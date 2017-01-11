Виктор для Виктора. Кого хочет купить ЦСКА

Его портрет

Месяцы под руководством умирающего Класа Ингессона открыли для Клаессона понимание того, что футбол — не главное в жизни.

Его сильные стороны

Клаессон отлично владеет правой ногой — более того, как и Роман Ерёменко, он часто предпочитает отдавать передачи внешней стороной стопы.

Его слабые стороны

Его шансы заиграть в России

«Что он до сих пор здесь делает?» — основной мотив текстов и твитов шведских журналистов, когда они говорят о. 2 января ему исполнилось 25 лет, и он очевидно пересидел в чемпионате Швеции, но все предложения, которые были у «Эльфсборга» до этого, клуб отклонял, а полузащитник ни разу не сумел настоять на своём желании уехать. Теперь, когда стало очевидно, что на Клаессона рассчитывают и в сборной Швеции, он стал решительнее — сменил агента и уже не скрывает, что зимой должен сменить и клуб. Конкуренты у ЦСКА не самые сложные — несколько итальянских команд, куда шведские агенты в последние годы регулярно увозят талантливых игроков из Аллсвенскан, АЗ и, по слухам, киевское «Динамо».Учитывая связи ЦСКА на скандинавском рынке, если клуб действительно заинтересован в трансфере, то выиграет борьбу за Клаессона — это подтверждают и шведские источники.Потенциальному новичку ЦСКА по ходу карьеры очень повезло с тренерами. В «Эльфсборге» он на этапе перехода из юношеского футбола во взрослый встретился с, бывшим главным в молодёжной сборной Швеции, экспериментатором, видение игры которого заключается в умении владеть мячом. Лучшую часть своего потенциала Клаессон, которого привлекает игра «Барселоны» (нетипично для скандинава — почти все они по-прежнему любят Англию), раскрыл именно при Леннартсоне, когда стал лучше играть без мяча и перестал бояться совершить ошибку в обостряющей передаче. После ухода Леннартсона клуб из Буроса принял, история которого закончилась грустно — тренер проиграл борьбу с раком, но до последнего дня не желал оставлять работу. Месяцы под руководством Ингессона открыли для Клаессона понимание того, что футбол — не главное в жизни. «Поколение Ингессона» — так называли «Эльфсборг» последних лет, одну из самых молодых команд в истории шведского футбола, парней, давших по примеру своего тренера друг другу обещание делать всё возможное каждый день. Молодой Клаессон стал лидером той команды.Когда появилась информация об интересе ЦСКА к Клаессону, я легко поверил в неё ещё по одной причине — по игровым навыкам он похож на. Клаессон — атакующий полузащитник, и его основная задача — обострять игру разрезающими передачами, но он умеет и любит отойти ближе к своим воротам и начать атаку длинным первым пасом. Если схема не предполагает наличие чистой «десятки», тренеры предпочитают видеть Виктора левее центра поля, но цифры говорят о том, что эффективнее он в зоне правее центра — отсюда он создаёт больше качественных острых передач. Клаессон отлично владеет правой ногой — более того, как и Роман Ерёменко, он часто предпочитает отдавать передачи внешней стороной стопы. Во время атаки через центр швед стремится занять позицию между линий обороняющейся команды, во время фланговых атак — в зоне подбора. Он резок и часто принимает нестандартные решения.Есть у Клаессона одна особенность, которую нужно выделить отдельно, — он помогает партнёрам выйти из-под прессинга соперника на первой передаче. В прямые обязанности «десятки» это не входит, но Клаессону хватает позиционного мышления и умения играть без мяча, чтобы выбрать лучшую зону для передачи от своего защитника, которая разобьёт прессинг без выноса и потери мяча. На скриншоте Виктор пробегает 30 метров, чтобы открыться для своего левого защитника, дважды смотрит по сторонам и принимает мяч без опеки, разгоняя контратаку «Эльфсборга».Главный недостаток Клаессона — при потере командой мяча он в первые несколько секунд играет от «о'кей, сойдёт хотя бы так» до «ужасно, парень, не делай так больше никогда». С позиционными атаками и своей оборонительной ролью в них Виктор ещё справляется, но если перед центральным полузащитником соперника возникает небольшая зона, швед запускает в неё игрока. На скриншоте типичная ситуация — Клаессон смотрит в спину убегающему футболисту «Норрчёпинга».Проблема должна решаться или раньше, прессингом на чужой половине, который заставит соперника передвинуть мяч на фланг, или позже, тактическим фолом (задача для другого «армейского» шведа) — но оставлять эту работу Клаессону нельзя. «Эльфсборг» хронически плохо играл на последних минутах, когда Клаессон уставал и окончательно терял контроль над ситуациями 1 в 1 при быстром развитии атаки соперником.Есть ещё один момент — скорее психологический. Клаессон не настаивал на трансфере из «Эльфсборга» — в принципе, ему было неплохо и дома, а такой тип скандинавских игроков обычно плохо переносит всё, что не связано с Западной Европой.побоялся переезжать в Казань, зато сорвался из Лиги чемпионов в Китай и похоронил себе карьеру, аполтора года назад приехал в Самару подписывать контракт с «Крыльями Советов», но на следующий день сбежал обратно в Швецию, перебежав Волгу вброд. В одном из интервьюговорил, что сложность нынешнего шведского поколения в их любви к своей зоне комфорта при всём таланте, и когда ты забираешь игрока из Аллсвенскан, то должен понимать, что это почти игра в монетку. ЦСКА важно помнить о том же — вариант с Клаессоном может быть основным, но не должен быть единственным.Они точно выше, чем у. Проблема со Страндбергом заключалась в первую очередь в том, что у нападающего нет нестандартных качеств — хорошая физика ещё не гарантия успеха в чемпионате сильнее шведского. У Клаессона нестандартные, выделяющие его из общего ряда атакующих полузащитников качества есть — более того, можно предположить, что в сильной лиге он будет выглядеть лучше ожидаемого как раз из-за стремления сыграть против шаблона. В чемпионате Швеции партнёры не всегда понимают, что задумывает полузащитник, — в топ-чемпионате процент прохождения таких передач должен повыситься.Одного Виктора зимой ЦСКА уже получил — теперь к тренеру вполне может добавиться и тёзка-футболист.