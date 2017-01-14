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175 лет назад 2016
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Владимир Габулов
Фото: РИА Новости
Текст: Григорий Телингатер

Габулов: за время без футбола не набирал больше килограмма

Спустя полгода Владимир Габулов вернулся в профессиональный футбол. Как он к этому пришёл – в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
14 января 2017, суббота. 01:00. Футбол
– На днях вы сдавали медицинские тесты. Что они показали?
– Это было стандартное обследование перед подписанием контракта: проверяли суставы, сердце и всё остальное. Результатами я не интересовался, но раз подписал контракт, значит, всё в порядке.

– Футболисты регулярно жалуются на беговую дорожку после отпуска. Она и вас вымотала?
– Мне было нормально. Я в последнее время часто занимался на беговой дорожке. Тренировался индивидуально: и фитнес, и другие упражнения, плюс велосипед.

– Где занимались?
– В Москве, в фитнес-центре.

– Как часто?
– Старался каждый день. В декабре с семьёй уезжали в тёплые края, там было ещё удобнее заниматься – теплее на улице бегать.

– Где отдыхали?
– Сначала Мальдивы, потом ОАЭ.

– Вы всю карьеру работали с тренерами. Заниматься самостоятельно – другое дело?
– Тренироваться без команды очень тяжело. Заставлять себя – самое сложное.

– Кто вас мотивировал?
– Только сам себя. Чётко осознавал, ради чего всё это нужно.

– Ради чего же?
– Чтобы играть в футбол. Я без него никуда. А если хочешь остаться в футболе, то обязан быть в форме.

– За последние полгода далеко уходили от своего оптимального веса?
– Всё это время у меня был такой же вес, как и во время выступления за клуб. Не набирал больше одного килограмма.

– Тренировки – понятно. А в футбол хоть где-то играли в последнее время?
– Играл с друзьями в Осетии. Там бегали практически каждый день.

– Почему в какой-то момент решили отказаться от занятий с молодёжной командой ЦСКА?
– Понял, что мне не совсем правильно тренироваться со второй командой, которая ещё выступает в молодёжной Лиге чемпионов. Они играли через три дня на четвёртый. У них своя программа подготовки.

– Мы знаем, что вы могли оказаться в «Болонье». Какие ещё были варианты за последние полгода?
– Ой, мне столько этих вариантов озвучивали… Но я не буду называть конкретные команды.

– Тогда скажите, в каких странах вами интересовались?
– Португалия, Испания, Россия.

– По «Динамо» вы знакомы с президентом «Арсенала» Аджоевым. Это сыграло свою роль в приглашении в Тулу?
– Конечно. С Гурамом Захаровичем у нас хорошие отношения, как и с генеральным директором Балашовым. Я вёл с ними диалог. Конкретика появилась в декабре, по окончании первой части чемпионата.

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– К вам в «Арсенале» молодые игроки обращаются на «вы»?
– Слава богу, нет. Такое бывало, но не в «Арсенале».

– А где?
– Вот недавно в молодёжном составе ЦСКА.

– Ещё бы им называть вас на «ты»! Вы с «армейцами» стали чемпионом ещё в 2005-м, когда им было всего ничего.
– Со временем переходили «на «ты». Я считаю, так правильнее, а то мне дискомфортно. Объяснял, что в данном случае возраст не имеет значения.

– В «Арсенале» вас будет тренировать Чанов. Это особенный человек в вашей карьере?
– Вячеслав Викторович много дал мне как вратарю в мой первый и второй периоды в ЦСКА.
Вячеслав Чанов любит говорить: «Не нужно бегать по всей штрафной за мячом. Нужно выбрать одну точку в штрафной, куда тебе этот мяч принесут».

– Расскажите, чему вас научил Чанов?
– В двух словах не рассказать. Вратарь – специфичная профессия. Работа не только на поле, но и за его пределами. Для роста важен правильный подсказ.

– Приведите пример.
– Он любит говорить: «Не нужно бегать по всей штрафной за мячом. Нужно выбрать одну точку в штрафной, куда тебе этот мяч принесут».

– Сильно. Это ведь вы посоветовали пригласить в «Арсенал» Чанова из ЦСКА?
– Руководство «Арсенала» решило пригласить Вячеслава Викторовича, чему я только рад.

– Чанов в ЦСКА с 1995 года, а его не позвали в первую команду. Есть мнение, что его недооценили. Согласны?
– Я бы не стал высказываться на эту тему, это будет некорректно с моей стороны. Всё-таки и ЦСКА, и Вячеслав Викторович не чужие для меня.

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– Уже общались с главным тренером «Арсенала» Кирьяковым один на один?
– Обстоятельного разговора не было. Несколькими фразами обменялись в течение работы на сборе, всё-таки уже второй день тут.

– Кирьяков дал понять, что видит именно вас в основе?
– Пока не время об этом говорить. Этот вопрос прояснится ближе к возобновлению чемпионата.

– Не было такого, чтобы вам сказали: «Приходи к нам, точно будешь играть»?
– Это вообще неспортивно. Должен играть сильнейший и постоянно доказывать свою состоятельность.

– Игровой номер пока не выбрали?
– Нет. У меня может быть только одно пожелание: я всегда играл под 30-м номером. Ну или первый номер. Хотя если их не будет — не проблема. Номер, конечно, важен для футболиста, но не критичен.
Сегодня мне хочется играть как можно дольше и лучше. И как можно меньше держать в голове, что однажды уйду из футбола.

– Помимо Чанова ещё одним тренером «Арсенала» стал Семшов. Могли бы рассказать, что за конфликт произошёл между вами в 2010 году?
– Мы не скрывали произошедшего. У нас получился разговор на повышенных тонах. Другие футболисты были свидетелями. Это были эмоции двух людей, которым небезразличен результат. Буквально на следующий день Игорь подошёл и извинился, мы пожали руки – на этом эпизод был исчерпан. Сейчас Игорь уже стал Игорем Петровичем.

– Пять лет не такая большая разница в возрасте.
– Ну а как иначе? Теперь по отечеству, как с любым другим тренером.

– Вам сейчас 33 года. До скольких лет хотели бы продолжать карьеру?
– После затянувшейся паузы даже не думаю об этом. Сегодня мне хочется играть как можно дольше и лучше. И как можно меньше держать в голове, что однажды уйду из футбола.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА Владимир Габулов
Новости. Футбол
14 января 2017, суббота
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