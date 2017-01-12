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175 лет назад 2016
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Эммануэль Эменике
Фото: Reuters
Текст: Григорий Телингатер

«В тюрьме я плакал как ребёнок». Почему Эменике рвётся в РФПЛ

Стамбульская тюрьма и гнев Дика Адвоката – всё, что нужно знать об Эммануэле Эменике, который стремится вернуться в РФПЛ.
12 января 2017, четверг. 10:00. Футбол

Кто в РФПЛ заинтересован в Эменике


В конце декабря появилась новость о желании «Спартака» вернуть форварда Эменике.

Сообщалось, что красно-белые могут взять футболиста в аренду бесплатно. Вскоре появилась информация о том, что «Локомотив» попробует его перехватить. Теперь же сообщается, что к приобретению нигерийца близок «Рубин»..

Во всех трёх случаях источником были турецкие издания. Тяжело утверждать, насколько новости достоверны, но
выглядит ситуация весьма правдоподобно. Особенно учитывая, что «Спартак» и «Локо» этой зимой больше всего заинтересованы именно в выдвинутом вперёд форварде. Если у «Спартака» ещё есть варианты, то у «Локомотива» вообще беда. Она была ещё по ходу сезона, а теперь «железнодорожники» избавляются и от Шкулетича.

Что касается «Рубина», то сейчас команда при деньгах. Пока у большинства клубов РФПЛ кризис, казанцы готовы тратиться. И, видимо, не только на Алексея Миранчука из «Локо». Даже не хочется загадывать, где при таком обилии вариантов окажется Эменике. Ясно одно: из Турции он хочет сбежать. И это отдельная история. Для темнокожего нападающего самое яркое воспоминание о Турции – четыре дня в стамбульской тюрьме. Там он оказался из-за подозрений в связи с договорными матчами в составе «Карабюкспора». Расследование проходило в 2011 году.

«Ко мне относились как к самому настоящему преступнику, – вспоминает Эменике в интервью The Nation. – Для меня это было странно, поэтому я плакал словно ребёнок. Мне даже пришлось записаться на консультации, потому что мне было тяжело сосредоточиться. О том, чтобы остаться в «Фенербахче», не могло быть и речи. Это был плохой и злой опыт. Когда я получил предложения от «Спартака», то я уцепился за эту возможность. Речь шла не о деньгах или страсти, а о моей жизни и счастье. В аэропорту турецкие фанаты говорили, как я нужен «Фенербахче», но я уже решил оставить Стамбул позади».

В «Спартаке» Эменике здорово себя зарекомендовал. Особенно в матчах с «Локомотивом». В октябре красно-белые выиграли со счётом 3:0, а в ноябре – 2:0.

Все пять мячей на счету нигерийца. А ведь тогда у команды Карпина была чумовая конкуренция впереди: Эменике, Дзюба, Веллитон, Ари. Несмотря на все злоключения в Турции, форвард всё-таки вернулся в эту страну. В тот самый «Фенербахче», который оставил позади. «Спартак» заработал на продаже Эменике 13 млн евро. В свой первый же сезон нападающий стал чемпионом и отметился 12 голами. Затем что-то снова пошло не так – всего 4 гола в 27 матчах. В результате в сезоне-2015/16 нападающий странствовал по арендам. Сначала эмиратский «Аль-Айн» (11 матчей, 7 голов), затем английский «Вест Хэм» (13 матчей, 0 голов).

В этом сезоне на счету Эменике 10 матчей и 3 гола за «Фенербахче», но это не главное. Форвард попал в немилость к главному тренеру Дику Адвокату. Голландец отстранил от тренировок нигерийца и своего соотечественника Грегори ван дер Вила.

«Вы знаете, что в каждом клубе есть некоторые правила, которые нужно соблюдать. Они действуют для всех сотрудников: игроков, тренерского штаба, других сотрудников клуба. Каждый человек должен подчиняться этим правилам. Но они думали, что могут продолжать жить по своим правилам. Мне это не нравится», – цитирует Адвоката сайт «Фенербахче».

Вот что ответил Эменике: «Я в «Фенербахче» будто заключённый. Я всегда полностью отдаю себя своим командам. Так было и в «Спартаке», и в «Вест Хэме», и в «Аль-Айне». Почему все грехи сваливают на меня? Я не могу найти ответы на эти вопросы. При всём уважении, я не заслуживаю того, что получаю взамен», – цитируют нигерийца турецкие СМИ.

А вот мнение одного из самых влиятельных турецких спортивных журналистов Ахмета Эрканлара из газеты Hürriyet. Он ёмко объяснил «Чемпионату», чем нападающий разгневал тренера:

«Привычки и высокомерие Эменике вывели Адвоката из себя. В игровом плане Эменике остаётся таким же мощным и быстрым, но техника не то чтобы отличная. Футболист был переведён в молодёжную команду и до сих пор там тренируется».

Именно после того конфликта начали появляться новости о переходе Эменике в «Спартак»/«Локо»/ «Рубин». Говорили, что нападающий бежит из страны, в которой происходят теракты. На самом же деле причина не в этом. У него и так достаточно поводов, чтобы вернуться в РФПЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Рубин ФК Спартак Эммануэль Эменике Возможные трансферы
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