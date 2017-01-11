Хохлов: проделанную работу в «Кубани» и работой не назовёшь

На днях бывший тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов был назначен на пост главного тренера «Динамо-2». Это назначение он прокомментировал в интервью «Чемпионату».
– Возглавить команду мне предложил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв, — объяснил Хохлов. — Мы продолжали с ним общаться после его ухода из «Кубани», так что к взаимопониманию в переговорах пришли достаточно быстро.
– Не беспокоят ли финансовые проблемы, с которыми столкнулось «Динамо»?
– «Динамо» для меня не чужой клуб, поэтому хочется приложить максимум усилий и сделать всё, что от меня требуется, чтобы помочь команде. К тому же финансовые трудности бывают у многих команд, не только у «Динамо». Не всегда надо искать только там, где хорошо.
– Вы говорили, что могли бы возглавить клуб в ФНЛ. Сомневались, соглашаясь на пост тренера клуба в ПФЛ?
– Нет, «Динамо» – отдельная тема для меня.
– После работы в РФПЛ назначение на пост тренера «Динамо-2» – это шаг назад?
– В РФПЛ я не успел толком поработать, а ту работу, которая была проделана, и работой не назовёшь.
– Как сказался на вас этот опыт в «Кубани»?
– Про «Кубань» вообще сейчас не хотел бы говорить. Всё, что можно было сказать, уже было сказано после моего ухода из клуба. Возвращаться к этому вопросу не хочу.
– После ухода из краснодарского клуба были ли какие-то предложения?
– Предложения были, но ни по одному из них не удалось прийти к согласию.
– В ваш тренерский штаб вошли Евгений Плотников и Юрий Никифоров, с которыми вы работали в «Кубани», — ваши бывшие партнёры по игровой карьере.
– Я сразу же с ними поговорил, и мы быстро нашли общий язык. В этих людях я ни на секунду не сомневаюсь. Мы давно для себя уже решили, что хотим работать вместе. Надеюсь, и дальше будет так же.
– Как чувствуете себя после возращения в «Динамо»? Есть ли ощущение, что вернулись домой?
– Конечно есть. Я провёл в «Динамо» девять лет, и за это время клуб стал мне родным, так что испытываю приятные впечатления от возвращения.
– Успели ли уже пообщаться с игроками?
– У нас вчера было небольшое собрание, но все впечатления ещё впереди. Какие-то моменты уже обговорили, но в дальнейшем предстоит много работы. Большинство игроков «Динамо-2» я уже знаю, с кем-то ещё только буду знакомиться.
– Какие цели ставите перед собой и командой на остаток сезона?
– Все цели уже обговорены с руководством. Прежде всего это воспитание перспективной молодёжи, чтобы рано или поздно футболисты «Динамо-2» вышли на хороший профессиональный уровень и смогли помочь основной команде.
В тренерский штаб «Динамо-2» также вошли тренер вратарей Евгений Плотников и Юрий Никифоров, работавшие с Хохловым в «Кубани» в 2015 году.
– Хохлову не пришлось меня уговаривать вернуться к работе в России, я тут же согласился, – сразу же отметил Никифоров. — Когда нас только уволили из «Кубани», я сразу сказал, что хочу продолжать работать в его штабе. Тогда я вернулся в Испанию, где живёт моя семья, и ждал, пока Дмитрий Валерьевич возглавит какую-нибудь команду. Поэтому как только поступило предложение, я с удовольствием его принял.
– «Динамо» сейчас переживает не лучшие времена.
– Проблемы с финансовым положением есть не только у «Динамо». Я штудировал этот вопрос: около 14 клубов и Премьер-Лиги, и ФНЛ испытывают подобные трудности. Это тоже надо пережить.
– Хохлов сказал, что для него «Динамо-2» – это не понижение. А для вас? Шаг назад?
– Работа есть работа. Может, кто-то и считает, что это шаг назад, но для меня это шаг для разбега.
– Чем занимались в Испании во время карьерной паузы?
– Был на стажировке у Фернандо Йерро. Как раз, если говорить о шаге назад, он был помощником Карло Анчелотти в мадридском «Реале», а сейчас стал главным тренером «Реала Овьедо», выступающего в испанском аналоге ПФЛ. И ничего. Я был у него на стажировке две недели, мы много общались, обсуждали тренировочный процесс. Я разговаривал и с другими тренерами, в том числе и с тренером по физподготовке. Получил много полезной информации.
– А в «Кубани» какой опыт приобрели?
– В «Кубани» какой опыт? (Смеётся.) Не очень позитивный. Не хотел бы больше говорить об этом клубе.
– Как вообще образовался ваш тренерский штаб?
– С Хохловым мы дружим на протяжении долгих лет, вместе играли в сборной и ПСВ. Очень давно у меня было одно предложение из Украины, но я отказался, пошутил, что подожду предложения от Хохлова. У меня тогда не было тренерской лицензии. Потом Дмитрий Валерьевич позвонил мне и сказал, что, если хочу быть тренером, нужно учиться. Позвал в группу из бывших футболистов, которые сразу могли получить лицензию А, дал телефоны Гершковича и Лексакова. Потом, когда Хохлов возглавил «Кубань» и пригласил в тренерский штаб, я с удовольствием согласился.
– Работа ассистентом у Хохлова устраивает или хотели бы в будущем попробовать себя в роли главного тренера?
– На данный момент я не вижу себя главным тренером. В этом году буду подтверждать свою тренерскую лицензию и, может, передумаю. Но пока не хочу. Нет такой цели.