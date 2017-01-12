5 причин, почему «Краснодар» — самая непредсказуемая команда

Любые другие рассуждения и обобщения пока бессмысленны, поэтому сосредоточимся на очевидном.
1. «Краснодар» хорошо продаёт
Зимой клуб Сергея Галицкого выгодно продал троих игроков, близких к основе.
Артур Енджейчик хочет вернуться в Польшу и его продают в «Легию» — команду, которой рослые и мощные крайние защитники нужны чуть больше, чем «Краснодару».
Одил Ахмедов и клуб приняли богатое предложение из Китая, где действительно талантливый опорник наконец-то перестанет считаться легионером.
Брендан Роджерс нашёл в Эбуэ Куасси талант Коутиньо и Стерлинга и убедил руководство «Селтика» выиграть аукцион по 19-летнему полузащитнику из Кот-д'Ивуара. Есть мнение, что эта настойчивость вряд ли разочаровала «Краснодар», безболезненно заработавшего на зимних трансферах не меньше 10 млн евро (было, кстати, ещё и тихое расставание с Амиром Натхо, но за этого игрока сейчас сложно что-то получить).
2. «Краснодар» осторожно тратит
При современных экономических обстоятельствах купить качественных игроков становится всё сложнее, поэтому пока единственный трансфер клуба выглядит рисковым. Да, эквадорец Рамирес обладает подходящим набором качеств для крайнего защитника «Краснодара» — он резок, лёгок, техничен, хорошо «исполняет» левой ногой. Проблема в том, что последние два года «друг Кристиана Нобоа» (так он сам себя называет) выделялся лишь на уровне чемпионата Венгрии.
«Я сам не понимаю, зачем переехал в «Ференцварош», — смутился Рамирес во время беседы, которую мы скоро опубликуем. – Хотя в Венгрии я встретил свою будущую жену. Значит, какой-то смысл был, судьба так определила».
Да этого у Кристиана было три сезона во второй Бундеслиге, где в условиях футбольного и бытового прессинга Германии молодой эквадорец слишком быстро скис. Сейчас он признаётся, что был слишком молод для борьбы, не умел терпеть, огорчался из-за проблем с адаптацией, но сейчас якобы эти проблемы ему не грозят. Как доказательство – заметки в телефоне. Рамирес стал учить русский язык ещё до того, как узнал, на какой позиции играет Фёдор Смолов. То есть сразу после первого контакта с «Краснодаром».
«Я не учил венгерский, потому что понимал: играть там долго не буду, — говорит Рамирес. — Но «Краснодар» — это надолго. Я хочу выиграть титул, особенно с командой, которая никогда этого не делала».
Важно добавить, что индивидуальные занятия Рамиреса с преподавателем по русскому ещё не начались. Разговорник – полностью его профессиональная инициатива.
3. «Краснодар» пробует и доверяет
Отдельно стоит вспомнить и изменения в тренерском штабе. Вместо работавшего с вратарями Даниэла Тудора (у румына закончился контракт) пришёл Алексей Антонюк, который долгие годы, ещё со времён тольяттинской академии, был личным тренером Станислава Крицюка. Примерно полгода назад мы делали большое интервью с голкипером сборной, но оно получилось слишком специфическим для публикации. Отдельная часть в нём посвящена именно Антонюку – о том, что даже прогресс в «Браге» был связан во многом с программой личного тренера.
Тем не менее приглашение 32-летнего сотрудника ФК «Строгино» — всё равно риск, отнюдь не отрицающий непредсказуемый прорыв.
Тренирует (насколько со стороны может судить журналист) Антонюк живо и интересно. Вот что удалось подметить.
Все планки – динамические, имитирующие в том числе вратарские движения.
Любое упражнение требуется выполнять в режиме, максимально приближенном к игровому.
4. Первый сбор Шалимова
Можно сколько угодно говорить, что «Краснодар» полностью стал командой Игоря Шалимова, но сам тренер одной фразой, сказанной перед началом тренировки, объясняет, как важно грамотно работать на сборах именно сейчас.
«У нас будет по две тренировки в день. Утренняя – нагрузочная, вечерняя – с мячами. Нам нужно тренировать то, что мы хотим видеть. Это как позиционное нападение, так и быстрый переход из обороны в атаку и наоборот. Предыдущие полгода тренировать это мы не могли, потому что играли через три на четвёртый. Сейчас начинается работа».
Рассуждать о программе Шалимова и её возможном эффекте пока смешно. Поэтому вновь об очевидном: голос «Краснодара», точнее, его тренера, точно стал громче. Шалимов даёт команды чётко, громко, достаточно театрально и выглядит убедительно, даже харизматично.
5. Смолов начинает работать
Фёдор Смолов присоединяется к «Краснодару» уже после тренировки, на ужине (Гранквист так и вообще получил выходные до 15 января). Лучший футболист России прошлого года готовится с командой, и за весь день я ни звука не услышал о переговорах о трансфере. Хотя и в этом случае всё выглядит непредсказуемо.
Точно же хочется сказать о другом: несмотря на заявления некоторых СМИ, другой россиянин «Краснодара», Жоаозиньо, работает индивидуально не из-за полученной травмы (как сообщалось), а потому что прошёл плановое обследование у врача, восстанавливающего его после перелома ноги.
На этом о первом дне «Краснодара» можно закончить и добавить лишь то, что самым стильным парнем в условиях, когда все должны носить спортивные костюмы, был вратарь Андрей Синицын. Его тёмные очки, надетые в самолёте, – как символ непредсказуемого «Краснодара».