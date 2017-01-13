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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Оливье Жиру
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

С Жиру бесятся. Как француз снова спас свою карьеру в «Арсенале»

До конца декабря Жиру не начал ни одного поединка АПЛ в основе. Но за две недели Оливье превратился в главную фигуру в составе «Арсенала».
13 января 2017, пятница. 18:00. Футбол
«Это правда, что в последних матчах Жиру не устраивает роль запасного, но это нормально, — говорил Арсен Венгер в начале сезона. – Он всегда готов выйти на поле и помочь команде. Более того, было такое, что он играл хорошо, а я всё равно не выпускал его в следующем матче. Но я думаю, что у нас с Оливье честные отношения. Я испытываю большое уважение к нему, и он знает это. Жиру не всегда играет, но, несмотря на это, он сохранил высочайший уровень мотивации».

Ожидание своего шанса на скамейке запасных – для Жиру вещь отнюдь не новая. Никогда не считавшийся большим талантом, Оливье на протяжении солидной части карьеры довольствовался ролью запасного. В «Гренобле» его посчитали не соответствующим уровню Лиги 2 и отправили в третий дивизион, раскрыться во второй по силе французской лиге нападающему удалось через несколько лет – в составе «Тура», в футболке которого он стал лучшим бомбардиром сезона. Дебютировал в высшей лиге Франции Жиру лишь в 24, а спустя два года вынудил президента «Монпелье» Луи Николена покрасить волосы в цвета клуба – заштатный середняк впервые в своей истории выиграл чемпионат страны. Жиру поднимал над головой чемпионский кубок в качестве лучшего бомбардира Лиги 1 и готовился подписать контракт с «Арсеналом».
Жиру на протяжении солидной части карьеры довольствовался ролью запасного.
В Лондоне Оливье быстро стал любимцем «Эмирейтс» — даже несмотря на то что на протяжении четырёх сезонов так и не стал железобетонным игроком основы. Француз забивал, отправлялся на скамейку, потом вновь выходил на поле и вновь забивал.

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«Попадёшь в стартовый состав — замечательно, нет — ты должен быть готов. Здесь нет возможности жалеть друг друга, это профессиональная конкуренция», — говорил соотечественник Жиру в фирменном пуховике,
определяющий вектор развития клуба вот уже на протяжении 20 лет.

И Жиру был готов к этому. Его не пугали ни высокая конкуренция в клубе и сборной, ни серии матчей, в которых он оставался на скамейке запасных, ни слова окружающих о том, что он не тянет на роль игрока топ-клуба, ни постоянные слухи, отправляющие его то в Неаполь, то в Милан в качестве части сделки по переходу Игуаина или Икарди. Единственным страхом Оливье остался персонаж знаменитого сериала «Альф».

«Это прозвучит смешно, но я был самым младшим ребёнком в семье, и старшие братья часто пугали меня Альфом. Слышали про такого? Альф – это монстр. Боже мой, он был настолько уродлив, я его так боялся. Мой брат постоянно говорил: «Будь осторожен, Альф придёт за тобой».

В АПЛ Альфа не оказалось, потому Жиру быстро обвыкся в новых условиях. Спады Жиру чаще всего совпадали с неважной игрой всей команды. Как-никак нападающий – фигура зависимая от партнёров. Если он не является Лионелем Месси. Перед началом этого сезона Оливье снова попал в чёрную полосу – Арсен Венгер пробовал на острие атаки Санчеса, туда же порой выдвигался Уолкотт – и это приносило результат. Оба много забивали, а «Арсенал» набирал очки и здорово шёл по дистанции. Однако к Boxing Day голы стали даваться «канонирам» всё тяжелее – Санчес, ударно начавший сезон, через несколько месяцев банально устал. Два подряд поражения от «Эвертона» и «Ман Сити» заставили Венгера пойти на изменения в составе. 26 декабря Оливье Жиру впервые за сезон вышел в стартовом составе на матч АПЛ. И забил победный мяч. В следующих двух играх – ещё два, плюс гол, выведший «Арсенал» в 1/16 Кубка Англии. Один из них стал главным футбольным блюдом новогодних праздников. Символично, что он также связан со знаменитым оливье.
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Как строится игра


