Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Апокалипсис сегодня. Из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо

«Зенит» покупает Лунёва, «Локо» избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?