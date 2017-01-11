«А как он плясал на свадьбе у Щенникова!..» Сергею Аксёнову – 55

Фото: Из личного архива Вениамина Мандрыкина Сергей Аксёнов с Роланом Гусевым и Вениамином Мандрыкиным

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Сергей Аксёнов

Многолетнему директору ЦСКА по информационной политике и связям с общественностью есть что поведать о себе и родном клубе – все крупнейшие успехи «армейцев» в новом веке вершились на его глазах. Ко всем он, так или иначе, причастен. Да вот незадача – выпячиваться Аксёнов категорически не любит.Сегодня о нём расскажут одноклубники. Из тёплой Испании они шлют лучи добра за 4000 километров, в морозную Москву. Повод – самый что ни на есть серьёзный – 55-й день рождения Сергея Павловича.— 13 лет его знаю, — рассказывает, один из старожилов «армейского» клуба. –Замечательный человек! Весёлый, с чувством юмора. Иной раз с непроницаемым лицом такие штуки откалывает – ребята, которые Сергея не очень хорошо знают, шарахаются: «А-а-а!». А он шутит – манера такая. В плане вкуса Палыч многим молодым футболистам даст фору. Всегда элегантен, изящно одет. Но главное, конечно, не это. Главное – на своём месте человек находится. Профессионал. Досконально знает тему. Несмотря на внешнюю суровость и высокое воинское звание (полковник), в действительности Аксёнов добрый, даже мягкий человек. Но при этом всегда горой стоит за своих сотрудников – в обиду не даёт. Одно уязвимое место юбиляра мне известно… щекотки боится! Мне ли, массажисту, этого не знать?— Не секрет, что Сергей Павлович много лет близко дружит с Акинфеевым, — принимает «пас» у Насибова начальник команды ЦСКА. – А у Игоря есть любимая группа – «Руки вверх!». С солистом, Сергеем Жуковым, наш капитан дружен. Аксёнов с ним тоже общается. Песню «Крошка моя» так просто обожает. Благодаря ей мы открыли Палыча в неожиданном свете. Не как работника клуба, директора по связям с общественностью, застёгнутого на все пуговицы функционера, а раскованного, разностороннего человека. Когда на свадьбе у Георгия Щенникова Палыч сплясал под «Крошку», зал аплодировал стоя! У него, знаете, такой очень необычный, специфический стиль танца – словами не передать. Просто поверьте – это было шедеврально!— Люди привыкли видеть Сергея Павловича серьёзным и сосредоточенным, — продолжает Якунчиков. – Может быть, так и нужно на работе себя вести. В повседневной жизни он совсем другой. Человек знает массу анекдотов, да не пустых, а толковых, со смыслом. Кажется, на любой случай жизни у Палыча найдётся соответствующий анекдот. Аксёнов мастерски умеет поднять настроение в коллективе. Семья для него – вообще святое. Палыч трепетно относится к дочке, жене. Человек живёт в гармонии с собой и близкими – это очень важно.— Я недолго работаю с именинником, — берёт слово его тёзка Овчинников, — но успел убедиться – профи высочайшего класса. Ошибочно считать, что за создание позитивного микроклимата в команде ответственны только игроки с тренерами. Посильный вклад в это дело должен вносить каждый сотрудник клуба. Так вот у Сергея нашего Палыча это замечательно получается – чувство юмора позволяет. Когда он летает на игры или просто находится рядом, вокруг Аксёнова неизменно возникает весёлая атмосфера. Мы все его безмерно уважаем и хотим от лица тренерского штаба поздравить с замечательной датой.— Желаем Палычу почаще проводить встречи с болельщиками по случаю чемпионства ЦСКА, — важное дополнение от— Чаще одного раза в год, к сожалению, не получится, — с улыбкой уточняет новый главный тренер красно-синихВпрочем, такая периодичность Аксёнова тоже, безусловно, устроит. Как и всё красно-синее сообщество.