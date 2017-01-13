7 звезд, ради которых вы обязаны смотреть Кубок Африки

Рияд Марез, “Лестер” (сборная Алжира)
Лучший игрок Африки 2016 года восхитил весь мир в прошлом сезоне. В этом креативный директор “Лестера” не так прекрасен, как и его команда. Однако потихоньку свои голы и результативные передачи Марез всё равно отыскивает. Хотя 3+3 за 20 матчей для него смотрятся не слишком впечатляюще.
Так или иначе, Марез по-прежнему ключевой футболист как “Лестера”, так и сборной Алжира. Потому для банды Раньери это очевидная потеря. “Лестеру” и так нынче тяжело, а тут ещё два ведущих игрока команды уезжают на Кубок Африки. Ладно бы только Марез, но ведь и…
Фото: Reuters
Рияд Марез, “Лестер” (сборная Алжира)
Ислам Слимани, “Лестер” (сборная Алжира)
Алжирец не выигрывал с “Лестером” АПЛ, зато уничтожал шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата мира. То было в 2014-м, а в 2016-м рекрутированный из “Спортинга” форвард моментально внедрился в состав формально лучшей команды Англии. Если Марез пытается справиться с похмельем после прошлогодней сказки, то у Слимани всё в полном порядке и с мотивацией, и, собственно, с уровнем игры.
Ахмед Муса не просто так засел на скамейке запасных – Слимани быстро сыгрался с Варди, да и с другими партнёрами тоже. Ислам чётко открывается под кроссы, классно завершает атаки и вообще в “Лестере” смотрится органично. Так, словно это он вдохновлял “лис” на поход к золоту. Да, “Лестеру” без него будет тяжко, но не исключено, как раз Муса сможет компенсировать потерю Слимани.
Ведь Ахмед остаётся в Англии – сборная Нигерии, которую он даже иногда выводил на матчи с капитанской повязкой, не пробилась на турнир в Габоне.
“Лестеру” придётся выживать в АПЛ и без Мареза, и без Слимани.
Садио Мане, “Ливерпуль” (сборная Сенегала)
Едва ли перед началом сезона болельщики “Ливерпуля” могли представить, как сильно будут горевать из-за габонской командировки Мане. Садио с первого же матча за красных рвёт и мечет. Причём в игре почти с любым соперником. Мане идеально подходит под философию Клоппа – реактивный вингер, на маршруте которого вообще нет остановок.
Сенегалец устраивает себе кофе-брейки только после забитых “Ливерпулем” голов. Девять из которых на счету самого Мане. И без такого футболиста “Ливерпуль” сыграет ближайшие матчи. Но Сенегал точно не справится без Мане, группа у него очень приличная – Алжир, Тунис, Зимбабве. В матче с Алжиром вообще будет дуэль лучшего игрока Африки (товарищ Марез) и третьего игрока Африки (товарищ Мане).
Фото: Reuters
Мохамед Салах, “Рома” (сборная Египта)
Мохамед Салах, “Рома” (сборная Египта)
Египтянин, в отличие от сенегальца, в АПЛ потерялся. В “Челси” Салах не показал и 50 процентов своих возможностей после мощного выступления в “Базеле”. Зато не в такой жёсткой Серии A Мохамед вообще не замечает защитников. Причём это не зависит от места его работы – что в “Фиорентине”, что в “Роме” Салах чертовски хорош. Мохамед, пожалуй, лучший дриблёр Серии А, а заодно в 16 матчах он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.
Надо ли говорить, что в Риме будут по нему скучать? Так сильно, что категорически не хотели отпускать Салаха на Кубок Африки. Но Мохамед был непреклонен: “Сборная слишком важна для меня, я не могу не поехать в Габон”. “Рома” даже всерьёз нацелилась на Мемфиса Депая, чтобы хоть как-то, временно, заменить своего лидера.
Пьер-Эмерик Обамейянг, “Боруссия” Д (сборная Габона)
Вот уж для кого этот турнир станет особенным. Обамейянг давно утвердился в качестве европейской суперзвезды. Человек блистает в “Боруссии” и думает: “А не перейти ли мне в “Реал?”. Что из Мадрида.
Однако клубные успехи не имеют отношения к сборной. Обамейянг никогда не скрывал, что игры за Габон для него – особая часть жизни. И сейчас, на домашнем Кубке Африки, Пьер-Эмерик сделает всё, чтобы “Боруссия” играла без него как можно дольше. А потом болела за своего бомбардира в финале КАН-2017.
Видимо, деньги сейчас Адебайора не интересуют – хотя звучит это аномально.
Саломон Калу, “Герта” (сборная Кот-д’Ивуара)
Сборная Кот-д’Ивуара проходит смену поколений – под этой ужасной формулировкой спрятан уход Яя Туре и Ко. Многолетние лидеры “слонов” завершили карьеру в сборной, а такой же шикарной замены им попросту нет. Однако победитель Лиги чемпионов Саломон Калу по-прежнему в строю. 31-летний вингер неплохо трудится в “Герте”, и в сборной про него не забывают. Понятно, что лучшие годы ивуарийца позади, но по статусу именно он теперь главный игрок своей команды.
Эммануэль Адебайор, без клуба (сборная Того)
Вечный бунтарь по-прежнему играет в футбол. На песчаных коробках своей родной страны. Потому что Адебайор нынче без профессионального клуба. Говорят, Эммануэль отвергает предложения из Китая и Катара, ожидая продолжения карьеры в Европе. Видимо, деньги сейчас Эмми не интересуют – хотя эта фраза звучит аномально.
Так или иначе, 32-летний нападающий попал в заявку сборной Того на Кубок Африки. В конце концов, он лучший бомбардир своей команды в истории. Если Адебайор не провалит турнир, то заодно напомнит о себе европейским клубам. Не только же ролики с песчаных полей Того выкладывать в “Инстаграме”.
Фото: Reuters
Эммануэль Адебайор, без клуба (сборная Того)