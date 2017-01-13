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Как меняется статус навесов в футболе
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Михашенок

Навес золота. Что происходит с фланговыми подачами в футболе

Навесы в европейском футболе перестают быть универсальным атакующим лекарством — всё чаще к ним обращаются только при должной подготовке.
13 января 2017, пятница. 13:00. Футбол
Чемпионаты мира и Европы плохи не только тем, что за три-четыре матча могут неадекватно поднять стоимость на отдельно взятого футболиста (именно поэтому никогда нельзя покупать ярко проявивших себя на таких турнирах игроков — это мы знаем ещё из «Футболономики» Купера и Шимански), но и тем, что устанавливают ложные тренды. По ходу Евро-2016 многие журналисты, эксперты и просто бывшие футболисты рассуждали о возрождении навесов — топ-сборные разбирались с соперниками в матчах с малым количеством забитых мячей как раз за счёт подач в штрафную. Однако причина в этом случае была спутана со следствием — навесы в штрафную и сделали турнир малорезультативным, их количество было завышено (50 фланговых подач в штрафную в матче Португалия — Австрия принесли унылейшие нули), а случилось это из-за того, что в силу своей специфики сборные не находят другого пути взломать оборону соперника.

Построить клубный футбол, основанный на владении мячом и проникновении в штрафную через разрезающие передачи, для национальных команд — утопия, потому что у сборных нет такого количества времени, чтобы сыграться и достичь клубного уровня понимания друг друга. Пример Германии, выигравшей чемпионат мира в 2014 году, показателен: в матче группового этапа со сборной США немцы владели мячом 70% времени, но создали мало обостряющих передач через центральную зону. Тройка полузащитников Лам, Кроос и Швайнштайгер взяла на себя 40% из 820 передач, отданных немцами за игру, но при этом лишь 4 из их 300 пасов привели к ударам.
Верхняя тройка игроков — Озил, Мюллер и Подольски — была большую часть времени отрезана от игры: в итоге на них пришлось всего 130 пасов. Американская верхняя тройка — Зуси, Брэдли и Демпси — за матч сгенерировала почти столько же передач (111), но при этом сборная Юргена Клинсмана более чем в два раза уступила по владению мячом. Проблемы немцев, которые удерживали мяч без паса-взрыва, были очевидными, победный гол пришёл после розыгрыша углового, и в плей-офф Йоги Лёв решил отложить в сторону философию и наконец выиграть турнир, сыграв прагматично. Германия перешла на строгую фланговую игру и эффективные стандарты — этого хватило, чтобы выиграть в Бразилии, попутно оставив кровавое пятно от прихлопнутых хозяев.

Фланговые подачи завоевали чемпионат мира, но не мир. Клубный футбол последовательно отказывается от бесконечных навесов, и сейчас будет много цифр, подтверждающих тезис об изменении отношения к этому игровому элементу. Приготовьтесь.

Почему это нельзя принимать за окончательную истину


Но перед тем как накачать вас цифрами, необходимо сделать поправку. Дело в том, что общий массив из почти 200 000 навесов не учитывает то, с какой позиции сделана передача в штрафную и как при этом располагаются защитники. Кроме того, учитываются только попытки ударов, которые принесли моментальный результат — то есть, после навеса первым же касанием случился гол, в то время как навесы могут завершиться ещё и удачной скидкой под удар или ударом, который будет отражен вратарём/блокирован, но мяч тут же будет добит. Эти факторы важны, но не имеют решающего значения, потому что:

а) массив из 200 000 навесов в любом случае показателен и сводит к минимуму возможные аномальные отклонения;

б) как показывают исследования на меньших массивах (около 500-1000 навесов), которые сделаны с учётом позиции навеса и голов, забитых в 5-7 последующих после выигранной верховой борьбы в чужой штрафной мячей, цифры получаются примерно теми же. К примеру, согласно исследованию группы австрийских аналитиков, каждый метр близости к центру ворот добавляет по 0,7-1% к реализации навесов в матчах местной Бундеслиги, но и они отмечают, что основная масса навесов идёт всё же ближе к боковой линии. В этом плане огромный массив из 200 000 навесов ближе к правде, чем к статистическому заблуждению.

И ещё один момент. Единого понимания, что такое «сross», у разных статистических баз нет — где-то в число навесов включаются и прострелы в штрафную, поэтому нельзя относиться к тему цифрам. которые будут приведены, как к безупречной диссертации.

