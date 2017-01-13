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175 лет назад 2016
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Ромуло
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

7 вещей, по которым мы запомним Ромуло в «Спартаке»

Ромуло привёз из Москвы в Рио-де-Жанейро 16 чемоданов и другие истории, по которым мы запомним бразильца в «Спартаке».
13 января 2017, пятница. 21:00. Футбол

1. Ромуло в «Спартаке» больше матчей пропустил, чем сыграл


Ромуло подписал контракт со «Спартаком» 2 июля 2012 года. Таким образом, футболист принадлежал московскому клубу 1656 дней или четыре с половиной сезона. За это время футболист провёл лишь 69 матчей во всех турнирах за «Спартак»! Катастрофически мало для футболиста в расцвете сил – сейчас ему 26 лет. Причиной тому стали в первую очередь проблемы со здоровьем.

Вскоре после трансфера в «Спартак» полузащитник получил повреждение крестообразных связок – в сентябре 2012 года в матче против «Ростова» Ромуло покинул поле при помощи врачей. Футболисту была сделана операция в Германии, но после восьми месяцев восстановления стало ясно, что процедура выполнена с ошибкой. Потребовалась ещё одна операция, которую провели уже в Риме. Вернувшись на поле спустя полтора года, футболист, по собственному признанию, первое время боялся играть.

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2. Ромуло – противоположность Кариоки


Бразильский опорник – это отличительная черта «Спартака». До Ромуло были Ибсон и Кариока. После Ромуло остался Фернандо. И если Кариоку много ругали за то, что он тормозит атаки, то Ромуло оказался тем человеком, который рискует и делает острые передачи вперёд. Часто исполняет обостряющие передачи в одно касание. Если про Кариоку говорили: «Это даже не тормоз, а стоп-кран», то Ромуло – его полная противоположность. Вот как он одним пасом создавал голевые моменты:

Справедливости ради, Кариока был далеко не так плох, как многие считают, а сейчас и вовсе стал топовым футболистом, вызывался в сборную, а теперь получил предложения от китайцев.

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3. Ромуло всегда забивает по три гола за команду


Забивать – точно не главная функция опорника. Ему важно в первую очередь тормозить атаки соперника и начинать собственные. При этом у Ромуло особенные отношения с голами. Такое ощущение, что он взялся забивать за каждую команду по три гола. Именно столько он забил в чемпионате Бразилии за «Васко да Гаму», затем столько же в РФПЛ за «Спартак». Любопытно, что в майке сборной футболист отличался дважды, но у него ещё есть достаточно времени для третьего мяча.

4. Ромуло нравился футбол при Аленичеве


Сейчас период Аленичева в «Спартаке» вызывает не самые позитивные ассоциации. Однако ещё в мае «Спартак» вырвал у «Локомотива» право выступать в еврокубках. В том же месяце Ромуло дал эксклюзивное интервью «Чемпионату» и весьма тепло отзывался об Аленичеве:

«Аленичев на тренировках постоянно нас просит: «Играйте вперёд, действуйте в одно касание». Я благодарен ему за доверие. Да, Аленичев действительно человек спокойный. Это хладнокровие он пытается передать и футболистам. В этом его преимущество», – сказал Ромуло в интервью «Чемпионату».

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5. На самом деле «Спартак» не продавал Ромуло во «Фламенго»


Ромуло из футболиста «Спартака» резко превратился в футболиста «Фламенго». При этом трансфера не было. Дело в том, что контракт полузащитника со «Спартаком» заканчивался в конце мая. Тренер красно-белых в опорной зоне предпочитает видеть Глушакова и Фернандо. Таким образом, на балансе клуба находился человек, который мало играет, но получает приличную зарплату.

«Спартак» и Ромуло договорились о расторжении контракта. Детали сделки неизвестны, но московскому клубу больше не придётся платить футболисту зарплату, что разгружает платёжную ведомость. В свою очередь Ромуло смог перейти во «Фламенго», который имеет большие долги и не готов тратиться на переход игроков. Формально бразильский клуб заключил контракт со свободным агентом и трансфера как такового не было.

6. Ромуло поблагодарил «Спартак» и Россию за эти 4,5 года


Вообще уйти из «Спартака» сейчас- странное решение. Команда близка к тому, чтобы выиграть титул. Тут как раз понятнее желание Самедова оказаться именно в составе красно-белых. А вот как свой переход объяснил Ромуло у себя в «инстаграме»:

«Добрый день, Бразилия. Я хочу поблагодарить «Фламенго» за приложенные усилия для подписания со мной контракта на четыре года. Ещё раз спасибо болельщикам, которые сразу начали меня поддерживать, едва появилось моё имя. Сообщаю миллионам фанатов «Фламенго», что Ромуло очень мотивирован в связи с возвращением на родину, готов биться за титулы и вернуться в сборную. Понимаю, насколько ответственно носить майку великого клуба. Я благодарю «Спартак» и Россию за гостеприимство в течение этих почти пяти лет, но пришло время быть счастливым в моей Бразилии».

7. Ромуло забрал из Москвы 16 чемоданов


И последняя деталь. Бразильское издание Coluna do Famengo сообщило дословно следующее: «Сhegou ao Rio com 16 bagagens». Не трудно понять смысл, если знать, что «chegou» переводится как «приехал». Да-да, Ромуло приехал в Рио с 16 чемоданами. Можно только догадываться, что футболист вывез. Как знать, возможно, это и был легендарный багаж Аленичева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Фламенго Ромуло Трансферы
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