Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Пьер-Эмерик Обамейянг, “Боруссия” Д (сборная Габон
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

7 звезд, ради которых вы обязаны смотреть Кубок Африки

Многие европейские клубы будут горевать без своих “чёрных жемчужин” – Марез и Ко уезжают на Кубок Африки, стартующий завтра в Габоне.
13 января 2017, пятница. 15:00. Футбол

Рияд Марез, “Лестер” (сборная Алжира)


Лучший игрок Африки 2016 года восхитил весь мир в прошлом сезоне. В этом креативный директор “Лестера” не так прекрасен, как и его команда. Однако потихоньку свои голы и результативные передачи Марез всё равно отыскивает. Хотя 3+3 за 20 матчей для него смотрятся не слишком впечатляюще.

Так или иначе, Марез по-прежнему ключевой футболист как “Лестера”, так и сборной Алжира. Потому для банды Раньери это очевидная потеря. “Лестеру” и так нынче тяжело, а тут ещё два ведущих игрока команды уезжают на Кубок Африки. Ладно бы только Марез, но ведь и…
Рияд Марез, “Лестер” (сборная Алжира)
Фото: Reuters

Рияд Марез, “Лестер” (сборная Алжира)

Ислам Слимани, “Лестер” (сборная Алжира)


Алжирец не выигрывал с “Лестером” АПЛ, зато уничтожал шансы сборной России на выход в плей-офф чемпионата мира.
То было в 2014-м, а в 2016-м рекрутированный из “Спортинга” форвард моментально внедрился в состав формально лучшей команды Англии. Если Марез пытается справиться с похмельем после прошлогодней сказки, то у Слимани всё в полном порядке и с мотивацией, и, собственно, с уровнем игры.

Ахмед Муса не просто так засел на скамейке запасных – Слимани быстро сыгрался с Варди, да и с другими партнёрами тоже. Ислам чётко открывается под кроссы, классно завершает атаки и вообще в “Лестере” смотрится органично. Так, словно это он вдохновлял “лис” на поход к золоту. Да, “Лестеру” без него будет тяжко, но не исключено, как раз Муса сможет компенсировать потерю Слимани.
Ведь Ахмед остаётся в Англии – сборная Нигерии, которую он даже иногда выводил на матчи с капитанской повязкой, не пробилась на турнир в Габоне.
“Лестеру” придётся выживать в АПЛ и без Мареза, и без Слимани.

Садио Мане, “Ливерпуль” (сборная Сенегала)


Едва ли перед началом сезона болельщики “Ливерпуля” могли представить, как сильно будут горевать из-за габонской командировки Мане. Садио с первого же матча за красных рвёт и мечет. Причём в игре почти с любым соперником. Мане идеально подходит под философию Клоппа – реактивный вингер, на маршруте которого вообще нет остановок.

Сенегалец устраивает себе кофе-брейки только после забитых “Ливерпулем” голов. Девять из которых на счету самого Мане. И без такого футболиста “Ливерпуль” сыграет ближайшие матчи. Но Сенегал точно не справится без Мане, группа у него очень приличная – Алжир, Тунис, Зимбабве. В матче с Алжиром вообще будет дуэль лучшего игрока Африки (товарищ Марез) и третьего игрока Африки (товарищ Мане).
Мохамед Салах, “Рома” (сборная Египта)
Фото: Reuters

Мохамед Салах, “Рома” (сборная Египта)

Мохамед Салах, “Рома” (сборная Египта)


Египтянин, в отличие от сенегальца, в АПЛ потерялся. В “Челси” Салах не показал и 50 процентов своих возможностей после мощного выступления в “Базеле”. Зато не в такой жёсткой Серии A Мохамед вообще не замечает защитников. Причём это не зависит от места его работы – что в “Фиорентине”, что в “Роме” Салах чертовски хорош. Мохамед, пожалуй, лучший дриблёр Серии А, а заодно в 16 матчах он забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

Надо ли говорить, что в Риме будут по нему скучать? Так сильно, что категорически не хотели отпускать Салаха на Кубок Африки. Но Мохамед был непреклонен: “Сборная слишком важна для меня, я не могу не поехать в Габон”. “Рома” даже всерьёз нацелилась на Мемфиса Депая, чтобы хоть как-то, временно, заменить своего лидера.

Пьер-Эмерик Обамейянг, “Боруссия” Д (сборная Габона)


Вот уж для кого этот турнир станет особенным. Обамейянг давно утвердился в качестве европейской суперзвезды. Человек блистает в “Боруссии” и думает: “А не перейти ли мне в “Реал?”. Что из Мадрида.

Однако клубные успехи не имеют отношения к сборной. Обамейянг никогда не скрывал, что игры за Габон для него – особая часть жизни. И сейчас, на домашнем Кубке Африки, Пьер-Эмерик сделает всё, чтобы “Боруссия” играла без него как можно дольше. А потом болела за своего бомбардира в финале КАН-2017.
Видимо, деньги сейчас Адебайора не интересуют – хотя звучит это аномально.

Саломон Калу, “Герта” (сборная Кот-д’Ивуара)


Сборная Кот-д’Ивуара проходит смену поколений – под этой ужасной формулировкой спрятан уход Яя Туре и Ко. Многолетние лидеры “слонов” завершили карьеру в сборной, а такой же шикарной замены им попросту нет. Однако победитель Лиги чемпионов Саломон Калу по-прежнему в строю. 31-летний вингер неплохо трудится в “Герте”, и в сборной про него не забывают. Понятно, что лучшие годы ивуарийца позади, но по статусу именно он теперь главный игрок своей команды.

