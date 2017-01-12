В испанском футболе появилась четвёртая сила

«Я очень рад второму месту «Севильи» в лиге трёх команд», – лаконично сказал Хорхе Сампаоли, когда его парни выиграли первый матч в 2017-м. За спиной «Барселона». За спиной Диего Симеоне, которого Сампаоли может обставить в третий раз – второй был в очном осеннем матче, а первый, когда Симеоне проиграл Хорхе собеседование в «Универсидад де Чили». Впереди только мадридский «Реал», не проигравший ни разу, но в воскресенье дерзкая «Севилья» постарается это исправить. Уже выгрызена путёвка в плей-офф Лиги чемпионов, где испанцев ждёт «Лестер», который можно и нужно проходить. Сампаоли счастлив: его авторский проект функционирует на полную катушку уже спустя полгода после его назначения.
Сначала мне очень нравился Марсело Бьельса. Я работал в банке, но всякий раз, когда мог бы посмотреть матчи и тренировки команд Бьельсы в третьем-четвёртом дивизионах, отпрашивался с работы. Позже я взял кое-что от Хосепа Гвардиолы. Когда есть 10 религий, а вы следуете только одной, вы никогда не поймёте девяти других.
«Новый Бьельса», «ученик Бьельсы» – за годы, что Хорхе Сампаоли варился в чилийском футболе, клише успели ему поднадоесть. Хорхе не скрывает, что между двумя тренерами, собравшими великолепную сборную Чили, есть невидимая телепатическая связь. Он не отрицает, что, как Бьельса, ставит футбол на первое место, забывая вообще обо всём. Семья у Сампаоли на втором месте, материальные блага – тоже. Подписывая контракт с «Универсидад де Чили», Хорхе сам вычеркнул пункты, по которым ему предоставлялись новенький седан и роскошный дом, а взамен попросил подержанную машину и квартиру в центре города.
Он со смехом вспоминает историю из ранней карьеры, которая легко могла случиться и с Марсело Бьельсой. Был 1996-й, автор текста ещё не успел родиться, а Хорхе Сампаоли руководил заштатной командой «Бельграно де Арекито», в очередном матче бесился от каждого судейского решения. Когда Сампаоли удалили со скамейки, он залез на дерево и начал командовать оттуда. Указания с дерева стали ключевым событием в карьере Сампаоли – фотограф отправил снимок в газету, газету прочитал президент «Ньюэллз Олд Бойз» Эдуардо Хосе Лопес, на следующий день бывший банковский служащий получил в клубе работу.
Фокус в том, что Бьельса и Сампаоли никогда плотно не общались. Их разделяли 5 лет и 60 километров, но всякий раз что-то мешало им познакомиться раньше: когда Бьельса был в первой команде «Ньюэллз», Хорхе пытался пробиться через молодёжный состав, когда Эль Локо искал талантливых игроков в провинции, Сампаоли уже сломался и думал, как быть без футбола. Однако Сампаоли унаследовал, развил и усовершенствовал именно стиль Марсело Бьельсы – действительно похоже на телепатию.
Мы старались защищаться с помощью мяча, как это делает Хосеп Гвардиола, и перемешать две футбольных философии – bielsismo и guardiolismo.
Хорхе Сампаоли совершенствует свою футбольную философию год за годом. В Аргентине стиль игры, насаждаемый конкретным знаковым тренером, награждают его именем, и первый яркий авторский проект Сампаоли, «Универсидад де Чили», на 90 процентов соблюдал концепцию bielsismo. Схема 3-3-1-3, ставшая визитной карточкой безрассудного стиля Бьельсы, была сохранена, Сампаоли лишь косметически подредактировал её – опустил пониже линию обороны, чуть ослабил хватку прессинга.
Сборная Чили Сампаоли была другой, главным образом тактически подкованной. Она легко жонглировала схемами по ходу матча, подстраиваясь главным образом под соперника: Сампаоли – яркий последователь мысли Йохана Круиффа, что центральных защитников должно быть на одного больше, чем центральных нападающих у противника. За ЧМ-2014 Хорхе перепробовал 4-3-1-2, 4-3-3, 3-4-1-2 с Артуро Видалем в роли «десятки» (при этом его главной миссией был персональный прессинг Серхио Бускетса в центре поля), 3-4-3, 5-3-2 – пять тактических модулей в четырёх матчах. Год спустя, в финале Кубка Америки с Аргентиной, Сампаоли сыграл по тактике, одновременно напоминавшей 4-3-3 и 3-4-3. Уже тогда стиль Сампаоли гораздо больше напоминал guardiolismo: например, это выражалось в низкорослой тройке центральных защитников Хара – Медель – Сильва (ни один не был выше 178 см), которой все ошибки прощались за отличный первый пас.
