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175 лет назад 2016
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Орландо Беррио
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Беррио по разумной цене. Новая трансферная цель «Зенита»

Число игроков атаки «Зенита» растёт не по дням, а по часам. Вслед за Молло в Петербург скоро должен прибыть ещё один новичок.
11 января 2017, среда. 10:00. Футбол
«Мои мышцы – это моё второе лицо». Кого покупает «Зенит»

Не так уж часто боссы клубов подтверждают трансфер игрока ещё до того момента, как подписаны все бумаги. Президент колумбийского «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос де ла Куэста, по-видимому, редкое исключение в ряду коллег. «Мы близки к соглашению с «Зенитом». Если всё будет хорошо, то в ближайшие дни он отправится в Петербург, чтобы подписать контракт. «Зенит» – один из лучших клубов Европы и мира. Его руководители знают, чего хотят. Сумма трансфера составит около 6-7 млн евро», – разоткровенничался де ла Куэста в интервью местным СМИ пару дней назад. Речь идёт о форварде «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио. Знакомимся с потенциальным легионером РФПЛ.

Беррио – 25 лет, так что сейчас для игрока, выступавшего только в Колумбии, самое время отправляться за границу. В составе «Атлетико Насьональ» Орландо дебютировал в 2009 году и всю карьеру провёл в родной команде. Правда, закрепиться в основном составе зелёных получилось далеко не сразу. Клуб из Медельина отдавал Беррио в аренду сперва в «Мильонариос», а потом в «Патриотас». Там молодой игрок приобрёл ценный опыт и окончательно осознал, каким трудом зарабатывается каждое песо на футбольном поле.

Поначалу потенциальному новичку «Зенита» доставалось от болельщиков и специалистов. Его игру критиковали, Беррио приходилось выслушивать и свист в свой адрес, и даже оскорбления. Но он, словно положительный герой какого-нибудь южноамериканского сериала, терпел, работал и шаг за шагом рос как игрок. «Я ценю многое из того, что мне пришлось пережить, когда дела шли не очень хорошо. Зато теперь получаю ещё больше удовольствия от успехов. Понимаю, что критика бывает разной – конструктивной и неконструктивной. В любом случае я никогда не опускал рук», – признавался Орландо в интервью. Добавил мотивации Беррио тот факт, что летом прошлого года он стал отцом дочери. Колумбиец посвящал каждый гол своей малышке по имени Доминик. В конце концов, его признали и полюбили. После 100-го матча за «Атлетико Насьональ» он получил на память футболку, а в общей сумме он сыграл за зелёных в чемпионате 126 матчей, в которых забил 24 гола.

Чем же привлёк Мирчу Луческу игрок «Атлетико Насьональ»? Во-первых, Беррио достаточно универсален. Его можно использовать на обоих флангах, а также на острие атаки, хотя в основном он действует справа. Кроме того, Орландо умеет проявлять себя в сложных матчах, забивать важные голы. Колумбиец – физически очень крепкий парень, фактурой напоминает Халка (рост – 182 см, вес – 73 кг). По манере игры сравнивать его с кем-то из нынешних зенитовцев сложно, тем более при желании любое сравнение легко назвать очень спорным и натянутым. Но если уж выбирать, то, пожалуй, уместны параллели с Робертом Маком. Беррио тоже на всех парах вылетает с мячом к чужой штрафной, после чего выкатывает его под удар партнёру либо сам атакует ворота.

У Орландо быстрые ноги, он обладает очень высокой дистанционной скоростью. Представьте себе такого вот «бычка», здорово закрывающего мяч корпусом от опекуна и смело идущего на оборону соперника. Правда, каких-то особых изысков от его игры ждать, наверное, не стоит. Колумбийский тренер Бернардо Редин отмечал: «Болельщики не всегда видят, как нападающий движется на поле, какие прилагает усилия, чтобы его товарищи выглядели хорошо. У Орландо полно достоинств, и он первый, кто признаёт свои ошибки». Каждому футболисту – своя роль. Возможно, конкретно под тактику Луческу в сегодняшнем «Зените» больше подходят крайние форварды типа Мака или Беррио, поэтому румын не всегда доволен Олегом Шатовым и Александром Кокориным, которые играют по-другому.
У Беррио быстрые ноги, он обладает очень высокой дистанционной скоростью. Представьте себе такого вот «бычка», здорово закрывающего мяч корпусом от опекуна и смело идущего на оборону соперника.

