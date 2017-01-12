10 игроков, которых пытается соблазнить Китай

Криштиану Роналду
История от Жорже Мендеша, агента Криштиану Роналду. Финансист, получающий от португальца на дни рождения острова, уверяет, что клуб из Китая предлагал за форварда € 300 млн, а самому 31-летнему игроку — более € 100 млн в год. «Но деньги — это ещё не всё. «Реал» — это его жизнь», — комментирует Мендеш отказ Криштиану от золотых гор. Впрочем, португальский нападающий и в Мадриде «неплохо так» зарабатывает. По новому контракту с «Реалом», который действует до 2021 года, Роналду получает € 21 млн в год.
Яя Туре
Ещё один случай, когда о предложении из Китая рассказал агент футболиста. Дмитрий Селюк знает массу классных историй, в том числе о Яя Туре, дела которого ведёт больше 10 лет.
«Я полностью не согласен с Витселем, сказавшим, что от таких денег не отказываются. В прошлом году 33-летний Туре отказался от денег из Китая больших, чем те, за которыми погнался 27-летний Витсель. Видимо, тут важен менталитет футболиста. Кто-то любит футбол, а кто-то — деньги. Да, сейчас многие футболисты гонятся за деньгами и переезжают в Китай. Возможно, для многих это нормальный путь. Но этот путь — не для Туре, хотя прошла уже неделя с того момента, как Яя имеет право подписать контракт с любым клубом в мире, так как в июне он может уйти на правах свободного агента в связи с истекающим контрактом. В Китае, при всех их затраченных деньгах, нет ни одного игрока уровня Туре — футболиста, играющего в каждой игре за „Манчестер Сити“ по 90 минут и являющегося лидером своего клуба. Выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии, и чемпионат Испании — дело нелёгкое. Игроков в современном футболе, которым это удавалось, — единицы. Яя — один из них. И глядя на то, как сейчас играет Туре, я уверен, что ещё как минимум пять лет он будет играть на топ-уровне», — утверждает Селюк.
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Фото: Reuters
Яя Туре
Сейду Думбия
Один из лучших легионеров в истории ЦСКА ныне трудится в Швейцарии. Думбия забивает за «Базель», а китайцы о нём знают. И предлагают за трансфер африканца € 10 млн. Но сам 29-летний форвард не горит желанием переезжать в Азию. Думбия хочет остаться в Европе и ещё поиграть на приличном уровне. Или даже на высоком.
Фрэнк Лэмпард
Совсем недавно старина Лэмпард покинул Нью-Йорк. А заодно и клуб «Нью-Йорк Сити». Но 38-летний англичанин, к счастью, в футбол не наигрался. И по-прежнему хочет ввинчивать мячи в девятки и отдавать точно в ноги партнёрам по команде. Лэмпард ещё не определился с клубом, но об интересе к англичанину «Шанхай СИПГ» (Виллаш-Боаш, Халк, Оскар, далее — по списку) уже пишут британские СМИ. Хотя с трудом верится, что Фрэнк снова согласится работать под руководством Андре.
Так или иначе, пока шансы на переезд Лэмпарда в Китай оцениваются как 10 к 1. Но мы и в трансферы Оскара и Витселя поначалу не очень-то верили, правда?
Фото: Reuters
Фрэнк Лэмпард
Кристиан Бентеке
Бельгиец — человек смелый. Он не боится отказываться от денег, которые снятся даже голливудским актёрам. И актрисам тоже. Клуб «Бейцзин Гоань» (разумеется, мы все болеем за него с детства) предложил бельгийцу… 40 млн. Фунтов. В год. Зарплату. Стабильную и своевременную.
Но Бентеке всё равно продолжает выступать за «Кристал Пэлас». Мечта играть в АПЛ для Кристиана важнее денег. Хотя поговаривают, что «КП» он как раз может покинуть. Но всё равно рассматривает только европейские варианты карьеры. И на зарплату при подписании нового контракта взглянет лишь мельком.
