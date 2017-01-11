Человек, который оставил «Реал» ради своего дома и стал сильнее

В Сан-Себастьяне Ильярраменди обрёл то, что выделяет Серхио Бускетса – безграничную уверенность в себе.

Ильярраменди – мозг «Реала Сосьедад», через него мяч циркулирует чаще, чем через кого-либо ещё (61,4 передачи за игру при точности 82%).

чуть не плакал, прощаясь с «Реалом Сосьедад» летом 2013-го. «Я приехал сюда мальчиком, а ухожу как настоящий мужик», – говорил Ильярраменди на прощальной пресс-конференции, когда были подписаны все бумаги о его трансфере из родного клуба в мадридский «Реал». За плечами – мощный сезон в «Сосьедаде», завоёванная путёвка в Лигу чемпионов, дружба с, сильная игра за испанскую «молодёжку» на Евро, попадание в символическую сборную турнира. «Растёт второй Серхио Бускетс» – так анонсировали расцвет молодого баска.Ильярраменди рвался в Мадрид, но был обречён. «Сосьедад» получил из Мадрида 38 миллионов евро, до Асьера «Реал» никогда не платил за испанцев так много, а ценник – штука, из-за которой часто принятопотешаться. Столичные газеты наперебой стали писать, что «сливочные» купили второго, потому что оба баски, родились в 30 километрах друг от друга и играют на одной позиции, и даже разубеждения Ильярраменди («Мы разные. Такие диагонали, как Алонсо, выпиливает лишь несколько человек в мире. Я предпочитаю играть в короткий пас») не помогли. «Трансфер Ильярры был нужен в кабинетах, а не на футбольном поле», – писал знающий Примеру как свои пять пальцев аналитик ESPN Сид Лоу, и это намёк, чтоизначально не собирался приобретать баска.Но было и ещё кое-что, из-за чего Асьер Ильярраменди был обречён заранее. Робкий парень из 5-тысячного приморского Мотрико быстро впал в депрессию после трансфера – травма не давала поскорее приступить к тренировкам. Спустя пару месяцев случился новый приступ стресса, из-за скуки по дому. На свою презентацию Ильярра повёз всех друзей и родных, набралась группа поддержки в 31 человек, потом Асьер нанял им личного экскурсовода для прогулки по «Сантьяго Бернабеу» и устроил ужин. Таких посиделок ему не хватало в Мадриде – к Ильярраменди приезжали друзья, но поодиночке.Возможно, Ильярраменди заиграл бы ус его любовью к чернорабочим (тем более технически он оснащён лучше, чем Касемиро, цементирующий опорную зону «Реала» сейчас), но Карло Анчелотти в упор не видел баска. Когда Хаби Алонсо пропускал матчи, Анчелотти опускал в глубину. Когда Алонсо отдали «Баварии», Папа Карло оттуда же взял Тони Крооса. А редкий момент, когда Ильярраменди сыграл-таки в важном матче, пришёлся на Дортмунд. Там поплыли все – Ди Мария поскользнулся, исполняя пенальти, Пепе подарил «Боруссии» первый гол. Но крайним сделали Ильярраменди – он ошибся, отдавая передачу в касание, подарил мяч, понеслась контратака, «Боруссия» забила и поставила Мадрид на грань катастрофы. Когда жёлто-чёрные забили, Асьер упал на землю и схватился руками за лицо. Больше чем обычное футбольное горе – с той поры Ильярраменди доверяли играть только против «Лудогорцев».Он честно пытался вернуться в основу целый сезон, бесился из-за непонимания Анчелотти, отклонял предложения «Интера», «Атлетика» из Бильбао и щедрых англичан – и всё ради того, чтобы вернуться домой. «Когда мне пришлось покинуть «Реал», в моей голове сидел только один вариант дальнейшей карьеры», – сказал Ильярраменди, вернувшись в Сан-Себастьян. Самый неочевидный вариант, но, как оказалось, стоящий – сам того не ведая, Ильярраменди, вернувшись в «Реал Сосьедад», сделал шаг к превращению в нового Серхио Бускетса.