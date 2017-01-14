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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Луис Фабиано, Мисимович, Елавич и другие звёзды китайской Лиги 1
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Китайские туристы. Кого занесло в ФНЛ Поднебесной

Луис Фабиано, Звездан Мисимович, Никица Елавич, Рубин Окоти, Жадсон – этих известных в Европе игроков объединила китайская ФНЛ.
14 января 2017, суббота. 13:30. Футбол
Тест. Как китайские клубы тратят деньги

Китайский футбольный рынок сегодня – горячая тема. Уехать в Поднебесную на зарплату Халка или Акселя Витселя, чтобы сражаться за золотые медали чемпионата Китая и победу в азиатской Лиге чемпионов, — это ещё не самое ужасное. Куда тяжелее наплевать на свою репутацию и отправиться играть в Лигу 1 – местный вариант ФНЛ. Здесь уж точно ничего, кроме денег, не выиграешь, а как футболист, естественно, будешь только деградировать, сражаясь на поле даже не с лучшими китайскими игроками. Кто-то так и поступает. В завершившемся сезоне Лиги 1 приняли участие несколько хорошо известных в Европе либо в России игроков. Выделяем десятку самых интересных фигур.

Биро Биро


Этот 22-летний бразильский нападающий с забавным именем пока не очень известен. Между тем в чемпионате Бразилии 2015 года он забил семь голов и отдал девять голевых передач за «Понте-Прету». Из молодых игроков был лучшим по результативности наряду с нынешним форвардом сборной страны, победителем Олимпиады-2016 Габриэлем Барбозой, которого минувшим летом купил миланский «Интер». А вот Биро Биро перешёл в «Шанхай Шэньсинь» примерно за 1,3 млн евро. Может, посчитал, что с ростом 164 см в Европу лучше даже и не соваться? По итогам сезона-2016 бразилец стал третьим снайпером Лиги 1, забив 18 голов, но его команда финишировала лишь 10-й.

Секу Олисе


Бывший вингер ЦСКА и «Кубани» провёл вторую половину 2016-го в «Далянь Ифан», куда перебрался на правах свободного агента из румынской «Астры». Но и в китайской ФНЛ карьера непутёвого либерийца в общем-то не задалась. Олисе пропустил часть чемпионата из-за травмы, сыграл всего 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Сейчас Олисе снова остался без клуба. Видимо, не вписывается в планы экс-тренера «Реала» Хуана Рамона Лопеса Каро.

Тото Тамуз


Темнокожего нападающего Тамуза мы помним по сборной Израиля и «Уралу», который он покинул со скандалом. После российского чемпионата в его карьере был румынский «Петролул», а летом 2016-го его на правах свободного агента подписал «Хунань Биллоуз». Команда Тамуза заняла в Лиге 1 прошлого сезона последнее 16-е место, отстав от ближайшего конкурента на 21 очко! Сам Тото успел сыграть за неё 10 матчей и забить два гола. Теперь, как и Олисе, он в поисках новой работы.

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Сёлви Оттесен


Защитник сборной Исландии тоже играл за «Урал», но, в отличие от Тамуза, принёс «шмелям» куда больше пользы. В феврале 2015-го «Урал» продал Оттесена в клуб китайской Суперлиги «Цзянсу Сайнти» за 750 тыс. евро, а год спустя исландец в качестве свободного агента подписал контракт с «Ухань Чжоэр» из Лиги 1. В сезоне-2016 Оттесен сыграл 24 матча и забил три гола, а «Ухань Чжоэр» под руководством экс-защитника «Ювентуса» Чиро Феррары финишировал шестым.

Ненад Мильяш


В своё время этого сербского полузащитника хотели купить «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА. Однако Мильяш выбрал другой путь – поиграл в Европе за «Вулверхэмптон» и «Манисаспор». В 2015-м турки продали его в Китай за 650 тыс. евро. Два года Мильяш отыграл в Лиге 1. В прошедшем сезоне Ненад выступал в составе середняка турнира «Нэй Мэнгу Чжунью»: 27 матчей, три гола и восемь голевых передач. В 33 года забыть о большом футболе проще.

Рубин Окоти


В ноябре 2014 года единственный гол Окоти подарил сборной Австрии домашнюю победу над сборной России в отборочном цикле чемпионата Европы. В феврале 2016-го писали, что ЦСКА ведёт переговоры по поводу трансфера нападающего «Мюнхен-1860». Однако 29-летний футболист до Москвы не добрался, а летом подписал контракт на правах свободного агента с «Пекин Баси». Окоти сыграл в Лиге 1 девять матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу, а его команда заняла восьмое место.
Теперь Жадсон будет играть за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вместе с новичком Витселем под руководством легендарного итальянца Фабио Каннаваро.

Жадсон


Экс-полузащитник «Шахтёра» и сборной Бразилии перебрался в январе прошлого года из «Коринтианса» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 5 млн евро. В сезоне-2016 Жадсон сыграл 29 матчей, забил шесть голов, отдал 16 голевых передач и помог команде победить в Лиге 1. Теперь Жадсон будет играть за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» вместе с новичком Витселем под руководством легендарного итальянца Фабио Каннаваро. К этому дуэту, видимо, присоединится и нападающий «Фиорентины» Никола Калинич.

Звездан Мисимович


Казалось бы, ещё вчера Мисимович выигрывал Бундеслигу в составе «Вольфсбурга», сверкал в сборной Боснии, переходил в «Динамо» и уходил из российского клуба в китайский «Гуйчжоу Жэньхэ». Но время летит стремительно – с наступлением 2017-го Звездан решил повесить бутсы на гвоздь. В свой последний сезон 34-летний плеймейкер забил три гола и выдал 17 голевых передач за 24 матча в Лиге 1. Несмотря на все усилия Мисимовича, «Гуйчжоу Жэньхэ» не удалось подняться на вершину, команда завершила чемпионат на четвёртом месте.

Никица Елавич


Бывший нападающий сборной Хорватии поиграл в Англии за «Эвертон», «Халл Сити» и «Вест Хэм». В покупке Елавича был заинтересован «Локомотив», но вместо РФПЛ хорват оказался во втором по силе дивизионе Китая. «Вест Хэм» в феврале 2016-го продал Никицу «Гуйчжоу Жэньхэ» приблизительно за 5,15 млн евро. Елавич при помощи Мисимовича забил 15 голов в 29 матчах, ещё восемь раз сам выступал в качестве ассистента. Хорват попал в пятёрку лучших бомбардиров Лиги 1.
Представляете Луиса Фабиано, забивающего в нашей ФНЛ, скажем, за тамбовский «Спартак» и хабаровский СКА?

Луис Фабиано


В Лигу 1 занесло даже такую звезду, как Луис Фабиано, который за свою карьеру забил под 30 голов за сборную Бразилии и свыше 70 мячей за «Севилью». В январе прошлого года нападающий на правах свободного агента перебрался из «Сан-Пауло» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 36-летний бразилец забивал в Китае, как в лучшие дни: выиграл с 22 мячами в 28 матчах гонку снайперов Лиги 1. Но по окончании сезона он покинул клуб. Представляете Луиса Фабиано, забивающего в нашей ФНЛ, скажем, за тамбовский «Спартак» или хабаровский СКА?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Жадсон Звездан Мисимович Луис Фабиано Никица Елавич Олисе Секу Сёлви Оттесен
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