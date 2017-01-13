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Александр Самедов
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Вопрос с Самедовым решён. Главное – в обзоре дня

Трансферные новости и слухи, обновлённый рейтинг сборных ФИФА и другое – в обзоре главных событий дня.
13 января 2017, пятница. 00:00. Футбол

УЕФА: РФПЛ — самая возрастная лига Европы


Средний возраст футболистов Российской футбольной Премьер-Лиги, а также Суперлиги Турции (27,1 год) является самым высоким среди всех европейских чемпионатов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Отмечается, что в мире есть только три чемпионата, где средний возраст выше, — это Катар (27,2), Филиппины (27,3) и Таиланд (27,5). Такой же показатель, как и в России, отмечен в чемпионате Мексики.

Самая же молодая лига в Европе — это второй дивизион чемпионата Голландии, где средний возраст игроков составляет 23,1 года.

Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова


Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что условия трансфера полузащитника «железнодорожников» Александра Самедова в «Спартак» согласованы.

«Да, согласовали, но условия разглашать не будем», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

Самедов перешёл в «Локомотив» в 2012 году из «Динамо», за который выступал на протяжении двух лет. С 2008 по 2010 год Самедов являлся игроком «Москвы», с 2005 по 2008-й играл за «Локомотив», а с 2001 по 2005-й — за «Спартак». В активе 32-летнего Самедова 35 матчей и пять мячей за сборную России.

«Краснодар» подписал контракт с полузащитником Овсепяном до 2021 года


«Краснодар» объявил о приобретении 21-летнего полузащитника Араика Овсепяна. С 2014 года он играл за новосибирскую «Сибирь-2» в зоне «Восток» второго российского дивизиона, а перед началом нынешнего сезона был заявлен за главную команду «Сибири» и провёл в её рядах 11 матчей, в которых забитыми мячами не отметился.

В настоящее время «Краснодар» и «Сибирь» достигли договорённости о трансфере Овсепяна в ряды «горожан». Футболист прошёл медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает в конце декабря 2021 года.

«В ближайшее время Овсепян начнёт тренироваться в составе «Краснодара-2», однако велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмёт молодого футболиста на второй сбор, который пройдёт в Испании с 29 января по 10 февраля», — сообщает пресс-служба «быков».

Жиров подписал контракт с «Краснодаром» и был отдан в аренду «Анжи»


Защитник Александр Жиров стал игроком «Краснодара», с которым подписал контракт до 30 июня 2021 года. При этом до конца сезона-2016/17 24-летний Жиров будет выступать за «Анжи» на правах аренды. В ближайшее время Жиров присоединится к махачкалинской команде на сборе в Турции. Последним клубом Жирова была «Томь», а за «Анжи» он выступал в сезоне-2015/16 и покинул команду в сентябре 2016 года.

На официальном сайте «Краснодара» отмечается, что, поскольку по регламенту футболист в течение сезона не имеет права выступать более чем за два клуба, Жиров не может быть заявлен за «быков». Исходя из этого он был отдан в аренду «Анжи». К «Краснодару» Жиров присоединится в июне 2017 года.

«Краснодар» объявил об уходе Куасси в «Селтик»


Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси перешёл в шотландский «Селтик». Об этом сообщил официальный сайт краснодарского клуба. Ранее в британских СМИ была информация, что сумма трансфера составит примерно £ 3 млн (€ 3,5 млн). Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Краснодар» сохранит 15% от трансфера игрока. Пресс-служба «Селтика» сообщила, что соглашение подписано на четыре года. Куасси выбрал 88-й игровой номер.

В текущем сезоне ивуарийский футболист провёл в Премьер-Лиге девять матчей, не отметившись результативными действиями. Куасси, родившийся в Акакро-Дабу, является воспитанником местной академии Symbiose Foot D Abobo и перешёл в состав «Краснодара» в декабре 2015 года.

На просмотре в «Анжи» находятся 16 футболистов


В Белеке (Турция) стартовал первый зимний сбор махачкалинского «Анжи». Пресс-служба клуба опубликовала список футболистов, которые находятся в расположении команды.

Вратари – Давид Юрченко, Мехти Дженетов, Юрий Шафинский;
защитники – Магомед Мусалов, Георгий Тигиев, Дарко Лазич, Сергей Паршивлюк;
полузащитники – Святослав Георгиевский, Шамиль Гасанов, Сергей Каретник, Иван Маевский, Батраз Хадарцев, Дмитрий Щербак, Анвар Газимагомедов;

На просмотре также находятся: вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев, Федор Шереметов.

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев объяснил позицию клуба относительно потенциальных новичков.

«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», — цитирует Исаева пресс-служба клуба.

В ближайшие дни к «Анжи» в Турции присоединится защитник Александр Жиров, выступавший за махачкалинцев в прошлом сезоне.

Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА


Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён на официальном сайте организации.

Рейтинг ФИФА:
1 (1). Аргентина — 1634 очка,
2 (2). Бразилия – 1544,
3 (3). Германия – 1433,
4 (4). Чили — 1404,
5 (5). Бельгия – 1368,
6 (6). Колумбия – 1345,
7 (7). Франция – 1305,
8 (8). Португалия – 1229,
9 (9). Уругвай – 1187,
10 (10). Испания – 1166

56 (56). Россия — 592.

Смотрите полную версию рейтинга ФИФА здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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