Хамес Родригес
А вот колумбийца оценивают дешевле. Ну просто какие-то копейки предлагали ему в Китае. Клуб «Хэбэй Чайна Форчун» (не путать с Квинтоном Форчуном) готов был платить полузащитнику «Реала» € 30 млн в год. Это чуть ли не в 10 раз больше его нынешней зарплаты в Мадриде. Самому «Королевскому клубу» досталось бы € 110 млн. Но Хамес Родригес лично заблокировал переговоры — победы в Лиге чемпионов ему важнее азиатской роскоши.
Роберт Левандовски
Очередная звезда европейского футбола, которую активно соблазняли в Китае. Но Роберт счастливо женат и рад играть за «Баварию». Потому он тоже не поставил подпись под щедрым китайским контрактом. На него готовы были раскошелиться так, что даже Бентеке позавидовал бы.
«Со мной связывался агент, который привозит звёзд в чемпионат Китая. Если бы Левандовски решил переехать в Китай, его зарплата была бы намного больше, чем € 40 млн в год, которые там будет получать Карлос Тевес», — сообщил агент Левандовски Сезарий Кучарски.
Никола Калинич
В 2015-м украинский клуб «Днепр» продал своего форварда Николу Калинича за € 5,5 млн. В хороший, известный итальянский клуб «Фиорентина». Сам нападающий — умелый, качественный работник, пусть и явно не звезда.
Сейчас «Фиорентина» готова продать Калинича. В прошлом сезоне в серии A Никола забил 12 голов. Очень неплохо. В этом — 8 за 18 матчей. Тоже достойный результат. Но разве это стоит € 45 млн?
Именно столько за Каличина хочет выложить «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Николе китайцы предложили «всего-то» € 12 млн, но это всё равно в 10 раз больше, чем нападающий получает сейчас.
Калинич в раздумьях. Ещё бы он не задумался!
Пьер-Эмерик Обамейянг
«Обамеянг получил предложение от «Шанхая», предусматривающее зарплату в размере € 41 млн в год. «Боруссии» за него предлагают € 150 млн. Оба предложения могут побить мировые рекорды», — поведал известный инсайдер, итальянский журналист Танкреди Палмери.
Правда, позже дортмундская «Боруссия» заявила, что никакого предложения из Китая не поступало. Но, учитывая ситуацию в целом, вполне возможно, что и форварда немецкого суперклуба пытаются завербовать азиатские агенты.
Деле Алли
And the winner is… Dele Alli! Юный англичанин пока не выигрывал АПЛ или чемпионат Европы. Зато из земных футболистов — Криштиану оставляем за скобками — именно ему в Китае предлагают больше всего. По информации ESPN, сразу несколько клубов местной лиги заинтересованы в англичанине. И готовы предложить Алли… $ 1 млн. Одна лишь поправочка: в неделю…
То есть $ 52 млн в год. Деле Алли — напомним, если вдруг кто забыл, — всего 20 лет. Будем надеяться, шикарный полузащитник «Тоттенхэма» сделает правильный выбор. И останется в АПЛ.
Синиша Михайлович
Китай манит к себе не только известных игроков, но и классных тренеров. Синиша Михайлович, очень неплохо работающий в серии A, честно признался: было дело. Было предложение из Китая. Но Синиша устоял перед соблазном. Пусть решение и далось нелегко.
Синиша Михайлович: не спал ночами, думая о зарплате в Китае.«В декабре получил предложение работать тренером в чемпионате Китая, но решил отказаться, потому что не люблю бросать наполовину выполненную работу. Сказать по-честному, я провёл несколько бессонных ночей, думая о зарплате, которую мог бы там получать.
Но в жизни нужно принимать решения, и моё в этой ситуации было именно таковым. Игроков, переезжающих в Китай за деньгами, тем не мене нужно уважать. Игровая карьера коротка, в отличие от той же тренерской. Там ты можешь заработать за сезон в пять или шесть раз больше. Китайцы больше не подписывают завершающих карьеры футболистов, как это делает Катар или США».
P. S. Александра Кокорина в Китай пока никто не зовёт. Но недавно в интервью россиянин заявил, что «всё равно сейчас не поехал бы». Интересно, что ответил бы Александр, поступи предложение из «Монако»?