Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Виктор Виктору в помощь. Почему Витиньо по пути с ЦСКА

Если Витиньо продолжит работать в том же духе, как сейчас в Кампоаморе, у ЦСКА может отпасть необходимость в покупке нового нападающего.