Как вёлся подсчёт


Я взял четыре основные лиги — Испанию, Германию, Англию и Италию. Для того, чтобы эксперимент получился наиболее корректным, отсчёт идёт с сезона-2013/14 — то есть до чемпионата мира, который якобы воскресил навесы. Цифры, взятые в качестве итоговых для нынешнего сезона, составлены на основе имеющейся к этому моменту статистической динамики. Даже цифры общего массива навесов говорят об изменениях в элитном европейском футболе: 58 607 подач в штрафную в сезоне-2013/14, 56 737 — в сезоне-2014/15, 53 801 — в прошлом сезоне и, учитывая нынешнюю динамику, в этом сезоне в четырёх лучших лигах будет исполнено около 52 500 навесов. Общие цифры ежегодно падают, за четыре сезона число навесов сократилось на 9% при сохранении того же среднего времени нахождения мяча в игре (+/-30 секунд). Уже в сезоне-2018/19 при сохранении динамики в топ-4 может случиться уникальное событие — менее 50 000 навесов в 1446 сыгранных матчах.

Сколько в Европе делают навесов


Первый из трёх важных показателей — количество навесов за матч. Здесь можно сразу выделить наиболее хипстерскую в плане тактических идей лигу Европы — в Германии изо всех сил стараются отправить подачи в Красную книгу и как можно больше атак строить через центр, используя фланги как возможность растянуть оборону соперника. Отмечаем и то, что в каждой из лиг последовательно, сезон за сезоном сокращается число навесов — даже в чемпионате Англии благодаря всё большему влиянию мыслей тренеров-легионеров среднее количество фланговых передач в штрафную упало ниже уровня международных турниров (почему уровень сборных — ориентир того, как делать нельзя, объяснено во вступлении). Осторожное предположение о причинах относительных неудач английских и итальянских клубов в еврокубках можно сделать на основании того, что в этих лигах чаще полагаются на навесы, что в перспективе менее эффективно, чем игра по центру с вертикальным продвижением в чужую штрафную. Понятно, что это не главный фактор, но он тоже имеет значение — ниже я объясню, почему делаю такой вывод.

Сколько в Европе забивают головой


При сокращении количества навесов статистика по проценту голов ударами головой в четырёх лучших европейских лигах парадоксальным образом растёт — с 15,6% четыре года назад к 17,8% в нынешнем сезоне. Факторов здесь несколько. Во-первых, в моду вернулись формации с двумя чистыми нападающими, которые играют в штрафной против двух центральных защитников без подстраховки. Во-вторых, всё большее влияние на элитный европейский футбол оказывает аналитика — если исследование матчей австрийской Бундеслиги было проведено группой любителей-энтузиастов, то в клубах теперь работают целые штабы профессионалов, отвечающих в том числе и за более эффективное использование мяча. Например, о необходимости изучения точек навесов, как о факторе потенциального роста результативности говорил ещё в 2012 году Ральф Рангник — учитывая, что половина немецких тренеров следует идеям спортивного директора «РБ Лейпциг», можно уверенно говорить, что работа в этом направлении в Германии ведётся. Если предположить, что команда, делающая среднее европейское количество навесов за матч (в нынешнем сезоне это, например, «Атлетик»), хотя бы половину своих точек для подач в штрафную передвинет на метр ближе к центру ворот, то потенциально получит 4-5 лишних голов. Не так и мало, если в среднем за сезон ты забиваешь 46-48 мячей.

Насколько в Европе эффективны навесы


Главный предрассудок относительно эффективности игры при навесах — для того, чтобы играть лучше, обязательно нужен высокий нападающий. Пример «Ливерпуля» с Энди Кэрроллом говорит сам за себя — команда стала действовать эффективнее при навесах после того, как Кэрролл покинул клуб. Этот предрассудок по-прежнему силён в чемпионате Англии, но ситуация продолжает меняться к лучшему — Премьер-лига догоняет Бундеслигу и Примеру по эффективности подач в штрафную.

Чем выше растёт этот показатель, тем выше корреляция между умением играть при навесах и позицией в таблице — это и позволяет сделать вывод о причинах неудач итальянцев и англичан. На данный момент таблица по показателю «среднее число навесов на один гол» лучшим образом среди остальных неударных показателей отражает происходящее в чемпионате: например, вся нынешняя пятёрка чемпионата Англии составляет пятёрку и по эффективности навесов, а испанская зона вылета — самая неэффективная и по подачам в штрафную. Ещё три сезона назад корреляции между навесами и местом в таблице не было почти никакой.

Вывод


Навесы по-прежнему остаются не самым эффективным способом забить — даже при сохранении нынешней динамики лишь через два-три сезона европейские лиги выйдут на показатель хотя бы в два гола из ста подач в штрафную. Однако изменяется отношение к навесам — теперь это лишь при экстремальной статистике (как у «Саутгемптона», который в этом сезоне в одиночку сделал больше подач, чем половина бундеслиги вместе взятая) показатель командного стиля, при этом не очень выигрышного стиля. Теперь, при сильно усреднившейся статистике, навесы действительно становятся тактическим оружием — то есть тем, что можно попытаться просчитать заранее. И ситуация будет и дальше меняться в эту сторону — общее количество фланговых передач в штрафную будет сокращаться, а их эффективность — расти.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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