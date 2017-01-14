Габулов: за время без футбола не набирал больше килограмма

Вячеслав Чанов любит говорить: «Не нужно бегать по всей штрафной за мячом. Нужно выбрать одну точку в штрафной, куда тебе этот мяч принесут».

Сегодня мне хочется играть как можно дольше и лучше. И как можно меньше держать в голове, что однажды уйду из футбола.

– Это было стандартное обследование перед подписанием контракта: проверяли суставы, сердце и всё остальное. Результатами я не интересовался, но раз подписал контракт, значит, всё в порядке.– Мне было нормально. Я в последнее время часто занимался на беговой дорожке. Тренировался индивидуально: и фитнес, и другие упражнения, плюс велосипед.– В Москве, в фитнес-центре.– Старался каждый день. В декабре с семьёй уезжали в тёплые края, там было ещё удобнее заниматься – теплее на улице бегать.– Сначала Мальдивы, потом ОАЭ.– Тренироваться без команды очень тяжело. Заставлять себя – самое сложное.– Только сам себя. Чётко осознавал, ради чего всё это нужно.– Чтобы играть в футбол. Я без него никуда. А если хочешь остаться в футболе, то обязан быть в форме.– Всё это время у меня был такой же вес, как и во время выступления за клуб. Не набирал больше одного килограмма.– Играл с друзьями в Осетии. Там бегали практически каждый день.– Понял, что мне не совсем правильно тренироваться со второй командой, которая ещё выступает в молодёжной Лиге чемпионов. Они играли через три дня на четвёртый. У них своя программа подготовки.– Ой, мне столько этих вариантов озвучивали… Но я не буду называть конкретные команды.– Португалия, Испания, Россия.– Конечно. С Гурамом Захаровичем у нас хорошие отношения, как и с генеральным директором Балашовым. Я вёл с ними диалог. Конкретика появилась в декабре, по окончании первой части чемпионата.– Слава богу, нет. Такое бывало, но не в «Арсенале».– Вот недавно в молодёжном составе ЦСКА.– Со временем переходили «на «ты». Я считаю, так правильнее, а то мне дискомфортно. Объяснял, что в данном случае возраст не имеет значения.– Вячеслав Викторович много дал мне как вратарю в мой первый и второй периоды в ЦСКА.– В двух словах не рассказать. Вратарь – специфичная профессия. Работа не только на поле, но и за его пределами. Для роста важен правильный подсказ.– Он любит говорить: «Не нужно бегать по всей штрафной за мячом. Нужно выбрать одну точку в штрафной, куда тебе этот мяч принесут».– Руководство «Арсенала» решило пригласить Вячеслава Викторовича, чему я только рад.– Я бы не стал высказываться на эту тему, это будет некорректно с моей стороны. Всё-таки и ЦСКА, и Вячеслав Викторович не чужие для меня.– Обстоятельного разговора не было. Несколькими фразами обменялись в течение работы на сборе, всё-таки уже второй день тут.– Пока не время об этом говорить. Этот вопрос прояснится ближе к возобновлению чемпионата.– Это вообще неспортивно. Должен играть сильнейший и постоянно доказывать свою состоятельность.– Нет. У меня может быть только одно пожелание: я всегда играл под 30-м номером. Ну или первый номер. Хотя если их не будет — не проблема. Номер, конечно, важен для футболиста, но не критичен.– Мы не скрывали произошедшего. У нас получился разговор на повышенных тонах. Другие футболисты были свидетелями. Это были эмоции двух людей, которым небезразличен результат. Буквально на следующий день Игорь подошёл и извинился, мы пожали руки – на этом эпизод был исчерпан. Сейчас Игорь уже стал Игорем Петровичем.– Ну а как иначе? Теперь по отечеству, как с любым другим тренером.– После затянувшейся паузы даже не думаю об этом. Сегодня мне хочется играть как можно дольше и лучше. И как можно меньше держать в голове, что однажды уйду из футбола.