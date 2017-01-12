Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы
Билеты на спорт Купить билет на матч «Локомотив Кубань»!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Вячеслав Чанов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Никита Кузин

«Покидать ЦСКА непросто, но я хочу быть в основной обойме»

Тренер вратарей Вячеслав Чанов – о расставании с ЦСКА, в котором он работал с 1995 года.
12 января 2017, четверг. 18:31. Футбол
Первая тренировка ЦСКА под руководством Гончаренко: фото, видео

Тренер вратарей молодёжной команды ЦСКА Вячеслав Чанов принял решение покинуть «армейский» клуб. Теперь он будет работать с первой командой тульского «Арсенала». В интервью «Чемпионату» Чанов поделился мыслями по поводу смены своей работы.

— Решение далось непросто, — сразу признался Вячеслав. – Я всё-таки столько лет в ЦСКА, ещё с 1995 года. Но всегда хочется быть при деле. Чувствую в себе силы, а опыта мне не занимать.

— Переход в «Арсенал» — шаг вперёд?
— На данный момент – да. Если бы я был нужен в основной команде ЦСКА или необходима какая-то помощь Игорю Акинфееву, то это была бы совсем другая ситуация. А я в последнее время работал в школе и дубле, поэтому хотелось в основной состав. Я очень благодарен тулякам, что они дают мне шанс ещё раз ощутить себя в первом тренерском эшелоне.

— Как ваше решение восприняли в ЦСКА?
— Мы расстались настоящими друзьями, никаких обид. Спасибо большое «армейцам», что давали работу, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. К тому же в «Арсенале» теперь будет играть Владимир Габулов, с которым нас связывают давние отношения и совместная работа.

— Когда принимали решение, уже знали, что Габулов будет в команде?
— Да, это повлияло на моё решение. Своих не бросают, а это тоже мой ученик.

— Вы уже успели познакомиться с командой и другими вратарями «Арсенала»?
— Пока нет, ведь я принял решение буквально на днях. Я понимаю, кто улетел на сборы и с кем я буду работать, но знакомства и представления пока не было. Знакомиться будем по ходу дела.

— Как вообще возник вариант с «Арсеналом»?
— Мне позвонили представители клуба и спросили, интересен ли мне такой вариант. Потом я общался с генеральным директором клуба Дмитрием Балашовым и его замом Сергеем Лучаевым.

— Долго принимали решение?
— Дня три. Я всё тщательно обдумал. Взвесил все «за» и «против» и решил, что работа в главной команде перевешивает. Всегда хочется оставаться при деле и работать в РФПЛ. Столько лет я раньше работал на самом высоком уровне, поэтому очень захотелось вернуться в большой футбол.
Каждый мой воспитанник был сильным вратарём на уровне чемпионата России и имел свою неповторимую манеру игры.

— Прощание с ЦСКА уже было?
— Сегодня я ввёл в курс дела человека, который пришёл на моё место – тренера из ДЮСШ ЦСКА Дениса Капочкина. Руководство попросило меня передать дела и не сразу уходить из клуба, а провести ещё пару тренировок. Конечно, я не мог отказать «армейцам» и провёл несколько совместных инструктажей. Спасибо руководству «Арсенала», которое пошло мне навстречу и разрешило ещё пару дней поработать с ЦСКА, хотя я должен был сегодня улететь с командой на сборы.

— Когда полетите догонять «Арсенал»?
— Планирую сделать это до 15-го числа, но точно не позже. У меня ещё осталось несколько незакрытых моментов с ЦСКА. Скажем так – бумажной работы.

— Оглядываясь назад на свою карьеру в ЦСКА, чем гордитесь больше всего?
— Горжусь победами клуба и тем, что в эти моменты я был с командой и приложил к этим успехам руку. Хочу сказать слова благодарности всем людям, с которыми я работал в ЦСКА. Я им очень и очень благодарен. Они доверяли мне, а я работал и, видимо, оправдывал их доверие.

Все тренеры гордятся своими учениками, и я не исключение. Я очень рад, что за эти годы очень много моих воспитанников заиграли на высоком уровне. Если начать с 1995 года, то устанете пальцы загибать, начиная с Андрея Новосадова… Когда смотрю на них всех, то думаю, что у меня что-то получилось.
Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев

— Игорем Акинфеевым, наверное, особенно гордитесь?
— Понятно, что Игорь – это особая статья, никто из моих ребят этого не отрицает. Но есть и другие ребята, тот же Володя Габулов. Каждый мой воспитанник был сильным вратарём на уровне чемпионата России и имел свою неповторимую манеру игры. Почти каждый из них сумел поиграть в сборных России разных возрастов.

— Из ЦСКА вам писал кто-то, говорил напутственные слова?
— Первая команда сейчас на сборах и только из СМИ узнает о моём уходе. Пока не писали. А с остальными работниками в клубе я попрощался лично.

