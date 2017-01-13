Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

7 вещей, по которым мы запомним Ромуло в «Спартаке»

Ромуло привёз из Москвы в Рио-де-Жанейро 16 чемоданов и другие истории, по которым мы запомним бразильца в «Спартаке».