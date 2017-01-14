Покер Смолова и 5 лучших моментов тренировки «Краснодара»: видео

1. Опорник дня – Дмитрий Торбинский

2. Открытие дня – Кристиан Рамирес

3. Бомбардир дня – Фёдор Смолов

4. Пас дня – Марат Измайлов

5. Шутка дня – Игорь Шалимов

На третий день сбора в Абу-Даби «Краснодар» вновь тренировался в двухразовом режиме: утром – физподготовка, вечером – работа с мячом. В процессе втягивания Игорь Шалимов повышает интенсивность занятий. Если в четверг футболистам были предложены «квадраты», то в пятницу к ним добавились имитация игровых ситуаций и два вида двухсторонних матчей – на половину и всё поле. Анализировать подготовительные занятия на этой стадии сборов рано, поэтому в очередной раз выделим самые яркие эпизоды.Начнём с перестроений в полузащите, очевидных во время двусторонки. Опорная, да и вся центральная зона «Краснодара» за месяц до матча с «Фенербахче» выглядит интригующе и непредсказуемо — ведь Куасси и Ахмедов проданы, Каборе уехал на Кубок Африки, Мамаев пока не готов работать в общей группе.Не то что бы у Игоря Шалимова сильный недокомплект, но комплексная ситуация заставляет его выбирать из ограниченного количества вариантов. На тренировке в опорной зоне вместе с Газинским играет вернувшийся на свою позицию Дмитрий Торбинский, освобождая место на левом фланге для Рамиреса. Чуть выше и ближе к атаке действует Измайлов.Ясно, что Шалимов не собирается отходить от философии клуба — имитация игровых упражнений проходит по остроатакующей схеме 4-3-3 с высоко действующими латералями и быстрым перемещением мяча в центре поля. При этом видно, что от «быков» уже требуют действовать в более силовой и мощной манере, чем при Олеге Кононове. На место методичному растягиванию обороны приходит конкретика. Цель Шалимова понятна: он хочет сделать команду разной и непостоянной, способной адаптировать свою модель к сопернику любой силы и философии.Молодой эквадорец наверняка изменит «Краснодар». Если этой осенью на левом фланге играл большой правоногий Енджейчик, то сейчас «быки» получают игрока, подходящего под философию.В первом двухстороннем матче Рамирес удивляет напором. Каждое касание мяча на фланге он заканчивает забеганием, которое не всегда видят партнёры. Сам же он не сбивается на подачи, отыгрыш или прорывы по флангу, но и с финтами, на резкости уходит в центр, после чего мощно бьёт с левой ноги.Вариативность атакующих действий и техническая оснащённость должны радовать руководство клуба, особенно учитывая умение Рамиреса обострять. В ходе двусторонки он отдаёт чуть ли не больше всех передач на гол.Тем не менее радоваться пока рано. Своими атакующими умениями Рамирес ещё в 18 лет привлекал дортмундскую «Боруссию», которая отказалась от трансфера лишь из-за задранного эквадорским клубом ценника. Но в Германии Кристиан так и не заиграл, а приводить в пример его игру в чемпионате Венгрии – то же самое, что восхищаться финтами Хенти в Словении, то есть заниматься бессмысленным делом.Главное открытие Рамиреса впереди. и строится оно на его понимании командного футбола и способности действовать в обороне. Но пока, повторюсь, эквадорец выделяется исключительно позитивными сторонами.Здесь нет смысла что-то описывать. Вы и так знаете сильные стороны Смолова, в последнее время дополненные и уверенностью в себе. На тренировках он также выделяется: классно открывается, обыгрывает и использует большую часть моментов. Смолов, особенно в контакте с Мамаевым и Измайловым – тот футболист, который должен делать разницу в атаке в матчах с любыми соперниками.Это общая фраза, но заметно, что Измайлов получает удовольствие от тренировочного процесса, и лимит прогресса, похоже, не знает даже он сам. «Специей» этой двусторонки стал его проникающий пас на Юрия Газинского.Что уже точно можно отметить в работе Шалимова на сборах, так это свойственную ему вербальную ритмику. Он очень бодро и споро ведёт занятия. Его подсказки чёткие и в меру остроумные, игроки реагируют на него адекватно и с интересом.Получилось в ходе тренировки у Шалимова и пошутить. Во втором тайме Вандерсон пытался обыграть Быстрова. Тут надо похвалить Владимира: он грамотно пласировался и бесконтактно вывел бразильца за бровку, где Вандерсон уперся в корзину с разминочными ковриками, оставив у неё мяч.— Ваня! – крикнул Шалимов. – Ну что такое? Ты хотя бы чемодан-то обыграй.И команда, и Ваня были довольны. Шёл третий день сборов. Дальше будет тяжелее.