Старикам здесь место. РФПЛ – самая возрастная лига Европы

РФПЛ – самая возрастная лига Европы
Ах, лимит, наш лимит. Говорят, он якобы создан для того, чтобы в России появлялись молодые игроки. В большом количестве и в основе своих клубов. На деле же нет ни одного чемпионата, где играли бы более возрастные футболисты, чем в РФПЛ. Средний возраст игроков нашего чемпионата — 27,1 года. Такой же показатель у Суперлиги Турции, в остальных первенствах цифры меньше. Во всём в мире есть только три чемпионата, где средний возраст выше, — это Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Такой же показатель, как и в России, отмечен в чемпионате Мексики. Самая же молодая лига в Европе — голландская. Правда, речь о втором дивизионе, где средний возраст игроков составляет 23,1 года.
Средний возраст игроков РФПЛ – 27,1 года. В остальных европейских чемпионатах футболисты младше.
В РФПЛ находят работу опытные тренеры, которых не часто увольняют
В ещё одной возрастной номинации наш чемпионат – среди лидеров. И тут тяжело определить, радостна или печальна эта информация. Конечно, здорово, что в РФПЛ работают опытные специалисты, но, с другой стороны, молодые тренеры в нашем чемпионате почти не появляются. И это как раз момент негативный.
50,8 – средний возраст наставника команды РФПЛ. Самые умудрённые тренеры в Чехии — 52,2 года. В АПЛ тоже не горят желанием выращивать тренеров – 52. А вот в Германии, наоборот, всегда готовы дать шанс талантливым специалистам. Там средний возраст всего-то 46,7. А в Северной Ирландии и вовсе 40,6. Это лучший (худший?) показатель в Европе.
Стоит отметить, что в России терпеливо относятся к работе тренеров. Наш чемпионат не входит в топ-15 по частоте увольнения наставников. Чаще всего работы лишаются тренеры в Бразилии, Румынии, Турции и Алжире. В сезоне-2014/15 в РФПЛ отправили в отставку 56 процентов тренеров. А в Турции и Румынии, скажем, 94.
РФПЛ – седьмая в мире по стоимости футболистов
Важный момент – здесь речь об игроках, которые выступали в нашем чемпионате в 2016 году. Так вот, их общая стоимость — € 895 млн. То есть, скажем, Халк и Витсель в этом рейтинге учтены. ФНЛ по этому же показателю занимает 48-е место в рейтинге. Лидер в данной номинации очевидный – АПЛ. Никто не может платить так много, как английские клубы. € 4,4 млрд – столько стоят все игроки самого популярного чемпионата мира. Кроме того, в пятёрку входят испанская Примера (€ 3,25 млрд), итальянская Серия А (€ 2,575 млрд), немецкая Бундеслига (€ 2,38 млрд) и французская Лига 1 (€ 1,56 млрд).
РФПЛ – щедрая на зарплаты лига
Не секрет, что зарплаты в нашем футболе прекрасные. Для игроков. А вот для развития клубов – едва ли. Так или иначе команды РФПЛ имеют возможность заманивать и россиян, и иностранцев хорошими деньгами. Математически это выглядит так: в среднем за сезон наши клубы тратят € 35,2 млн на зарплаты футболистам. А общая сумма, которая уходит на зарплаты за год, составляет в России € 563 млн. Это шестой показатель в Европе. Самые богатые здесь снова британцы. В среднем за год на зарплаты они тратят € 134,5 млн, в сумме — € 2,69 млрд. На втором месте с большим отставанием следует немецкая Бундеслига (€ 69,5 млн в среднем, € 1,251 млрд в целом), на третьем — итальянская Серия А (€ 65,5 млн, € 1,309 млрд). Наконец, клубы РФПЛ расходуют на зарплаты футболистам 76% от общего дохода. В АПЛ эта цифра составляет 61%, в Бундеслиге — 52%, в Серии А — 69%.
563 миллиона евро в год тратят на зарплаты футболистам российские клубы.
На РФПЛ ходит народ
Наш чемпионат модно критиковать. Чего греха таить, порой это оправданно. Однако есть и позитивные моменты – несмотря на все проблемы, популярность РФПЛ растёт. Так, посещаемость первенства по сравнению с прошлым сезоном увеличилась на 8 процентов. В сезоне-2014/15 матчи РФПЛ посетили 2 473 410 человек. А в прошлом – 2 660 400. Это на 186 990 человек больше. Самый мощный прорыв совершили болельщики в Азербайджане – 465 тысяч человек вместо 234. 99 процентов – вот он, истинный прогресс.
На сайт “Зенита” заходит народ
А именно – миллионы людей. Сайт «Зенита» занимает 18-е место в мире по посещаемости среди официальных веб-порталов всех футбольных клубов мира. В среднем на сайт сине-бело-голубых в месяц заходят 1,6 млн раз. Первое место в рейтинге оккупировал сайт «Манчестер Юнайтед». В течение прошлого сезона на портал «красных дьяволов» ежемесячно заходили почти 8,5 млн человек. Следом за «МЮ» расположился сайт лондонского «Арсенала», совсем немного отставший по числу посетителей. Замыкает тройку лидеров сайт «Ливерпуля», на который в среднем заходили 7,7 млн посетителей в месяц. Далее следуют порталы мадридского «Реала» (7,2 млн посетителей в месяц) и «Барселоны» (6,3 млн). Также в десятку вошли сайты «Фенербахче» (3,3 млн), «Челси» (3,2 млн), киевского «Динамо» (3,1 млн), «Баварии» (2,9 млн) и дортмундской «Боруссии» (2,7 млн). Кроме того, “Зенит” получил в 2016 году 35 млн евро от УЕФА. Это 12-й показатель во всей Европе.