Тезисы Гончаренко. Чего новый «командир» требует от ЦСКА

По счастью, смотреть и слушать, что происходит в тренировочном лагере ЦСКА, прессе не возбраняется. А живые реплики в пылу работы лучше многих выверенных и причёсанных фраз характеризуют стиль управления Виктора Михайловича. Аккумулировав услышанное за три дня, я вычленил наиболее характерные для тренера распоряжения. Они дадут представление о том, чего требует от футболистов Гончаренко и – отчасти – какой игры ждать болельщикам от своих любимцев по весне.
«Просим голосом мяч»
Не могу сказать, что при прежней власти на тренировках ЦСКА царила гнетущая тишина. Нет-нет, и шутки звучали, и смех. Но только в Кампоаморе, на контрасте, я вдруг осознал, что тогда футболисты практически не разговаривали друг с другом. Большинство упражнений проделывали молча, лишь в игровых сериях позволяя себе реплику-другую.
Одно из своих фундаментальных требований Гончаренко сформулировал на первой же тренировке: «Не молчите!». Тренер и сам не безмолвствует на работе, и от подопечных того же ждёт. Разумеется, не пустопорожней болтовни на отвлечённые темы, но рабочего подсказа. Игроки должны постоянно обозначать себя на поле голосом. «Тишина давит», — не устаёт повторять Гончаренко, вышагивая по идеально ровному испанскому газону. Казалось бы, что может быть проще – кто из нас не орёт в дворовых баталиях? Но вот профессионалам понадобилось несколько дней, чтобы переключить внутренний тумблер. Если раньше молодёжь всё больше почтительно помалкивала, то теперь всё чаще подаёт голос. И тренера это радует.
«Если неудобно в одно, играем в два касания»
Как человек прагматичный, Гончаренко ставит игру, исходя из качества исполнителей. ЦСКА – не «Урал», не «Уфа». С этим подбором игроков можно и должно действовать инициативно, агрессивно. Естественно, что тренер настаивает на контроле мяча. Над его улучшением красно-синие ныне целенаправленно работают. К примеру, в одной из разновидностей двусторонки — без ворот — 10 непрерывных передач приравниваются к одному голу. Сохранил мяч на протяжении более-менее продолжительного отрезка – считай, повёл в счёте.
Это не слепое копирование знаменитой «тики-таки», нет. То, что подходит «Барселоне», в иных условиях, как правило, не работает. Эффектности Гончаренко предпочитает эффективность. «Не получается сыграть в касание – играем в два», — настаивает тренер. Но тут же следует важное уточнение: «Принимаем правильные решения, которые диктует ситуация». Иными словами, заведомо рискованные передачи не возбраняются, но – только не на своей половине поля. В тылу следует действовать попроще, да понадёжнее.
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"
«Не ошибаемся в простых передачах»
Вроде бы азбучная истина, но Гончаренко не ленится проговаривать её снова и снова – во избежание небрежности, неряшливости в играх. «Слабый пас – потенциальная потеря», — повторяет он. Передача должна быть акцентированной и точной – в идеале, естественно.
«Больше диагоналей»
Понятно, что искоренить как класс бестолковые поперечные перекаты мяча ни одному тренеру в мире не удастся. Гончаренко стремится по возможности минимизировать их количество. «Должно быть как можно больше диагоналей», — объясняет он команде свою мысль. Это будет способствовать «вертикализации», повышению динамики игры. Последнее время ЦСКА нет-нет да и попрекали излишней академичностью. Гончаренко проблему увидел и взялся за решение. Результат этой работы выявят игры – для начала товарищеские.
«Минута – это много»
На внутренней арене эта проблема стоит у «армейцев» не так остро, но на внешней напоминает о себе всё чаще. Команде недостаёт концентрации, собранности в минуты пиковой усталости. Только в этой Лиге чемпионов ЦСКА пропустил три мяча в заключительные минуты таймов. Сам, напротив, не забил ничего. Гончаренко даже в дежурных двусторонках требует полной выкладки до свистка. «Минута – это много времени по меркам футбола», — убеждён он. И неустанно подбадривает игроков. «Хорошо, пойдёт» — два самых популярных слова на занятиях ЦСКА.
… Мне уже не терпится узнать, что из этого всего выйдет. Но наблюдать за процессом перестройки команды, должно быть, не менее увлекательно, чем непосредственно в нём участвовать. В особенности – зрелой, сформировавшейся команды.