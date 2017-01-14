Диего Коста: соблазнение по-китайски. Обзор дня

Китайский клуб предложил Диего Косте контракт с зарплатой € 35 млн в год

Форвард «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Один из местных клубов готов платить футболисту сборной Испании € 35 млн в год, информирует Sky Sports. Владелец лондонской команды Роман Абрамович не хочет продавать игрока.Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте. Нападающий жаловался врачам клуба на боли в спине, которые мешают ему играть, но те не нашли у Диего проблем со здоровьем и уверены, что он готов выходить на поле. Конте поддержал медицинский персонал, что привело к конфликту между ним и Костой.Наставник «Челси» решил не включать форварда в заявку на матч с «Лестер Сити», который пройдёт завтра, 14 января.Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру, «Локомотив» планирует подписать полноценное соглашение с полузащитником Игорем Денисовым, который выступает в команде на правах аренды из московского «Динамо».Действующий контракт 32-летнего футболиста с «Динамо» истекает летом, поэтому «железнодорожники» уже сейчас могут вести с Денисовым переговоры о полноценном контракте, который вступит в силу по окончании срока аренды.В нынешнем сезоне РФПЛ Денисов отыграл за «Локомотив» 11 матчей (все – в основе) и записал в актив один забитый мяч и голевую передачу.Как стало известно корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру, «Локомотив» заработал на трансфере полузащитника сборной России Александра Самедова в «Спартак» почти € 4 млн. Из этой суммы определённую долю 32-летний Самедов заплатил из собственного кармана.Как сообщал «Чемпионат» ранее, Самедов, чей трансфер из «Локомотива» в «Спартак» был согласован на днях, 14 января пройдёт медицинское обследование.Самедов покинул «Спартак» в 2005 году и выступал за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В активе полузащитника 35 матчей и пять мячей за сборную России.Тульский «Арсенал» усилился полузащитником сборной Румынии Александру Бурчану, права на которого до недавнего времени принадлежали бухарестской «Стяуа». Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.В январе 2017 года контракт Бурчану со «Стяуа» истёк, и стороны решили его не продлевать. Таким образом, в «Арсенал» 31-летний футболист перешёл на правах свободного агента.Бурчану подписал контракт на 2,5 года с окладом € 45 тыс. в месяц. Новичок «Арсенала» помимо Румынии поиграл в Турции, где защищал цвета «Трабзонспора».Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в декабре. Об этом сообщает пресс-служба лиги.В декабре шведский форвард забил пять голов и отдал три результативные передачи. При этом мяч, забитый в ворота «Вест Бромвич Альбион», был номинирован на звание лучшего в декабре, но Ибрагимовича обошёл партнёр по команде Генрих Мхитарян.«Я играю в великой команде, с великими партнёрами по команде и великим тренером», — сказал Ибрагимович.Полузащитник Ромуло, выступавший ранее за «Спартак», подписал контракт с бразильским «Фламенго». Об этом сообщил официальный «Твиттер» клуба. Сегодня московская команда и Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провёл 69 матчей и отличился четыре раза.По информации «Чемпионата», нападающий Эммануэль Эменике не перейдёт в казанский «Рубин» этой зимой. Ранее в Сети появились слухи, что казанцы планируют усилиться нигерийцем в ближайшее время.Интерес к Эммануэлю Эменике также проявляли «Локомотив», «Спартак» и «Сандерленд».В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Эменике принял участие в 10 матчах (7 в основном составе) и забил 3 гола.