Как дела у «Локомотива»: сага Самедова, неизвестность Миранчука

Даешь молодёжь!
Таков неофициальный слоган первого сбора «Локомотива». «Железнодорожники» уже в Марбелье и вовсю тренируются. Все, считая солидный отряд молодых футболистов. Многих из них широкая публика попросту не знает — Иван Лапшов, Артём Галаджан, вернувшийся из аренды Сергей Макаров, 18-летние Иван Галанин и Михаил Лысов. Двое последних даже стали героями материала на клубном сайте. Так, форвард Лысов в мини-интервью рассказал о первых впечатлениях: «Было много работы на физику, но по ощущениям всё отлично – всё-таки это только первый день и усталости никакой нет, — рассказывает Михаил. — Хотя и непросто нам пришлось! В отпуске регулярно поддерживал форму: с середины декабря уже начал заниматься. А о том, что полечу вместе с основной командой, узнал где-то после Нового года. Неожиданно? В какой-то мере. Постараюсь не упустить этот шанс и показать на что способен».
Сёмину не привыкать выращивать таланты, хотя «Локо» нужен результат здесь и сейчас. Едва ли кто-то из вышеперечисленных ребят будет регулярно выходить в основе уже в этом сезоне. Но очевидно, что при новом руководстве и новом-старом тренере «железнодорожники» повысили концентрацию молодых воспитанников в своей обойме. В конце концов, «Локо» же добивается успехов среди молодёжи не только для того, чтобы отдавать свои таланты другим клубам. Для себя дарования тоже надо готовить. Чем сейчас и занимается Сёмин на испанском сборе.
«Локо» добивается успехов среди молодёжи не только для того, чтобы готовить таланты для других клубов.
Травмированная оборона
До возобновления чемпионата России ещё далеко, потому глобальной проблемы с травмами у «Локомотива» нет. Однако любой тренер не в восторге, когда работу приходится начинать без основных игроков. А именно — защитников. Министр обороны «Локо» Ведран Чорлука и крепкий сербский деф Неманья Пейчинович нынче не работают в общей группе. Юрий Сёмин сообщил, что их по-прежнему беспокоят травмы образца 2016 года.
В остальном все вкалывают в общей группе — разве что Дмитрий Тарасов пока работает не на 100 процентов. Но в защите у команды недобор, по крайней мере опытных футболистов. Помимо Чорлуки и Пейчиновича в двусторонках не могут участвовать ещё и Шишкин с Логашовым. Однако это уже абсолютно тренерское решение…
«Железнодорожная» распродажа
История с переходом Александра Самедова в «Спартак» ещё в 2016-м превратилась в сагу. 2017-й это лишь подтвердил. Полузащитник по-прежнему не может официально оформить своё возвращение в стан девятикратных чемпионов России. В итоге и на сбор «Локомотива» не поехал, и со «Спартаком» не тренируется. Клубы никак не могут договориться о сумме трансфера, хотя сам Александр давно согласился на условия, предложенные красно-белыми.
Так или иначе, новые эпизоды саги впереди, но не только в Самедове дело. Сёмин, поработав с командой меньше полугода, решил устроить чистку. Не то чтобы масштабную, но вполне серьёзную. Логашов, Шишкин, Самедов, Шкулетич, Хенти — всем этим игрокам указано на дверь. О причинах распространялся и сам Сёмин: «Они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные. Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть. Вполне возможно, что кто-то из названных игроков не покинет команду, всё может быть. Вполне возможно, кого-то возьмём. Работа ведётся».
Из всех кандидатур немного удивляет лишь Шишкин — Роман долго в «Локомотиве», не хотел уходить из клуба и как минимум в качестве игрока ротации уж точно полезен. С другими кандидатами всё очевидно — Логашова замучили травмы, Самедов грезит «Спартаком», а Шкулетич и Хенти… Надо выражаться мягко, потому скажем так: «Локомотив» они явно не усилили. Москвичи ищут нового форварда плюс надеются на Портнягина и Майкона в качестве финишёра.
Сёмин: Самедову, Шишкину, Шкулетичу и Хенти надо играть, а не сидеть на скамейке.
Вопрос Миранчука
Большой такой вопрос. И крайне важный. Главный талант «Локо» и, возможно, всей страны по-прежнему на распутье. Новый контракт не подписан, интерес от российских клубов ни для кого не секрет, а в футбол-то играть надо. Вот и полетел Миранчук на первый сбор «Локомотива». Однако на данный момент неизвестно, где продолжит карьеру креативный полузащитник.
Во время медобследования коллеги пытались разговорить Алексея. Вышло не очень.
– Интервью? Смотря на какую тему? – уточнил хавбек.
– Обо всём.
– Ну давайте попробуем.
– Как прошло обследование?
– Вроде всё хорошо. Ничего нового не обнаружили. Теперь будем ждать результатов.
– Насколько вы готовы к сборам после отпуска?
– Есть программы, которые даются нам на отпуск. Кто их выполняет, тот чувствует себя хорошо. У меня была программа и от сборной, и от «Локо». Сейчас на беговую дорожку встал и чувствую себя комфортно.
– На данный момент вы остаётесь в команде?
– Без комментариев.
– Когда вы ждёте решения этого вопроса?
– Я не жду. Просто без комментариев. Вообще по этому поводу не хочу говорить.
– Не комментировать – это ваша личная позиция или клуба?
– Общая.
Мы много раз писали, что потеря Миранчука станет огромным имиджевым ударом для «Локомотива». Но, учитывая нынешнюю ситуацию, чисто в футбольном плане Алексей тоже, мягко говоря, не лишний в команде. Понятно, что «Локо» будет больше искать свободных агентов или брать в аренду, так что громких трансферов от команды ждать не стоит.
Учитывая серьёзное сокращение ростера, одного из главных креативщиков команде терять попросту нельзя. Возможно, ради этого стоит не просто увеличить зарплату молодого россиянина, а как следует увеличить.
Правда, неизвестно, пойдёт ли щедрость «Локомотива» на пользу самому Миранчуку.