Параллели с Бускетсом очевидны. Во-первых, Ильярра по функционалу очень похож на человека, который управляет динамикой «Барселоны». Во-вторых, после переходного сезона «Реал Сосьедад» обрёл свой стиль. Эусебио Сакристан, тренер с сине-гранатовым прошлым, учит свою команду играть, как «Барселона» – те же 4-3-3, нетипичные для Примеры, те же идеалы, те же построения треугольниками, тот же высокий прессинг.В «Барсе» из Гипускоа Ильярраменди заполняет позицию Бускетса и мастерски копирует его игровое задание. Он – мозг «Реала Сосьедад», через него мяч циркулирует чаще, чем через кого-либо ещё (61,4 передачи за игру при точности 82%). «Сосьедад» предпочитает начинать атаку тройкой центральных защитников, и Ильярраменди стягивается ниже, чтобы помочь команде первым пасом. Бускетс в «Барселоне» делает так же.Ильярра в двойке лучших игроков команды по отборам (2,7) и лидер по перехватам (3,5), он выигрывает больше всех единоборств за матч – 5,1. Он руководит прессингом «Сосьедада», его руки постоянно подняты, его рот открыт, он часто подсказывает ярким вингерам «чури-урдин», Ойярсабалю и Веле, как прессинговать, как накрывать соперников при аутах. Сам он грамотно выбирает позицию, перехватывая попытки выхода в быструю контратаку……а если проигрывает, то спокойно и даже улыбаясь, как было в матче с «Валенсией», применяет мелкий фол.Отчасти такая ставка Сакристана на Ильярраменди, ставшего мозговым центром «Сосьедада» и сильно добавившего в уверенности в себе, рискованна. Во-первых, что будет, если Асьер травмируется? Пока «Реал Сосьедад» проводил все матчи Примеры с Ильярраменди в составе. Во-вторых, опорные хавбеки в испанском футболе стали как никогда уязвимы к прессингу. Заметный спад Серхио Бускетса в нынешнем сезоне имеет под собой несколько причин, но, пожалуй, главная из них – повышение тактической грамотности середняков. «Реал Сосьедад», «Лас-Пальмас», «Эспаньол» и другие команды средней руки научились мощно прессинговать, им хватает сил давить все 90 минут. Об этом знает и сам Ильярраменди, руководивший давлением в матче с «Барселоной» Бускетса – тогда сине-гранатовые выдали худший матч сезона.Против Ильярраменди тренеры Примеры уже выстраивают ловушки, как для Бускетса, а лучше всех получилось у «Севильи». Она запирала Асьера в треугольник из игроков, готовых моментально вступить в отбор. Прессинг был ослаблен лишь при счёте 2:0, когда Ильярраменди стал чаще появляться уже на чужой трети поля, а не на своей. Правда, даже при таком мощном давлении Ильярра остался мозгом «Сосьедада» – сделал 93 передачи за игру, у Юри Берчиче, второго игрока команды по итогам матча, набралось 58.Даже когда Асьера Ильярраменди ждала не баскская «Барселона» Сакристана, а турбулентная команда, он не считал возвращение домой шагом назад: «Так вышло, что я выиграл Лигу чемпионов, потренировался с лучшими футболистами мира, но это была уникальная возможность, от которой я не мог отказаться. Но изначально я хотел остаться надолго в «Сосьедаде» и отдавать всего себя». В Сан-Себастьяне Ильярраменди обрёл то, что выделяет Серхио Бускетса – безграничную уверенность в себе. Теперь у Асьера нет постоянного стресса, рядом семья, друзья и дом, тренер на него рассчитывает – и это выливается в футбол, после которого сборная Испании уже не за горами. После которого его уже сравнивают с Бускетсом, эталоном игры в опорной зоне.Как можно назвать это шагом назад?