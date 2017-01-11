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Аксель Витсель
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Апокалипсис сегодня. Из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо

«Зенит» покупает Лунёва, «Локо» избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
11 января 2017, среда. 08:30. Футбол
Мы проснулись, а деньги в РФПЛ закончились. Не то чтобы вжух — и деньги исчезли. Процесс шёл постепенно, но добрался до точки невозврата. Наши футбольные клубы стали принципиально беднее.

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«Локомотив» продаёт Самедова, Шишкина, Логашова, Шкулетича и Хенти. Ладно, Самедова оставляем за скобками, потому что у него конфликт с главным тренером. Уход остальных – попытка разгрузить платёжную ведомость. И тут не только вопрос финансового фэйр-плей.
Говорят, ещё Якунин на собрании объяснял футболистам, что железнодорожная отрасль испытывает огромные сложности. Теперь «Локомотиву» в обязательном порядке, чтобы купить что-то ненужное, предстоит сначала продать что-то ненужное.

У кого с деньгами всегда было хорошо, так это у «Зенита». Но кого питерцы покупают сейчас? Эрнани, Молло, Цаллагова, Лунёва и Зуйкова. Дай бог им здоровья и пускай станут звёздами, но пока это больше похоже на селекцию уровня «Крыльев Советов», а не самого богатого клуба РФПЛ. Даже лояльный к «Зениту» комментатор Геннадий Орлов не выдержал и заявил: «Молло – это секонд-хенд, который не нужен российскому футболу».

Показательны и трансферы ЦСКА. Точнее, их отсутствие. Похоже, бизнес Евгения Гинера перестал развиваться с прежним размахом, мягко говоря. В результате «армейцы» давно играют одним и тем же составом. Ресурс уже настолько израсходован, что спад случился бы хоть при Слуцком, хоть при Гвардиоле.

Какая-то бредовая ситуация происходит в «Анжи» и «Томи». Два клуба намерены продолжить следующий сезон в ФНЛ. В Томске об этом уже заявили официально, в Махачкале просто распродают игроков. С какой мотивацией теперь футболисты будут выходить на поле? Явно не с той же, что раньше. А если ещё и третий клуб РФПЛ захочет вылететь? Команды будут стремиться оказаться ниже всех? А то ведь придётся нарочно проигрывать в стыках. Это дополнительные деньги на перелёты и поздний уход в отпуск. По большому счёту, спортивным принципом просто подтёрлись.

У клубов ФНЛ с деньгами вообще беда. Мало кому нужно повышение в классе. Бюджета на это нет. А вот цитата Артёма Делькина – лучшего бомбардира прошлого сезона ФНЛ: «Тут все друг у друга занимают деньги».

Хотя казалось бы футболисты ФНЛ не самые бедные люди в стране. Не знаю, как ваш день, а мой сегодня начался с новости о том, что игроки «Мордовии» отказываются выходить на тренировку, пока им не вернут долги по зарплате за четыре месяца.

Понятно, что экономика нашего футбола завязана на экономике страны. Сейчас период не самый наваристый. У нас не такая беда с чемпионатом, как в соседних Украине и Беларуси, но если сравнивать с топ-лигами Европы (а хочется ориентироваться именно на них), то ситуация печальная. «Денег нет, но вы держитесь». В Англии клубы спокойно совершают сделки от 10 млн евро. И речь не только про топ-клубы. А у нас теперь даже трансфер за 5 млн евро – событие. Ключевого игрока «Локо», футболиста сборной (да-да, с российским паспортом) нынче не выкупают за 5 млн евро. Раньше бы заплатили и уже наигрывали в основе. Вместо этого Самедов сейчас тренируется в дубле.

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Вспоминается группа «Кирпичи» и песня «Про деньги»: «Денег нет, и мне не до шуток. Когда же закончится этот жуткий промежуток?» Но самое смешное, что этот жуткий промежуток может быть как раз во благо. Путь самоочищения. Ещё Романцев сетовал на приход в футбол больших денег. Затем в том же «Спартаке» появился Карпин, который развивал примерно ту же мысль: «Молодые футболисты заканчивают играть после подписания контракта». Мол, всё, миллион уже есть. Зачем дальше трудиться? Именно на этом зарождаются истории вроде поступка Мамаева и Кокорина после Евро.

Хотя это вопрос системы, а не частного случая. Допускаю, что точно так же деньги могли бы испортить любого человека. Меня бы наверняка испортили.

Нерыночные зарплаты уже давно искажали наш футбол. Ситуация с «Томью» и «Анжи» – это конвульсии. Но после них не всегда умирают. Выздоровление лёгким не будет, но теперь, похоже, болезнь пойдёт на спад. А вот наши географические соседи заразились тотально. Символично, что именно сейчас Витсель оказался с Халком в Китае. Впрочем, и там уже задумались: что-то тут не так. У них сотни миллионов людей живут в бедности, а они адски переплачивают футболистам. Знакомая история, правда?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Томь ФК Зенит ФК Локомотив Аксель Витсель Халк
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