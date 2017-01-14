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Диего Коста
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Диего Коста: соблазнение по-китайски. Обзор дня

Фантастическое предложение форварду «Челси» Диего Косте, трансферные новости и слухи – в обзоре событий минувшего дня.
14 января 2017, суббота. 00:00. Футбол

Китайский клуб предложил Диего Косте контракт с зарплатой € 35 млн в год


Форвард «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Один из местных клубов готов платить футболисту сборной Испании € 35 млн в год, информирует Sky Sports. Владелец лондонской команды Роман Абрамович не хочет продавать игрока.

Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте. Нападающий жаловался врачам клуба на боли в спине, которые мешают ему играть, но те не нашли у Диего проблем со здоровьем и уверены, что он готов выходить на поле. Конте поддержал медицинский персонал, что привело к конфликту между ним и Костой.

Наставник «Челси» решил не включать форварда в заявку на матч с «Лестер Сити», который пройдёт завтра, 14 января.

«Локомотив» планирует оставить Денисова после окончания срока аренды из «Динамо»


Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру, «Локомотив» планирует подписать полноценное соглашение с полузащитником Игорем Денисовым, который выступает в команде на правах аренды из московского «Динамо».

Действующий контракт 32-летнего футболиста с «Динамо» истекает летом, поэтому «железнодорожники» уже сейчас могут вести с Денисовым переговоры о полноценном контракте, который вступит в силу по окончании срока аренды.

В нынешнем сезоне РФПЛ Денисов отыграл за «Локомотив» 11 матчей (все – в основе) и записал в актив один забитый мяч и голевую передачу.

«Локомотив» заработал на трансфере Самедова в «Спартак» почти € 4 млн


Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру, «Локомотив» заработал на трансфере полузащитника сборной России Александра Самедова в «Спартак» почти € 4 млн. Из этой суммы определённую долю 32-летний Самедов заплатил из собственного кармана.

Как сообщал «Чемпионат» ранее, Самедов, чей трансфер из «Локомотива» в «Спартак» был согласован на днях, 14 января пройдёт медицинское обследование.

Самедов покинул «Спартак» в 2005 году и выступал за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В активе полузащитника 35 матчей и пять мячей за сборную России.

Тульский «Арсенал» подписал контракт с румынским хавбеком Бурчану


Тульский «Арсенал» усилился полузащитником сборной Румынии Александру Бурчану, права на которого до недавнего времени принадлежали бухарестской «Стяуа». Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

В январе 2017 года контракт Бурчану со «Стяуа» истёк, и стороны решили его не продлевать. Таким образом, в «Арсенал» 31-летний футболист перешёл на правах свободного агента.

Бурчану подписал контракт на 2,5 года с окладом € 45 тыс. в месяц. Новичок «Арсенала» помимо Румынии поиграл в Турции, где защищал цвета «Трабзонспора».

Ибрагимович признан лучшим игроком в АПЛ в декабре


Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В декабре шведский форвард забил пять голов и отдал три результативные передачи. При этом мяч, забитый в ворота «Вест Бромвич Альбион», был номинирован на звание лучшего в декабре, но Ибрагимовича обошёл партнёр по команде Генрих Мхитарян.

«Я играю в великой команде, с великими партнёрами по команде и великим тренером», — сказал Ибрагимович.

Ромуло подписал контракт с «Фламенго»


Полузащитник Ромуло, выступавший ранее за «Спартак», подписал контракт с бразильским «Фламенго». Об этом сообщил официальный «Твиттер» клуба. Сегодня московская команда и Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провёл 69 матчей и отличился четыре раза.

Эменике не перейдёт в «Рубин»


По информации «Чемпионата», нападающий Эммануэль Эменике не перейдёт в казанский «Рубин» этой зимой. Ранее в Сети появились слухи, что казанцы планируют усилиться нигерийцем в ближайшее время.

Интерес к Эммануэлю Эменике также проявляли «Локомотив», «Спартак» и «Сандерленд».

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Эменике принял участие в 10 матчах (7 в основном составе) и забил 3 гола.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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