Эммануэль Адебайор, без клуба (сборная Того)


Вечный бунтарь по-прежнему играет в футбол. На песчаных коробках своей родной страны. Потому что Адебайор нынче без профессионального клуба. Говорят, Эммануэль отвергает предложения из Китая и Катара, ожидая продолжения карьеры в Европе. Видимо, деньги сейчас Эмми не интересуют – хотя эта фраза звучит аномально.

Так или иначе, 32-летний нападающий попал в заявку сборной Того на Кубок Африки. В конце концов, он лучший бомбардир своей команды в истории. Если Адебайор не провалит турнир, то заодно напомнит о себе европейским клубам. Не только же ролики с песчаных полей Того выкладывать в “Инстаграме”.
Эммануэль Адебайор, без клуба (сборная Того)
Фото: Reuters

Эммануэль Адебайор, без клуба (сборная Того)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Мохамед Салах Пьер-Эмерик Обамейянг Рияд Марез Садио Мане Саломон Калу Эммануэль Адебайор
Новости. Футбол
13 января 2017, пятница
15:32 Микел: легко мог остаться в «Челси», но сделал выбор в интересах сборной Нигерии
15:17 Самедов 14 января пройдёт медобследование для «Спартака»
15:15 «Халл Сити» объявил о переходе бывшего форварда «Локомотива» Ниасса
15:07 Ромуло: благодарю «Спартак», но пришло время, чтобы быть счастливым в Бразилии
15:07 Ибрагимович признан лучшим игроком в АПЛ в декабре
14:57 Ромуло подписал контракт с «Фламенго»
14:54 Экс-игрок «Анжи» Будковский: всегда мечтал вернуться в «Шахтёр»
14:46 Эменике не перейдёт в «Рубин»
14:43 «Терек» назвал всех соперников по контрольным матчам на сборе в Турции
14:40 «Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Испании
14:16 Конте третий раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
14:09 Стойлов: И. Попов мог бы играть в ведущих чемпионатах Европы
14:07 Семшов официально вошёл в тренерский штаб тульского «Арсенала»
14:06 «Уфа» отказалась от сборов в Турции
14:02 Гаджибеков: в «Крыльях» хочу показать лучшую игру и попасть в сборную России
13:44 Гол Мхитаряна в ворота «Сандерленда» признан лучшим в АПЛ в декабре
13:38 Кверквелия: если пишут об интересе «Динамо» К и «Локомотива», значит что-то есть
13:35 «Спартак» объявил об уходе Ромуло
13:26 Касемиро: лучшая ценность, которой учат в «Реале», — никогда не опускать руки
13:14 Источник: «Зенит» отменил третий сбор в Турции
13:03 Лестьенн по семейным обстоятельствам пропустил медобследование «Рубина»
13:02 Кемпес: люди называют аргентинцев сумасшедшими за оскорбления Месси, и они правы
12:59 Мещеряков: даже Господь не знает на 100%, останется Самедов в «Локо» или нет
12:53 Мещеряков: новый контракт Ал. Миранчука? Куда спешить? У него ещё год контракта
12:47 Смертин: даже в самых смелых мечтах подумать не мог, что буду играть в Англии
12:45 Ардилес: на месте тренеров «Реала» и «Барселоны» хотел бы приобрести Деле Алли
12:31 Куман: если есть игрок, который должен превзойти меня, то пусть им будет Месси
12:30 Тарханов: о переговорах «Урала» с Широковым не знаю, Роман занят своими делами
12:26 Эменике дал согласие на переход в «Рубин»
12:24 Ватцке: не думаю, что есть много клубов, в которые хотел бы перейти Обамейянг
12:22 «Бавария» заверила «Ювентус», что выкупит трансфер Комана
12:08 «Ювентус» начал переговоры о трансфере Де Шильо
12:03 Кастро: не могу предсказать, какое место займёт «Боруссия» Д в Бундеслиге
11:59 Батшуайи зимой может перейти в «ПСЖ»
11:31 Игрок «Арсенала» Зелалем зимой не перейдёт в «Боруссию» Д
11:30 Тьягу считает, что СМИ пытались очернить его перед болельщиками «Атлетико»
11:19 Туран согласовал контракт с «Шанхай Шэньхуа» с годовой зарплатой € 20 млн
11:17 Цакташ: «Рубину» реально выйти в еврокубки через Кубок России
11:16 Билич: Пайет не будет тренироваться с «Вест Хэмом»
11:03 Касилья: всё равно с кем «Реал» будет играть в четвертьфинале Кубка Испании
11:00 Видео: мемориал Гранаткина. Россия U18 — Беларусь U18. Лучшие моменты
10:59 Рафинья: Анчелотти в некоторой степени как отец для игроков «Баварии»
10:58 Шалимов: ни у кого из игроков «Краснодара» лишнего веса нет
10:57 «Крылья Советов» подписали контракт с бывшим игроком «Анжи» Гаджибековым
10:52 Кузьмин: травма не беспокоит, нужно постараться закрепиться в составе «Рубина»
Все новости RSS
Станет ли "Спартак" последним московским клубом Александра Самедова?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+