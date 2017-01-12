Габулов возобновит карьеру в «Арсенале». Главное — в обзоре дня

Московское «Динамо» сообщило о намерении расторгнуть контракты с некоторыми футболистами для разгрузки платёжной ведомости клуба.«Клуб намерен сократить платёжную ведомость. Речь в первую очередь идёт о заключённых достаточно давно дорогостоящих контрактах. Долговую нагрузку клуба составляют текущие обязательства в размере около 806 млн рублей и долг перед основными кредиторами — ВТБ и Eflen Constructions. Долг перед ВТБ уже практически погашен, а по долгу перед вторым кредитором клуб готов к диалогу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Динамо».Бывший голкипер сборной Россиипроходит медицинское обследование в тульском «Арсенале», сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.Ранее была информация, что 33-летний футболист подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции. Прошлым летом СМИ сообщали об интересе «Арсенала» к Владимиру, однако первую половину сезона РФПЛ вратарь пропустил, не сумев найти новое место работы.Последним клубом Габулова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2013 года, а покинул после вылета команды в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.Московский ЦСКА объявил, что по обоюдному согласию сторон принято решение о расторжении трудового договора с латвийским полузащитником«Мы благодарим Александра за всё, что он сделал для ПФК ЦСКА, и желаем ему успехов», — говорится на официальном сайте столичного клуба.Латвийский футболист перешёл в состав «армейцев» из «Сконто» в 2011 году, подписав контракт сроком на пять лет. В текущем сезоне 28-летний игрок не провёл за ЦСКА в Премьер-Лиге ни одного матча.Как стало известно «Чемпионату», потенциальный новичок московского «Спартака»сегодня утром прибыл в Рим для прохождения медосмотра. Медицинское обследование бразильского нападающего «Милана» пройдёт 12 и 13 января.В случае успешного прохождения медицинского просмотра 29-летний форвард вместе со своими представителями должен прилететь в Москву и подписать контракт с московским клубом.Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего футболиста € 1 млн. Помимо этого, в случае его успешного выступления в московском клубе «Милан» может получить и дополнительные бонусы. В стан красно-чёрных Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.Белградский «Партизан» был отстранён на три года от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей. Информация появилась на официальном сайте УЕФА. Также «Партизан» обвиняется в нарушении лицензирования.Арбитражная палата комитета УЕФА по финансовому контролю клубов отстранила «Партизан» от участия в еврокубках в сезонах 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 годов.Кроме того, руководству белградского клуба предстоит заплатить € 3 тыс. в качестве покрытия расходов по ведению дела. «Партизан» может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде.«Зенит» проявляет интерес к воспитаннику московского «Локомотива», который принадлежит «Бенфике», но выступает на правах аренды за «Тонделу». Агент 21-летнего защитника Игорь Тимофеев подтвердил, что клубы проведут переговоры о возможном трансфере.«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова, дальше всё будет зависеть от переговоров», — приводит слова Тимофеева «Спорт день за днём».Источник отмечает, что переговоры не будут простыми. «Бенфика», скорее всего, не согласится отпустить игрока за маленькие деньги и попросит больше указанной стоимости (по данным transfermarkt.de, стоимость Лысцова составляет € 500 тыс.). Россиянин не против перейти в более серьёзный клуб.В этом сезоне Лысцов провёл за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.Футбольная ассоциация Англии предъявила «Манчестер Сити» обвинения в нарушении антидопинговых правил.«Манчестер Сити» обвиняется в нарушении пункта об информировании о местонахождении футболистов команды.Как сообщается на официальном сайте FA, у «горожан» есть время до 19 января, чтобы ответить на обвинения.Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на четвёртой строчке в таблице английской Премьер-лиги и в воскресенье должны сыграть в гостях с «Эвертоном».