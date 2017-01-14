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175 лет назад 2016
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«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», «Лестер» – «Челси» и другие матчи
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

5 матчей выходных, которые нельзя пропустить

Ваш уик-энд расписан по часам. Просто смиритесь и запаситесь подходящими закусками.
14 января 2017, суббота. 11:30. Футбол

«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». 14 января, 18:00


Прогноз: 1:1.
Где смотреть: «Матч! Футбол 2».

«И что этот матч здесь забыл?!» — скажут многие. На деле именно вокруг «Вест Хэма» разгорается главный скандал нынешнего сезона АПЛ. «Пайет Освобождённый», или как Димитри не отпускают на родину. Один из лучших игроков Евро-2016 так никуда и не ушёл из «Вест Хэма». В этом сезоне не так эффективен, как в предыдущем, но всё равно свой контракт с «молотобойцами» отрабатывал.

Однако, узнав об отказе клуба продать его за 20 млн фунтов в родной «Марсель», Пайет взбунтовался. Игнорирует тренировки и матчи команды, а Славен Билич уже сказал, что разочарован в игроке.
Простит ли хорват француза? Какой будет новый поворот сюжета? Сыграет ли Пайет с «Кристал Пэлас»? Как команда будет играть, если её главный креативщик не выйдет на поле? Только ради отслеживания статуса этой истории стоит ненадолго заглянуть на Олимпийский стадион.

«Лестер» — «Челси». 14 января, 20:30


Прогноз: 2:0.
Где смотреть «Матч ТВ».

Всё вернулось на круги своя: скромный клуб «Лестер» обитает в подвале турнирной таблицы, прославленный клуб «Челси» возглавляет таблицу чемпионата Англии. Но так было не всегда. Например, в прошлом сезоне банда Раньери сметала всех на своём пути. А синие играли не на своём уровне.

Но с приходом Конте «Челси» выдал сумасшедшую серию, а вот «Лестер» ожидаемо играет совсем не так ошеломляюще, как в прошлом сезоне. Однако один крутой матч Варди и Ко выдать в состоянии. Если вы не помните – игроки «Манчестер Сити» напомнят. Варди в игре с «МС» сделал хет-трик, а «Лестер» закатал «МС» в бетон — 4:2. Забить «Челси» четыре едва ли возможно, но побороться за победу – реально. Тем более если речь идёт о команде, для которой слово «авторитет» давно не существует.

«Эвертон» — «Манчестер Сити». 15 января, 16:30


Прогноз: 1:1.
Где смотреть: «Матч! Футбол 1».
У «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы почти не бывает проходных матчей. Собственно, в АПЛ они случаются в принципе редко. Особенно на «Гудисон Парк». Особенно если против топ-команды играет «Эвертон». Таким в гостях у «ирисок» всегда безумно трудно. В матче Кубка лиги в прошлом сезоне «Эвертон» прихлопнул «Сити» 2:1, победный гол оказался в кармане у Лукаку.
«Лестер» ожидаемо играет совсем не так ошеломляюще, как в прошлом сезоне.

Роналд Куман любит сочинять особую тактику под сильного соперника, и «МС» наверняка не станет исключением. Тем более что «Эвертон» уже оформил трансфер опорника Шнайдерлина из другого манчестерского клуба – «Манчестер Юнайтед». Морган, вполне возможно, сразу окажется в старте и будет уничтожать атакующие планы Де Брёйне и Ко.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». 15 января, 19:00


Прогноз: 2:1.
Где смотреть: «Матч ТВ».

Матч, который и представлять не нужно. Афиша на все времена, поколения и гаджеты. И не важно, кто тренирует команды, а кто в них играет. Впрочем, нет — важно. Потому что противостояние Моуринью vs Клопп добавляет матчу всё, что только можно в него добавить. Жозе, кажется, постепенно наладил манчестерский механизм, и теперь «красные дьяволы» никому не проигрывают. «Ливерпуль» тоже выступает мощно, пусть и уступил «Саутгемптону» на неделе.

Да, красные отправили в Габон Садио Мане, но и без него у них хватает атакующих опций. У «МЮ» вообще играет лучший игрок декабря АПЛ – некто Златан Ибрагимович. Опять-таки про игроков можно говорить сколько угодно, но главное в другом — в воскресенье состоится матч, ради которого и придумали когда-то чемпионат Англии. Бешеный драйв, нереальная интрига, рубка на каждом участке поля и, тьфу-тьфу, сногсшибательные голы.

«Севилья» — «Реал». 15 января, 22:45


Прогноз: 1:3.
Где смотреть: на просторах Всемирной паутины.

40. 40 матчей не проигрывает «Реал» Зидана. Никому, ни в каких турнирах. Глядя на эту цифру, понимаешь тех, кто не согласен с формулировкой «Клаудио Раньери – лучший тренер 2016 года». Итальянец и его «Лестер» прекрасны, но и «Реал» Зизу восхищает. Позавчера мадридцы уже играли в гостях с «Севильей» — без Роналду, Бэйла, Иско, уступали 1:3 за 10 минут до конца… И всё равно не уступили.
40 матчей не проигрывает «Реал» Зидана.

3:3, классный камбэк, продолжение сумасшедшей серии. Теперь матч чемпионата, боевой состав, но концентрация моментов на квадратный метр наверняка останется высокой. Как в кубковом матче. В любом случае перед каждой встречей Мадрида есть очевидная интрига: «Реал» хоть когда-нибудь проиграет?». Этого обещать не можем, зато гарантируем классное зрелище.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вест Хэм Юнайтед Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид ФК Севилья ФК Эвертон Челси
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