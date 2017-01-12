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175 лет назад 2016
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Витиньо
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Виктор Виктору в помощь. Почему Витиньо по пути с ЦСКА

Если Витиньо продолжит работать в том же духе, как сейчас в Кампоаморе, у ЦСКА может отпасть необходимость в покупке нового нападающего.
12 января 2017, четверг. 15:00. Футбол
Витиньо долго не показывался из терминала аэропорта Аликанте. Подозрительно долго. Уже все пассажиры рейса из Гетвика, прибывшего на полчаса раньше, высыпали из раздвижных дверей, а «блуждающего форварда» всё не было. «Неужели потерялся где-то на пересадке в Мадриде?» — предположил я вслух. «А испанские пограничники всегда мурыжат бразильцев – проверяют, перепроверяют», — невозмутимо отозвался мой собеседник Сергей, которому было поручено встретить и доставить игрока на «зимние квартиры» «армейцев» в местечке Кампоамор. И оказался совершенно прав.

В конце концов «таможня дала добро», и Витиньо с облегчением покинул аэропортные недра. На первую тренировку ЦСКА в 2017 году он вышел буквально с колёс, но главное – успел. В этот раз не опоздать было особенно важно – на встречу с новым тренером принято являться вовремя. А Виктор Винисус Коэльо дос Сантос, в отличие от большинства одноклубников, с тёзкой Гончаренко знаком не был.

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Этим обстоятельством, а также усталостью с дороги, видимо, и была обусловлена скованность игрока в первые рабочие минуты. Впрочем, длилась она недолго – до первых сердечных объятий с партнёрами. После короткого, но проникновенного приветствия нового командира лицо Витиньо озарила довольная улыбка.
В следующие полтора часа она ещё не раз вспыхивала на смуглой физиономии, а значит, приветственные слова тренером были выбраны верные. Те, которые молодой человек (а он по-прежнему очень молод – всего 23 года), наверное, и надеялся услышать, летя из Рио в Аликанте.

К Витиньо так крепко прилип ярлык «трансферной неудачи», что отодрать его будет чудовищно сложно. Контракт игрока со столичным клубом истекает через три с половиной года, а он пока и близко не отработал 10 млн (или около того), уплаченных «армейцами» «Ботафого» в сентябре 2013-го. Трудно представить, как должен засверкать Витиньо, чтобы в полной мере оправдать свой трансфер, крупнейший для красно-синих за восемь последних окон и, возможно, последний из категории очень дорогих. Но и отрезанным ломтём для чемпионов России я бы повременил игрока называть. В сложившейся ситуации они ещё здорово могут друг другу помочь: Витиньо – команде, а команда – Витиньо.

Полтора года в Порту-Алегри Витиньо провёл продуктивно. Потерянным это время в жизни нападающего совершенно точно не было. Но оставаться в «Интернасьонале» после вылета команды во второй дивизион у него не было никакого резона. А у «колорадос» — смысла продлевать аренду недешёвого в содержании футболиста.
Витиньо, Максим Головлёв и Виктор Гончаренко
Фото: Олег Лысенко

Витиньо, Максим Головлёв и Виктор Гончаренко


ЦСКА, возможно, и рад бы разгрузить зарплатную ведомость за счёт высокооплачиваемого бразильского легионера, а в идеале – отбить часть расходов на его приобретение. Но для этого «товар», да простит меня бразильский Витя за такое сравнение, нужно показать потенциальным покупателям, и желательно в лучшем свете. И вот тут-то интересы игрока, клуба и команды могут идеальным образом совпасть. Если со второго захода Витиньо ярко проявит себя в красно-синем ансамбле, а последний с его помощью заиграет мощнее, в выигрыше останутся все.

ЦСКА нуждается в классном нападающем – вне зависимости от завершения эпопеи с Траоре в главной роли. Молодой, талантливый Чалов, по первым наблюдениям Гончаренко, в силу возраста не готов «тянуть» за собой коллектив и в одиночку решать судьбу игр. У другого воспитанника Александра Гришина, Жамалетдинова, опыта даже не матчей – тренировок – с первой командой ещё меньше. А в схеме 3-5-2, которую в Кампоаморе начали разучивать цеэсковцы, предусмотрен не один – целых два нападающих. Если одну из позиций в итоге займёт Витиньо, это отчасти решит проблему. Настрой, с которым латиноамериканец включился в процесс на сборе, настраивает обновлённый тренерский штаб на оптимистический лад.


Собственно, технические характеристики Витиньо и прежде не вызывали колоссальных сомнений – было видно: парень ловкий, координированный, с мячом «на ты». Но бразильцы – ребята в большинстве своём впечатлительные, легко ранимые. Их футбол в значительной степени на эмоциях замешан. У юного Витиньо вот этого вот куража после переезда в Россию не просматривалось. Никак не мог человек поймать свою волну. В свою очередь тренер (тогда Леонид Слуцкий) не мог бесконечно ставить Витиньо в состав — в надежде на чудесное преображение, но в ущерб результату.

С тех пор Витиньо изменился – пары дней наблюдений за ним в Испании хватило, чтобы в этом удостовериться. Игрок возмужал физически, окреп ментально. Дело даже не в том, что Витиньо версии 2.0 с улыбкой реагирует на дружеские подначки известных клубных балагуров, способные вогнать в ступор юнца-дублёра. Главное – совершенно не тушуется на поле. Смело лезет вперёд, финтит, обыгрывает – и забивает. Забивает много. Пока, правда, только в двусторонках, но в них, знаете ли, ворота тех же размеров, что и в официальном матче, и защитники тоже не расстилают ковровую дорожку перед нападающим – каждый работает на максимуме, зарабатывая баллы в глазах нового командира.



Из возвращения Витиньо ЦСКА может извлечь ещё одну выгоду, менее очевидную, чем голы-передачи. Не сказать, что раньше Марио Фернандес прямо-таки тяготился отсутствием соотечественников вокруг, но с приездом в Испанию Витиньо он заметно повеселел. Улыбки на лицах бразильцев – добрый знак для всего ЦСКА. Эта братия чутче всех реагирует на колебания микроклимата в раздевалке. Он в команде сейчас определённо хороший.

Кампоамор
Марио Фернандес и Витиньо
Фото: Олег Лысенко

Марио Фернандес и Витиньо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Витиньо
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