В «Севилье» guardiolismo стало ещё больше. К традиционным примочкам Сампаоли добавились ходы, присущие командам Гвардиолы. Например, «Севилья» здорово перегружает зоны – вот скриншот из матча с «Реал Сосьедад», где шесть обороняющихся игроков «чури-урдин» стянуто на маленький квадрат поля, седьмой следит за мячом, а правый латераль Мариано забегает ему за спину. Есть и детали лично Сампаоли – у Гвардиолы при насыщении зон пас часто идёт на инсайда (так в начале сезона в АПЛ раскрылся Рахим Стерлинг), у Хорхе за открывания в «пустую» зону отвечают крайние защитники, Мариано и Эскудеро.
У других команд Сампаоли «Севилья» унаследовала тактическую ротацию – только в чемпионате Испании Хорхе перепробовал уже семь расстановок, чаще всего делая акцент на 3-3-3-1 и 4-1-4-1. Оттуда же пришло желание Сампаоли диктовать свою волю всегда, против каждого соперника, и это стало ясно уже в августе, когда Хорхе приехал на ответный матч Суперкубка Испании, до этого проиграв дома «Барселоне» 0:2, со словами: «Никто не может отнять у нас желание попортить нервы сопернику на «Камп Ноу». «Севилья» Унаи Эмери была иной, она подстраивалась под соперника и активно играла «от печки» в выездных матчах.
Оттуда же, со старых мест работы, взят мощный прессинг, начинающийся с чужой штрафной площадки. Показателен первый тайм матча с «Барселоной» – «Севилья» не давала начинать атаки ни при аутах каталонцев на своей трети поля, ни при ударах от ворот. Активная игра Витоло, Насри, Васкеса и Вьетто вынуждала «Барсу» начинать атаки длинными передачами, которые съедали центральные защитники и Н’Зонзи – как результат, весь первый тайм у сине-гранатовых не получалось практически ничего. Перелом в игре наметился, когда у «Севильи» стали садиться батарейки, этот недостаток андалусийцев ещё заметен, но заметно и понимание, как команда старается навязывать свою волю грандам.
Эволюция футбольной тактики – непрекращающийся процесс, сочетающий в себе старые эффективные идеи в новой интерпретации. Так добился успеха Хосеп Гвардиолы – фанат Бьельсы, объединивший его безумные мысли с более трезвым подходом Карло Маццоне, своего учителя из «Брешии». Так добивается успеха и Хорхе Сампаоли. Так рождается sampaolismo.
Видаль совершил ошибку. Но я сказал Артуро, что ему доверяю – год назад на чемпионате мира он рисковал коленом, защищая флаг своей страны.
Тактику Хорхе Сампаоли обсуждают гораздо чаще, чем его качества тренера-мотиватора. «Если у вас есть Месси, вы должны сделать всё, что в ваших силах, чтобы Месси полюбил вас», – говорит Сампаоли, отчасти объясняя, почему проблем с «трудными детьми» у него не было никогда. Во время Кубка Америки – 2015 Артуро Видаль уехал из расположения сборной Чили, напился, разбил автомобиль, и вся страна, даже президент Чили, просили Сампаоли отчислить Видаля из состава «ла роха». Энтренадор решил по-своему: разрушительные качества Видаля на поле его волновали гораздо сильнее, чем на чилийских дорогах. Мотивационные принципы Сампаоли кочуют из команды в команду – в «Севилье», как и в «Универсидаде де Чили», Хорхе предпочитает перед важными матчами показывать мотивирующее видео. «Во-первых, я люблю кино, а во-вторых, игрокам так легче отвлечься», – говорит Сампаоли.
Его качества психолога сильно пересекаются с качествами тактика: как фанат экспериментов, Сампаоли постоянно устраивает шахматы на тренировках и в матчах, и тут важно не вызвать своими новациями раздражение. У Сампаоли пока всё идёт, как надо. «Многих игроков он заставлял менять позицию тысячу раз за три месяца: Витоло успел перепробовать все возможные роли, Висенте Иборра вставал в ворота. Но вся команда за него горой», – говорит пресс-атташе «Севильи» Хуан Баэса.
