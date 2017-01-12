Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Старикам здесь место. РФПЛ – самая возрастная лига Европы

В годовом отчёте УЕФА есть немало интересных данных о чемпионате России – например зарплатах и возрасте игроков и тренеров.