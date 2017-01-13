Как Самедов «Спартаку» забивал: 7 лучших матчей

«Локомотив» — «Спартак» — 4:3
23 сентября 2007 года. РФПЛ, 24-й тур
Александр Самедов был продан из «Спартака» после покупки Владимира Быстрова из «Зенита». Именно с конфликта между этими футболистами началось супердерби «Локо» и «Спартака» в 2007-м. Футболисты чуть не подрались уже на 7-й минуте, а затем начали соревноваться в умении навешивать в штрафную. Оба сделали по одной голевой передаче, но сильнее всё-таки оказались «железнодорожники», несмотря на хет-трик Романа Павлюченко.
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«Москва» — «Спартак» — 3:1
11 апреля 2009 года. РФПЛ, 4-й тур
Самедов отлично исполняет штрафные и угловые удары. В 2009-м именно он принёс «Москве» Божовича победу над родным клубом — сначала ассистировал на молдавского защитника Епуряну, а затем отдал голевой пас будущему партнёру по «Локо» Тарасову.
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«Спартак» — «Москва» — 1:2
5 августа 2009 года. Кубок России, 1/8 финала
В том же году Самедов выбил «Спартак» из розыгрыша Кубка России. Пропущенный от Евгения Макеева гол не смутил «Москву» — Самедов навесил с углового в штрафную Джанаева, и тот же Макеев срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме Самедов ассистировал уже Игорю Стрелкову, который с левой ноги пробил голкипера «Спартака».
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«Спартак» — «Динамо» — 0:2
22 июня 2011 года. РФПЛ, 15-й тур
«Динамо» стало четвёртым клубом в карьере Самедова. При Силкине полузащитник стал важной частью яркой и атакующей команды, которая в переходном чемпионате-2011/12 заняла четвёртое место. Тогда в 15-м туре «Динамо» уверенно справилось со «Спартаком» благодаря отличному кроссу от Самедова, удару головой от Игоря Семшова и левой ноге Андрея Воронина.
«Локомотив» — «Спартак» — 2:1
2 сентября 2012 года. РФПЛ, 7-й тур
Результативнее всего Самедов играл против «Спартака» за «Локомотив» — клуб, где полузащитник провёл ровно 8 лет. Только-только вернувшись к «железнодорожникам» в 2012-м, футболист успел снова обыграть «Спартак» двумя ассистами со стандартов — сначала он навесил на Н’Дойе с углового, а затем на другого экс-спартаковца Павлюченко со штрафного.
«Спартак» — «Локомотив» — 1:3
3 ноября 2013 года. РФПЛ, 15-й тур
Спустя год Самедов забил свой единственный гол «Спартаку» в карьере, ставший для «Локо» победным. На 17-й минуте центральный защитник Ян Дюрица оказался на фланге и сам навесил на Самедова, на выходе Песьяков грубо ошибся и подарил мяч «железнодорожнику». В том же матче ещё два мяча забил высоченный Н’Дойе (как ни странно, без участия Самедова), а «Спартак» смог ответить только одним голом Мовсисяна.
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«Спартак» — «Локомотив» — 1:2
18 октября 2015 года. РФПЛ, 12-й тур
Ассисты Самедов умеет делать не только ногами. В матче 2015 года на «Открытие Арене» Александр чудом достал уходящий после навеса Виталия Денисова мяч и сделал передачу головой на Александра Коломейцева, который открыл счёт в дерби. Через 40 минут второй мяч «Локо» забил Ньясс, а Боккетти смог только сократить отставание.
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