Умение Сампаоли найти ключик к любому игроку раскрыло заново Самира Насри. Не будем рассказывать, во что Насри вляпался, – для этого есть новостная лента – важнее, что в «Севилье» он нашёл свой новый дом. «Команда дышит, когда Насри с мячом», – слова Сампаоли объясняют важность Самира для рохибланкос. Через него очень часто циркулирует мяч (60,2 передачи в среднем за игру, больше только у Стивена Н’Зонзи), он глубоко отходит за мячом, глубже, чем другие атакующие полузащитники (смотри скриншот ниже), через него «Севилья» часто организует переход из обороны в атаку. На чужой трети поля у Насри другое задание – караулить разрывы между линиями, заполнять «разорванные» зоны. Француз отдал всего 1 голевую передачу, зато в его активе по 1,5 обостряющих передачи за игру – больше, чем у любого игрока «Севильи», до краёв набитой «десятками».
→ Как найти своё место и напомнить о себе. Метод Самира Насри
Сампаоли максимально оградил команду от посторонних глаз, сделав тренировки закрытыми, но работу с подопечными построил на максимальном доверии. Никакого обращения «Мистер», только Хорхе. Никаких обид друг на друга – если ошибался, не ставив игрока в состав, признаю, что неправ. Так свой шанс получил Стивен Н’Зонзи, чьё умение рубить атаки на корню Сампаоли поначалу не оценил.
Репутация команды, где каждый игрок раскрывается заново, создалась уже давно благодаря маэстро Рамону Мончи, но при Сампаоли «Севилья» становится ещё и командой-лечебницей для закисших звёзд. Самир Насри – первый, кого Хорхе смог реанимировать. Следующим будет Стеван Йоветич. Черногорец угас в «Интере», становящемся чёрной дырой для многих талантливых игроков, а Сампаоли обязательно найдёт и нужные слова, и место на поле. Даже переизбыток атакующих футболистов никого не смущает – осенью Сампаоли жаловался, что при его стиле игры ему мало двух нападающих, Бен Йеддера и Вьетто, так что встроит в игру и третьего.
Ещё три личности, которые выделяются в «Севилье» Сампаоли
Стивен Н’Зонзи. Эмери видел во французе исключительно разрушителя, закалённого АПЛ, Хорхе Сампаоли поначалу не нашёл в Стивене вообще ничего. Уже осенью, через эксперименты, Хорхе оставил Н’Зонзи охранять опорную зону в одиночку – и выяснил, что в его команде пропадал талант шикарного игрока box-to-box. Стивен активно участвует в «творческом бардаке», ложащемся в основу стиля Сампаоли. Он начинает атаки «Севильи», пасуя чаще всех в команде (68 передач в среднем за игру), активно снабжает мячами Насри и Васкеса, прессингует по всему периметру поля, вплоть до чужого углового флага – против «Барселоны» так было очень часто. Когда надо, Н’Зонзи вообще может исполнить ложную девятку и реализовать свой редкий момент, как в матче с «Атлетико». Теперь Стивен – один из самых лакомых кусков испанского пирога: «Барса» видит в нём замену Серхио Бускетсу, он интересен Хосепу Гвардиоле, а «Ювентусу» приписывают готовность выплатить отступные уже в летнее окно.
Серхио Эскудеро. «Севилье» очень повезло с крайними защитниками, выносливыми, здорово включающимися в атаку и подходящими для тактики Сампаоли, но если про Мариано всё это и раньше было известно, то прогресс Эскудеро, довольно среднего защитника, удивителен: он так же дерзок, как Мариано, и при этом среди лучших игроков «Севильи» по всем оборонительным показателям. Серхио – лучший в команде по отборам (3,1), второй по перехватам (2,6), третий по количеству и проценту выигранных единоборств (5,1, 59% удачных). Эскудеро явно понимает, чего требует от него Сампаоли: открывания крайнего защитника в зоне полуфланга в чужой штрафной – точно что-то из guardiolismo.
Виссам Бен Йеддер. Форвард с тунисскими корнями, успевший поиграть во французской мини-футбольной лиге, много забивал и дома, за многострадальную «Тулузу». В «Севилье» же стало понятно очевидное, что Бен Йеддер пересидел дома. Он играет не всегда, обычно – поочерёдно с Вьетто, но у него шикарные показатели по скорострельности (один гол за 94 минуты) и реализации – 34,8% ударов становятся голевыми. Статистику сильно подправил хет-трик в матче с «Реал Сосьедад», после которого Виссам впервые в испанской карьере забрал мяч домой. Быстрый и очень динамичный, Бен Йеддер не похож на Кевина Гамейро, чьей почти единственной задачей было завершение атак, но, возможно, Виссам повторит судьбу Гамейро и пойдёт на повышение. А «Севилья» с подачи Мончи, как всегда, найдёт ему адекватную замену.