В этом сезоне «Арсенал» не отходит от схемы 4-2-3-1 с наконечником на острие. Алексис здорово исполнял эту роль, но к декабрю новацию Венгера соперники раскусили, и француз вернул Жиру в старт. Сложно сказать, был ли это дальновидный расчёт тренера или же Оливье просто никак не мог набрать форму. Однако в данный момент это неважно, главное – результат. В среднем Жиру забивает один гол за 70 минут – это лучший показатель среди всех форвардов топ-5 европейских первенств (идущий на втором месте Агуэро забивает каждые 93 минуты). В настоящий момент француз проводит один из лучших отрезков в своей английской карьере.
При всех достоинствах нападающего таранного плана, Жиру – очень тонко понимающий игру футболист, умеющий сыграть не только эффектно, но и эффективно.
В связи с этим изменилась и манера игры «канониров». Санчес имел полную свободу действий в атаке, часто смещался на фланг и освобождал пространство для Уолкотта и Айуоби, в итоге команда брала своё за счёт скорости и постоянной смены ритма в атаке. С возвращением Жиру «Арсенал» вернулся к классической модели игры с подачами с флангов и игрой на подборах. По статистическим данным, Оливье – лучший форвард АПЛ по игре «на втором этаже» – он выигрывает 58% единоборств в воздухе (больше, чем любой другой нападающий лиги). С сезона-2013/14 он забил 19 мячей головой, больше не забивал никто.

Однако при всех достоинствах нападающего таранного плана, Жиру – очень тонко понимающий игру футболист, умеющий сыграть не только эффектно, но и эффективно. Пример – момент в последней игре «Арсенала» с «Престоном», где Оливье идеально сыграл в подыгрыше.

Айуоби получает мяч у штрафной соперника – типичный момент при атаках «Арсенала». Жиру предсказуемо держит позицию.
Идёт передача на Рэмзи, который отдаёт не самый удобный пас на Жиру, который на мгновение отрывается от опекуна.
Большинство форвардов в этом моменте поставили бы корпус, после чего отыграли обратно на Айуоби или попробовали пробить по воротам. Но Жиру исполнил великолепный пас пяткой и вывел Рэмзи один на один.
Этот момент «Арсеналу» реализовать не удалось, однако он показателен с точки зрения манеры игры Оливье. В таком стиле он играет постоянно – скидывает мяч партнёрам, обрабатывает сложные передачи, выигрывает борьбу и выводит партнёров на удар.

Вспомнить хотя бы тот самый мяч Уилшира, который стоит записывать в футбольные учебники. Жиру и здесь выдал ключевую передачу.
Важность Жиру в игре команды в атаке отметил Тьерри Анри сразу по окончании Евро, отметив, что именно он помог Гризманну и Пайету стать одними из главных героев турнира.

«Посмотрите, как Оливье играет в паре с Гризманном. Он очень хорош при игре спиной к воротам, однако в таких случаях ему нужны люди, которые будут забегать ему за спину. Это то, что нужно «Арсеналу». С Алексисом Санчесом и Месутом Озилом команда создаёт достаточное количество моментов. В случае с Оливье Жиру, не они нуждаются в забивном нападающем, а именно сам Оливье нуждается в них».

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В игре с «Борнмутом», которую «Арсенал» вытащил со счёта 0:3, претензии были ко многим игрокам «канониров». Но только не к Жиру. Француз поучаствовал в каждом из трёх победных мячей, однако важнее отметить его действия в центре поля.
На карте передач, которые сделал Жиру, видно, что он не играет чистого форварда, а перемещается по всему полю, помогая команде выходить из обороны и развивать атаки через свободные зоны. И в этом главная ценность Оливье для «Арсенала». Именно он стягивает на себя центральных защитников, позволяя Санчесу и Уолкотту играть шире по флангам и открывать зоны для подключений Бельерина и Монреаля, больше свободы получает Рэмзи, любящий подключаться к атакам и делать обостряющие передачи. Свободнее чувствует себя Озил, на инстинктивном уровне знающий, где искать пасом центрального нападающего. Ну и забивать Оливье тоже не забывает.

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«У меня нет реваншистских настроений, — говорит Жиру, отвечая на вопрос о непостоянной игровой практике. – Я просто стараюсь выходить на поле и показывать всё, на что способен, развиваясь поэтапно».
Жиру – главный катализатор успешного прохождения «Арсеналом» Boxing Day.
Сейчас Жиру – главный катализатор успешного прохождения «Арсеналом» Boxing Day. Однако по ходу сезона, если того будет требовать ситуация, он вновь без выяснения отношений уступит место в основе партнёрам, чтобы в нужный момент появиться на поле и забить вновь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер Оливье Жиру
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