— Какой настрой на работу в «Арсенале»?
— Сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь команде. В тренерском штабе только сильные футбольные люди, с которыми мне очень хочется поработать. И я рад такой возможности.

История в фотографиях. Вячеслав Чанов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА
Новости. Футбол
12 января 2017, четверг
18:35 Промес: с нетерпением жду момента, когда снова увижу моих партнёров по команде
18:29 Шалимов: мыслями Смолов с «Краснодаром», что очень важно
18:25 Паунд: отказ сборных от приезда на ЧМ может стать причиной лишения РФ турнира
18:16 Куасси: из опыта работы в «Краснодаре» привнесу в «Селтик» психологию
18:13 Исаев: Беленов и Боли могут остаться в «Анжи», если ограничат финансовые запросы
18:08 Колосков: глупо ставить задачу омолодить РФПЛ, но повод для беспокойства есть
17:55 Агент: для Куасси «Селтик» — это мостик между «Краснодаром» и АПЛ или Примерой
17:54 Ямбере может покинуть «Анжи» и продолжить карьеру на Кипре
17:51 Экс-главный тренер сборной Англии Грэм Тэйлор скончался в возрасте 72 лет
17:29 Дядюн: с Грасией не общался. Я испанского не знаю, а он русский не потянул
17:24 Безуглов: за три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг
17:21 Кричевский: новичок «Краснодара» Овсепян хорошо проявил себя в составе «Сибири»
17:11 Чанов: решение уйти из ЦСКА далось непросто, но всегда хочется быть при деле
17:03 Глава Мордовии: немного забросил клуб, так как внимание было обращено на выборы
16:55 Тульский «Арсенал» готов платить € 300 тыс. в год бывшему капитану «Стяуа»
16:48 Оздоев: остаюсь в «Рубине», не знаю, откуда появилась информация про «Марсель»
16:31 Бурлак: Сёмин мне не звонил, я точно остаюсь в «Рубине»
16:28 «Краснодар» объявил об уходе Куасси в «Селтик»
16:24 Тренер вратарей «молодёжки» ЦСКА Чанов покинул команду
16:21 Эззатолахи, который продлил контракт с «Ростовом», может перейти в «Гамбург»
16:16 Панченко: если бы не футбол, стал бы пилотом
16:02 Столыпин: сейчас в «Оренбурге» на просмотре находится много футболистов
15:45 Авиакомпания подала иск против «Томи» на сумму 4,6 млн рублей
15:44 На просмотре в «Анжи» находятся 16 футболистов
15:34 Кучук — основной кандидат на должность главного тренера «Стали»
15:32 Бывший пресс-атташе «Шахтёра»: Адриано отбил полголовы Гладкому в потасовке
15:21 «Бавария» согласовала пятилетний контракт с защитником «Хоффенхайма» Зюле
15:13 Ди Марцио: Л. Адриано находится в Риме, где пройдёт обследование для «Спартака»
14:57 Ибрагимович: моя главная цель – трофей АПЛ, я Златан Завоеватель
14:43 Эллардайс: «Кристал Пэлас» не намерен продавать Бентеке
14:30 Селюк: у Траоре температура 39, в течение пары дней он присоединится к ЦСКА
14:25 Бергстрём: «Рубин» заслуживает места выше в турнирной таблице
14:23 Жонатас: в Бразилии тренировался почти каждый день, с формой проблем не будет
14:06 Мюллер использовал паспорт вместо телефона, чтобы не общаться с журналистами
14:03 Виллаш-Боаш: у Оскара ещё есть потенциал и возможность уехать в большие клубы
13:45 Десяток поклонников ЦСКА понаблюдали за тренировкой в Кампоаморе
13:43 Ватцке: Обамейянг? После ухода Левандовского «Боруссии» предрекали конец света
13:39 Экс-игрок «Спартака» Алекс прослезился, прощаясь с «Интернасьоналом»
13:35 Билич: Пайет не хочет играть в «Вест Хэме», но мы не намерены его продавать
13:35 «Твенте» следит за возможным уходом Промеса из «Спартака», ожидая 5% от продажи
13:30 Слуцкого в Волгограде обвинили в переманивании из «Олимпии» лучших кадров
13:11 «Арсенал» подписал новые долгосрочные контракты с Жиру, Косельни и Кокленом
13:06 Новичок «Краснодара» Рамирес приступил к изучению русского языка
12:55 Кудряшов: «Томь» может взять некоторых игроков Селюка на сбор, мы с ним на связи
12:52 Рыжиков: по контракту с «Рубином», думаю, подвижки будут, но пока что нет
Все новости RSS
Как вы относитесь к расширению чемпионата мира до 48 команд?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+