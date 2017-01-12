Акинфеев и ещё 8 клубных патриотов РФПЛ

Георгий Щенников
Где: ЦСКА
Сколько: 9 лет (2008 — по настоящее время)
Щенников с самого детства играл за ЦСКА и в основной состав попал в самый подходящий момент — когда быстрого и работоспособного левого защитника в «армейской» команде не было. Зико, а потом и Слуцкий ставили молодого футболиста в основу вместо Алексея Березуцкого. Так Щенников закрепился в первой команде и дорос до уровня сборной, с которой ездил на чемпионат мира в Бразилию и на Евро во Францию.
→ 10 самых крутых воспитанников ЦСКА
Алан Дзагоев
Где: ЦСКА
Сколько: 9 лет (2008 — по настоящее время)
Хоть Дзагоев и перешёл в ЦСКА из Академии имени Коноплёва, полузащитник по правилам УЕФА считается и воспитанником «армейского» клуба. В 17 лет полузащитник забил первый гол за ЦСКА, и Валерий Газзаев стал всё больше доверять молодому футболисту. При Зико Дзагоев отправился в «молодёжку», но Слуцкий вернул полузащитника в основу, и Алан стал настоящим лидером ЦСКА, а затем и сборной России. В последнее время в СМИ появлялись слухи о том, что европейские клубы из Англии, Италии и Германии интересуются Дзагоевым, однако новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что футболист не покинет клуб зимой.
→ Дзагоев: в 2012-м я готов был перейти в «Тоттенхэм»
Евгений Макеев
Где: «Спартак»
Сколько: 10 лет (2007 — по настоящее время)
Как ни странно, Макеев — главный долгожитель в нынешнем «Спартаке». В последнее время защитник, который приехал в Москву из Череповца ещё в 2007-м, не слишком часто играет в основном составе. В этом сезоне Евгений сыграл только в двух матчах в РФПЛ — против «Крыльев» (0:4) и «Рубина» (2:1).
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Евгений Макеев
Али Гаджибеков
Где: «Анжи»
Сколько: 11 лет (2006 — 2017)
Гаджибеков присоединился к «Анжи» после того, как распался любительский клуб из Махачкалы «Анжи-Хазар», и дебютировал за основу в первом дивизионе в 2006-м. За 11 лет Али успел стать капитаном команды, но вчера принял решение покинуть «Анжи», который предложил футболисту новый контракт, «составленный на основе финансовых реалий сегодняшнего дня, с которыми клуб вынужден считаться».
→ Полный назад! 7 главных распродаж в современной истории футбола
Антон Шунин
Где: «Динамо»
Сколько: 13 лет (2004 — по настоящее время)
Антон Шунин всю жизнь провёл в «Динамо» — от первой тренировки в школе до первого вылета главной команды в ФНЛ в истории клуба. После ухода Владимира Габулова Шунин снова стал основным вратарём родного клуба, а «Динамо» пропускает меньше всех в лиге — 17 голов за 24 матча.
→ 10 самых крутых воспитанников «Динамо»
Расим Тагирбеков
Где: «Анжи»
Сколько: 14 лет (2002 — 2016)
Тагирбеков пришёл в «Анжи» в тот сезон, когда команда вылетела из Высшего дивизиона и видел все смены курса в Махачкале. Он же первым сыграл 100 матчей за «Анжи» в чемпионате России. 29 марта прошлого года Тагирбеков расторг контракт с единственным клубом в своей карьере и до сих пор не нашёл новый, в 32 года оставаясь свободным агентом.
Игорь Акинфеев
Где: ЦСКА
Сколько: 15 лет (2002 — по настоящее время)
Уже в четыре года отец Акинфеева привёз Игоря в школу ЦСКА, а на второй тренировке будущий капитан встал в ворота. Дебют лидера «армейского» дубля и молодёжной сборной России в 2003-м получился запоминающимся — Акинфеев вышел на замену с самарскими «Крыльями» вместо Вениамина Мандрыкина и отбил пенальти Андрея Каряки. Место вратаря ЦСКА Акинфеев занимает до сих пор, побив казавшийся вечным рекорд Рината Дасаева по количеству сухих матчей в карьере.
→ Почему Акинфеев пропускает в Лиге чемпионов
Владимир Маминов
Где: «Локомотив»
Сколько: 16 лет (1992 — 2008)
16 сезонов, ровно 400 матчей, 41 гол — воспитанник «Локомотива» всю свою футбольную карьеру провёл в одном клубе. Владимир играл под восьмым номером, который потом передал другому воспитаннику Денису Глушакову. В 34 года Маминов объявил о завершении игровой карьеры, помогал Сёмину и Красножану в «Локо», даже немного руководил в родном клубе в качестве исполняющего обязанности, а сейчас возглавляет «Солярис» из второго дивизиона.
→ Как дела у «Локомотива»: сага Самедова, неизвестность Миранчука
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Владимир Маминов
Вячеслав Малафеев
Где: «Зенит»
Сколько: 19 лет (1997 — 2016)
Самый преданный одному клубу футболист в истории российского футбола — Вячеслав Малафеев. Голкипер выпустился из «Смены» в 1997-м и в течение трёх лет боролся за место в основном составе «Зенита». Из 442 игр за сине-бело-голубых Малафеев 164 отстоял на ноль, а в остальных пропустил 432 мяча. 15 мая прошлого года легендарный футболист завершил карьеру: на последний матч в сезоне против «Локомотива» он был включён в заявку, но на поле так и не вышел, а попрощался с болельщиками «Зенита» после матча.
→ 10 самых крутых воспитанников «Зенита»