Прошедший год – поворотный в карьере Беррио. «Атлетико Насьональ» выиграл Кубок Либертадорес, аналог европейской Лиги чемпионов, а сам Орландо замечательно провёл турнир, забив четыре гола и отдав три голевые передачи за 12 матчей. Наделало шуму противостояние зелёных в четвертьфинале с «Росарио Сентраль». Первую игру в Аргентине колумбийцы проиграли – 0:1. В ответной домашней встрече Беррио остался в запасе и вышел на замену на 36-й минуте при счёте 0:1, когда, казалось, у «Атлетико Насьонал» уже практически не оставалось шансов на попадание в полуфинал. Но перед перерывом Орландо разобрался на фланге с защитником и сделал голевую передачу. В начале второго тайма команда из Медельина забила второй гол и при бешеной поддержке фанатов давила на ворота «Росарио» до самого конца.

→ Видео: голы Орландо Беррио за «Атлетико Насьональ»

Гости отбивались всеми силами, провоцировали хозяев, откровенно симулировали и тянули время. И всё-таки на 95-й минуте Беррио забил решающий третий гол. Реакция Орландо было такой, словно он сошёл с ума! Форвард принялся оскорблять голкипера «Росарио», устроил большой скандал и едва не спровоцировал массовую драку. Судья показал ему красную карточку, но он всё равно никак не унимался. Вдобавок в концовке были удалены ещё три игрока «Росарио». Позже Беррио объяснил свою реакцию тем, что вратарь аргентинцев оскорблял его по ходу матча на почве расизма. Колумбиец признал: поддался эмоциям, допустил огромную ошибку. Что ж, в России, если Орландо не хочет подставить «Зенит», он должен научиться реагировать на возможные расистские выпады в свой адрес в стиле Халка – с лукавой улыбкой посылать обидчикам воздушные поцелуи.
Беррио всего лишь третий игрок в истории наряду с Карлосом Тевесом и Родриго Паласио, который забивал в финалах обоих самых престижных турнирах континента.

В первом из двух финальных матчей с «Индепендьенте» Беррио тоже забил. В Эквадоре он открыл счёт: сместился в центр, получил мяч, выиграл борьбу у двух защитников и точно пробил из-за штрафной. Команды сыграли вничью 1:1, однако дома колумбийцы победили – 1:0 — и завоевали трофей. Оказалось, что Беррио всего лишь третий игрок в истории наряду с Карлосом Тевесом и Родриго Паласио, который забивал в финалах обоих самых престижных турнирах континента – Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Двумя годами ранее «Атлетико Насьональ» сражался за Южноамериканский кубок с «Ривер Плейт». Тогда в домашней игре Беррио вывел зелёных вперёд, однако «Ривер Плейт» отыгрался, а в Аргентине колумбийцы уступили – 0:2. Кстати, очередной финал Южноамериканского кубка мог состояться в карьере Орландо в ноябре 2016-го. «Атлетико Насьональ» должен был поспорить за трофей с «Шапекоэнсе», но, как мы помним, самолёт с бразильской командой, к сожалению, до Колумбии не долетел

С августа прошлого года Беррио вызывается в сборную страны, а в конце 2016-го он дебютировал в национальной команде. Орландо принял участие в трёх матчах отборочного цикла ЧМ-2018. Вышел на замену с Парагваем (1:0) и Уругваем (2:2), затем появился на поле с первых минут в домашней встрече с Чили (0:0), но был заменён по истечении часа игры. Пока его карьера в сборной напоминает начало клубной: болельщики и специалисты критиковали тренера Хосе Пекермана за доверие некоторым игрокам, включая Беррио, которые ничего особенного против чилийцев не показали. Люди ждут большего. Орландо готов работать и доказывать снова и снова. Пусть даже летать в сборную он уже будет вынужден из далёкой России.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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