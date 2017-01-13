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175 лет назад 2016
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6 судьбоносных голов 2016 года в добавленное время: видео
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

6 судьбоносных голов 2016 года в добавленное время

Вспоминаем самые невероятные концовки матчей клубов и сборных в прошлом году, когда результат определяли голы в добавленное время.
13 января 2017, пятница. 10:00. Футбол
В рамках совместного проекта с «Билайн» редакция «Чемпионата» представляет серию материалов о спортивных событиях, в которых судьба матчей решалась благодаря дополнительному шансу на победу.

Лига чемпионов 2015/16. 1/8 финала. Ответный матч
«Бавария» — «Ювентус» — 4:2 (д.в.)
Гол: Томас Мюллер, 90+1

Самая драматичная развязка прошлогодней Лиги чемпионов случилась в 1/8 финала. «Ювентус» после домашней ничьей с «Баварией» (2:2) резво начал в Мюнхене, забив немецкой машине два быстрых гола. Но хозяевам хватило умения вытащить себя за волосы в этой игре. На 73-й минуте Левандовски отыграл один мяч, а в добавленное время Мюллер головой замкнул фланговую подачу Видаля, переведя игру в овертайм. Там-то «Бавария» и дожала туринцев.

ВИДЕО

Лига чемпионов 2015/16. 1/8 финала. Первый матч
«Бенфика» — «Зенит» — 1:0
Гол: Жонас, 90+1

А в другой паре 1/8 финала концентрации в концовках не хватило «Зениту». Определяющим стал гол в добавленное время в первой встрече, когда питерцы уже почти отстояли гостевую ничью. Но Гайтан со стандарта выполнил подачу прямо на голову Жонаса, а бразильский форвард головой подрезал мяч в угол ворот Лодыгина. В ответной встрече «Зенит» вёл, но пропустил на 85-й и 96-й минутах. Второй гол там, впрочем, уже ничего не решал.

ВИДЕО

Премьер-лига 2015/16. 34-й тур
«Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:2
Гол: Уллоа, 90+5

У «Лестера» были две эпические развязки в триумфальном сезоне. «Арсеналу» они в меньшинстве проиграли на 95-й минуте, что, по словам Раньери, закалило характер «лис». А вот с «Вест Хэмом», также проведя почти тайм вдесятером, да ещё без Варди, уже смогли выгрызть ничью. Во время финального штурма Шлупп заработал пенальти, реализованный Уллоа.

ВИДЕО

Лига Европы 2015/16. 1/4 финала. Ответный матч
«Ливерпуль» — «Боруссия» — 4:3
Гол: Ловрен, 90+1

Матч, достойный Лиги чемпионов и по классу команд, и по содержанию. После ничьей в первой встрече команды выдали на «Энфилде» незабываемое шоу. «Боруссия» вела и 2:0, и 3:1, однако банда Клоппа стояла до последнего. К 80-й минуте счёт был уже3:3, но всё равно устраивал дортмундцев за счёт голов в гостях. Однако в одной из последних атак Ловрен замкнул подачу Милнера от лицевой, зафиксировав победу в самом впечатляющем еврокубковом матче того сезона.

ВИДЕО

Евро-2016. Группа F. 3-й тур
Исландия – Австрия – 2:1
Гол: Траустасон, 90+4

Рождение исландской сказки Евро. Ситуация в группе F была запутана донельзя, оба матча последнего тура были решающими. Параллельно играли вничью португальцы и венгры, Австрия бросала все силы в атаку, чтобы забить, победить и выйти на второе место, но получила контратаку, которую в падении завершил Траустасон. Исландцы и их болельщики устроили впечатлившие весь мир празднования – команда-сенсация прошла дальше, чтобы продолжить удивлять.

РФПЛ 2016/17. 15-й тур.
«Краснодар» – «Зенит» – 2:1
Голы: Измайлов, 90+2, Окриашвили, 90+4.

Отечественный хит прошлого года — незабываемая концовка в Краснодаре. «Быки» пропустили на 86-й минуте, но в добавленное время не только спаслись, но и вырвали победу. Сравнял счёт на 92-й минуте Измайлов, а помогли ему подававший Енджейчик и скидывавший Гранквист.

ВИДЕО

А спустя две минуты случилось уже настоящее чудо. И имя ему – Торнике Окриашвили, кстати, в своё время прошедший просмотр в «Зените». Удар в падении через себя – и самая эпичная развязка в РФПЛ 2016 года!

ВИДЕО

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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