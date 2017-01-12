«Покидать ЦСКА непросто, но я хочу быть в основной обойме»

Каждый мой воспитанник был сильным вратарём на уровне чемпионата России и имел свою неповторимую манеру игры.

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Вячеслав Чанов и Игорь Акинфеев

Тренер вратарей молодёжной команды ЦСКАпринял решение покинуть «армейский» клуб. Теперь он будет работать с первой командой тульского «Арсенала». В интервью «Чемпионату» Чанов поделился мыслями по поводу смены своей работы.— Решение далось непросто, — сразу признался Вячеслав. – Я всё-таки столько лет в ЦСКА, ещё с 1995 года. Но всегда хочется быть при деле. Чувствую в себе силы, а опыта мне не занимать.— На данный момент – да. Если бы я был нужен в основной команде ЦСКА или необходима какая-то помощь Игорю Акинфееву, то это была бы совсем другая ситуация. А я в последнее время работал в школе и дубле, поэтому хотелось в основной состав. Я очень благодарен тулякам, что они дают мне шанс ещё раз ощутить себя в первом тренерском эшелоне.— Мы расстались настоящими друзьями, никаких обид. Спасибо большое «армейцам», что давали работу, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. К тому же в «Арсенале» теперь будет играть Владимир Габулов, с которым нас связывают давние отношения и совместная работа.— Да, это повлияло на моё решение. Своих не бросают, а это тоже мой ученик.— Пока нет, ведь я принял решение буквально на днях. Я понимаю, кто улетел на сборы и с кем я буду работать, но знакомства и представления пока не было. Знакомиться будем по ходу дела.— Мне позвонили представители клуба и спросили, интересен ли мне такой вариант. Потом я общался с генеральным директором клуба Дмитрием Балашовым и его замом Сергеем Лучаевым.— Дня три. Я всё тщательно обдумал. Взвесил все «за» и «против» и решил, что работа в главной команде перевешивает. Всегда хочется оставаться при деле и работать в РФПЛ. Столько лет я раньше работал на самом высоком уровне, поэтому очень захотелось вернуться в большой футбол.— Сегодня я ввёл в курс дела человека, который пришёл на моё место – тренера из ДЮСШ ЦСКА Дениса Капочкина. Руководство попросило меня передать дела и не сразу уходить из клуба, а провести ещё пару тренировок. Конечно, я не мог отказать «армейцам» и провёл несколько совместных инструктажей. Спасибо руководству «Арсенала», которое пошло мне навстречу и разрешило ещё пару дней поработать с ЦСКА, хотя я должен был сегодня улететь с командой на сборы.— Планирую сделать это до 15-го числа, но точно не позже. У меня ещё осталось несколько незакрытых моментов с ЦСКА. Скажем так – бумажной работы.— Горжусь победами клуба и тем, что в эти моменты я был с командой и приложил к этим успехам руку. Хочу сказать слова благодарности всем людям, с которыми я работал в ЦСКА. Я им очень и очень благодарен. Они доверяли мне, а я работал и, видимо, оправдывал их доверие.Все тренеры гордятся своими учениками, и я не исключение. Я очень рад, что за эти годы очень много моих воспитанников заиграли на высоком уровне. Если начать с 1995 года, то устанете пальцы загибать, начиная с Андрея Новосадова… Когда смотрю на них всех, то думаю, что у меня что-то получилось.— Понятно, что Игорь – это особая статья, никто из моих ребят этого не отрицает. Но есть и другие ребята, тот же Володя Габулов. Каждый мой воспитанник был сильным вратарём на уровне чемпионата России и имел свою неповторимую манеру игры. Почти каждый из них сумел поиграть в сборных России разных возрастов.— Первая команда сейчас на сборах и только из СМИ узнает о моём уходе. Пока не писали. А с остальными работниками в клубе я попрощался лично.— Сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь команде. В тренерском штабе только сильные футбольные люди, с которыми мне очень хочется поработать. И я рад такой возможности.