой степенью вероятности уйти по окончании сезона, сообщает «Советский спорт».
По данным издания, фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди. В случае невыразительного результата «лис» по итогам сезона в Премьер-лиге агенты игрока могут всерьёз задуматься о смене клуба для их подопечного. В текущем сезоне Варди провёл 17 матчей в АПЛ и забил пять голов. В прошлом сезоне он отметился 24 голами и помог «Лестеру» впервые в истории выиграть чемпионат Англии.
Марадона: ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров
Бывший футболист и экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона отметил, что ФИФА может исключить из своих рядов ассоциацию футбола Аргентины (AFA). По словам легендарного аргентинца, об этом ему в личной беседе сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Инфантино не будет колебаться, если должен будет исключить AFA из ФИФА. Он сказал мне: «Информация, которая мне поступает из Аргентины, заставляет волосы вставать дыбом. Я, не колеблясь, объясню каждому аргентинцу, почему сборная Аргентины не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат», — цитирует Марадону Ole.
Сам Марадона также неоднократно критиковал AFA, называя её руководство коррупционерами и мафиози, не разбирающимися в футболе.
Иньеста извинился за отсутствие «Барсы» в Цюрихе
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста позвонил некоторым игрокам мадридского «Реала», чтобы принести им извинения от имени команды, сообщает Marca.
Отсутствие представителей каталонского клуба в штаб-квартире ФИФА на церемонии вручения наград за 2016 год вызвало большой резонанс. По этому поводу высказался не один участник церемонии, отмечая, что «Барселона» должна была присутствовать. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ставший обладателем награды лучшему футболисту года, также выразил сожаление в связи с отсутствием игроков сине-гранатовых. Иньеста, в частности, сказал игрокам «Реала», что отсутствие «Барселоны» никоим образом не обусловлено отношениями между футболистами команд. По словам Иньесты, в клубе были различные мнения насчёт поездки в Цюрих.
Нобоа может продолжить карьеру в «Зените»
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может перейти в «Зенит». Как сообщает «Спорт-экспресс», 31-летний игрок контактировал с представителями петербургского клуба. При этом не исключено, что Нобоа станет зенитовцем летом, покинув «Ростов» в качестве свободного агента. Контракт эквадорца с дончанами заканчивается через полгода, и Нобоа уже сейчас имеет право вести переговоры с другими клубами. В текущем сезоне хавбек провёл 13 матчей и забил один мяч.
Ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что Нобоа изъявил желание уйти из ростовской команды, и в случае поступления достойного предложения клуб готов отпустить игрока.
ЦСКА интересуется шведским полузащитником Клаессоном
Московский ЦСКА интересуется полузащитником «Эльфсборга» Виктором Клаессоном, сообщает шведское издание Expressen. За 25-летним футболистом сборной Швеции также следят киевское «Динамо», «Верона» и АЗ. «У нас есть много запросов по поводу Виктора, но в настоящее время мы не ведём никаких переговоров», — заявил один из руководителей «Эльфсборга» Стефан Андреассон.
В активе Клаессона восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции. За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых пасов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Клаессона в € 1,5 млн.
«Спартак» пытается приобрести у «Ливерпуля» Сако
Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может продолжить карьеру в России. «Спартак» в последние дни ведёт активные попытки заполучить футболиста, утверждает le10sport. По данным источника, Сако готов перейти в «Спартак», поскольку красно-белые предлагают ему выгодный личный контракт. Также на игрока претендуют «Фенербахче», «Галатасарай», «Марсель» и «Лион».
Сако не выступал за «Ливерпуль» в официальных матчах с апреля прошлого года, когда был дисквалифицирован за употребление допинга. Летом игрок был оправдан, но позже Клопп отстранил его от тренировок за нарушение дисциплины. В «Ливерпуле» 26-летний защитник играет с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2020 года.
Мерсисайдцы готовы продать футболиста за £ 20 млн (€ 23 млн), информирует BBC.
Сако не выступал за «Ливерпуль» в официальных матчах с апреля прошлого года, когда был дисквалифицирован за употребление допинга. Летом игрок был оправдан, но позже Юрген Клопп отстранил его от тренировок за нарушение дисциплины. В «Ливерпуле» 26-летний защитник играет с 2013 года. Его действующий контракт истекает летом 2020 года.
Траоре прибудет в расположение ЦСКА 11 января
Форвард ЦСКА Ласина Траоре прибудет в расположение ЦСКА завтра, 11 января. «Армейцы» находятся на сборе в Испании.
«Из Москвы сегодня утром в Испанию вылетели вратари Сергей Чепчугов, Илья Помазун и Павел Овчинников, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Виктор Васин, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников, полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Алексей Ионов, Иван Олейников и Константин Кучаев, нападающие Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов.
Из других городов и стран прибыли сегодня в Кампоамор Марио Фернандес, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Зоран Тошич и Витиньо. Игорь Акинфеев в эти дни проходит в Германии плановую комплексную терапию коленного сустава. Капитан должен присоединиться к команде позднее. Ожидается, что завтра появится в расположении команды Ласина Траоре», — информирует официальный сайт ЦСКА.