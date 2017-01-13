10 фактов о европейском футбольном сезоне, которые вас удивят

«Ницца» играет в пас точнее, чем «Барселона»

«Наполи» на третьем месте в Европе по точности передач

«Барселона» играет головой хуже всех в Европе

«Манчестер Юнайтед» фолит больше других топ-клубов

«Лестер» — в десятке худших по владению мячом в Европе

Снова владение: «Зенит» лучше «Арсенала»

Немецкие команды играют на перехватах чаще других

Эмиль Форсберг ассистирует лучше, чем Месут Озил

Илья Кутепов играет на перехватах чаще всех

Роналду бьёт по воротам больше всех

Во многих европейских чемпионатов сыграно больше половины матчей. В некоторых странах взяли традиционную паузу в ожидании подходящей для футбола погоды. В общем, сейчас довольно подходящее время, чтобы оценить всевозможную статистическую информацию о текущем сезоне. Некоторые цифры действительно удивляют и могут стать поводом для более подробного изучения команд.Команда Люсьена Фавра не проиграла «ПСЖ» на выезде и сохраняет первое место в чемпионате после половины дистанции. Марио Балотелли часто забивает, часто удаляется с поля и не менее часто дерзит. Алассан Плеа стал открытием Лиги 1. За этими общеизвестными фактами легко не заметить главного — «Ницца» демонстрирует очень необычный футбол.Когда на вершине оказывается аутсайдер, обычно это связано с отличной игрой в обороне, грамотными контратаками и пренебрежением к владению мячом. Но «Ницца» играет от себя и стремится доминировать в каждом матче. Команда на втором месте во Франции по владению мячом (после «ПСЖ»), а по точности передач – на втором в Европе! Почти 88% точности паса – удивительный результат для команды, в которой ключевую роль в организации игры получил 22-летний и пока нераскрученный Вилан Сиприен.«Барселона» отстала от «Ниццы» не сильно, всего на один процент, но этого достаточно, чтобы не попасть в первую пятёрку команд по точности паса.Раз уж мы заговорили об игре в пас, есть ещё одна команда, которую неожиданно видеть так высоко. «Наполи» по этому показателю идёт на третьем месте среди всех европейских чемпионатов. Команда Сарри допускает чуть больше брака в передачах, чем «Ницца», но всё равно меньше «Барселоны», «Реала» и «Баварии». Правда, во многом эта точность достигается катанием мяча без продвижения вперёд. В тройке лучших у «Наполи» связка центральных защитников Кирикеш – Кулибали и Жоржиньо, который работает у Сарри метрономом.Хотя, казалось бы, эпоха хоббитов в Каталонии уже частично миновала… Но нет, «Барса» так же принципиально держит мяч внизу. Всего восемь с половиной выигранных воздушных единоборств в среднем за матч – меньше ни у кого нет.А чаще всех в Европе головой играют футболисты «Ингольштадта». Да и вообще первые пять мест оккупированы немецкими клубами. Ни одного английского в десятке – это лучшее доказательство того, что АПЛ изменилась.В первой десятке команд, чаще других зарабатывающих предупреждения и удаления, больших клубов нет. Это рейтинг для «Алавеса», «Эмполи», «Уотфдора» и так далее. «Манчестер Юнайтед» в нём занимает 11-е место, и это намного выше других топов. 46 предупреждений и 1 удаление в чемпионате.Что ещё интересно в статистике карточек «Юнайтед»: она не соответствует количеству фолов. По количеству фолов команда Моуринью не попадает и в 50 самых грубых в Европе, но нарушения игроков «Юнайтед» чаще, чем у других клубов, оказываются причиной жёлтых карточек.Конечно, чемпионы Англии играют от соперника, но не до такой же степени! Увы, до такой. Речь о пятёрке топ-лиг: Англии, Франции, Италии, Германии и Испании. Из 98 команд, которые играют в этих лигах, «Лестер» опередил всего семь. Кстати, в точности паса «Лестер» также верен себе: у команды Раньери также место в десятке худших. Странно, вроде бы всё, как и год назад, кроме результата. Если серьёзно искать причины в статистических данных, напрашивается проблема отборов. В прошлом году «Лестер» лидировал по отборам мяча, сейчас – в середине таблицы по этому показателю. Это меняет качество моментов, которые создаются у ворот Шмейхеля.«Зенит» с небольшим отрывом лидирует в РФПЛ по владению мячом. Больше 57%, и по этому показателю они входят в десятку лучших европейских команд. В которой, кстати, нет «Арсенала». Уже неоднократно замечено, что Венгер, не отказываясь полностью от своей философии, всё чаще готов играть вторым номером в отдельно взятом матче. В итоге «Арсенал» уже несколько лет подряд владеет мячам всё меньше. В Англии лондонцы сейчас занимают по этому показателю четвёртое место. Интересно, что они уступают из российских команд не только «Зениту», но и «Спартаку». Правда, совсем немного.Другой неожиданный факт: преимущество во владении «Боруссии» Д над «Манчестер Сити». Притом что Гвардиола не меняет своих принципов (о чём уже не раз говорил), Томас Тухель дорожит мячом ещё больше. «Боруссия» с 61% очень отстаёт от «Баварии», но и серьёзно оторвалась от третьего места.Вот как выглядит пятёрка европейских команд, которые перехватывают мяч чаще всего: «Майнц», «Шальке», «Айнтрахт», «Вердер», «Лейпциг». В десятке всего одна команда не из Германии — «Малага». Бундеслига – флагман Европы в тренде на уменьшение единоборств и увеличение перехватов. Такая игра позволяет команде лучше поддерживать предпочитаемый ритм игры и не выпадать после неудачных действий.На самом деле, Озил не лидер даже в «Арсенале». Там на раздаче Алексис Санчес: 7 голевых передач. При 13 голах. Санчес тащит. Но прогресса Форсберга это не отменяет. У него 8 ассистов и второе место в европейском рейтинге, сразу после Кевина де Брёйне. 4 из 8 результативных пасов достались Тимов Вернеру.Из других неожиданных игроков в этом списке можно отметить Мауро Икарди. Центральный нападающий «Интера» отдал 6 голевых передач. В РФПЛ этого хватило бы, чтобы разделить первое место с Квинси Промесом, но в Италии Кальехон, Гамшик и Фелипе Андерсон опережают Икарди.У него почти 5 перехватов в среднем за матч. Это лучший показатель, если взять топ-шесть европейских лиг. Неожиданно? А на втором месте с солидным отставанием ещё одна неожиданность: Тьяго Алькантара. А вот Н’Голо Канте, которого так не хватает «Лестеру», ухудшил свои показатели по сравнению с прошлым сезоном: 6 отборов и перехватов за игру, хотя год назад было почти 10 отборов и перехватов за игру. Впрочем, 6 – это тоже очень много.Даже чаще, чем Ибрагимович, который очень много берёт на себя. И да, чаще, чем Месси. С другой стороны, по меркам прошлогоднего Роналду, 6 ударов за матч – это довольно скромно. Он постепенно уменьшает количество ударов по воротам, в то время как Месси увеличивает (сейчас 5 за матч). Так что хоть в чём-то эти двое идут навстречу друг другу.