Тест. Как китайские клубы тратят деньги

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Невероятные суммы трансферов и ещё более невероятные зарплаты игрокам – и вот китайский футбол уже привлёк всеобщее внимание и вызывает яростные споры.видит угрозу и призывает с ней бороться, Марадона говорит, что прекрасно понимает уезжающих в Китай футболистов, футбольные агенты пьют успокоительное и работают 20 часов в сутки, а журналисты публикуют подробности сделок. А вы в курсе последних китайских новостей?