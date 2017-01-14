По-настоящему дорогой защитник. Почему «Зениту» нужен Ломбертс

О том, что Ломбертс якобы уже не тот, начали говорить примерно с момента переезда в Россию Андре Виллаш-Боаша.

Все знают: есливыдал инсайд о жизни основных игроков «Зенита», это с очень высокой долей вероятности правда. В начале января, уже после того как в Санкт-Петербург переехали, «голос «Зенита» сообщил: «В клубе заняты поиском защитника». При этом, что сине-бело-голубым нужен не просто защитник: «Его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника».Однако ещё интереснее другая цитата комментатора — она посвящена футболисту, который по-прежнемуостаётся в команде. Более того, этот футболист давно стал одним из символов «Зенита», а нынешним летом может отметить 10 лет в команде из чужой для него страны. Эта цитата о: «Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и всё прочее». После такого категоричного заявления сомнений в скорой продаже бельгийца не остаётся. И жаль.«Возраст, травмы и всё прочее», — так говорят о Ломбертсе уже пару лет. Тем не менее есть неопровержимые факты. Во-первых, бельгийцу всего 31 год (32 исполнится в марте) — для центрального защитника совершенно не критичный возраст. Во-вторых, цифры говорят о том, что Ломбертс по-прежнему сохраняет главное — он чертовски стабилен на длинной дистанции чемпионата. Его самыми сильными качествами всегда были ментальные — сила характера, храбрость, умение выбрать момент для того, чтобы пойти в борьбу, и необходимое терпение. С возрастом никуда всё это испариться не могло, скорее наоборот — такие вещи шлифуются с опытом.О том, что Ломбертс якобы уже не тот, начали говорить примерно с момента переезда в Россию. Защитник, который прибыл одним из лучших в чемпионате, периодически стал теряться и признавал, что игрокам его позиции с португальцем сложнее, чем с итальянцем. Причина разговоров о сдавшем Ломбертсе — в разнице игровой философии Спаллетти и Виллаш-Боаша. О том, насколько высоко встречал соперников «Зенит» при уехавшем в Китай тренере и как это иногда дорого обходилось команде, не забыл ещё никто. А вот как работала оборона при Спаллетти. «Мы позволяли сопернику действовать свободно на своей половине поля и перекрывали «воздух», когда он переходил на нашу», — говорил об игровой стратегии Спаллетти сам Нико. Подвижные Кержаков и Данни прихватывали оппонентов на первой передаче, давали партнёрам возможность занять свои позиции глубже к своим воротам и у соперника оставалось ограниченное количество вариантов для развития атаки. На первом скриншотепод прессом двух линий игроков «Зенита» уходит за мячом едва ли не на свою половину поля. На втором — ЦСКА всё же пытается обострить через центр, но посмотрите на идеальное расположение тройки защитников петербургской команды. Вот это — игра Ломбертса, игра в которой он сделал себе имя и сумел на 10 лет задержаться в одном из лучших клубов России и пережить тренеров с абсолютно разными взглядами.С приходом Виллаш-Боаша ситуация изменилась. Защитника, который бесстрашен ровно настолько, что готов закончить матч с окровавленной головой, стали переучивать: португальский тренер был уверен, что вместо единоборств лучше постараться совершить (даже неподготовленный) перехват — среднее количество попыток отбора у бельгийца с каждым годом падало, количество попыток перехватить мяч росло, но и ошибался позиционно он чаще. В свой последний сезон в «Зените» Виллаш-Боаш ещё и лишил Ломбертса мяча при выходе из обороны в атаку — так мало передач за матч бельгиец не отдавал никогда. В итоге прошлый сезон стал для Нико действительно худшим практически во всём, но вины самого игрока в этом немного.Летом в «Зените» сменился тренер, но ожидать чего-то хорошего от Мирчи Луческу, который и в «Шахтёре», с его лимитом на легионеров, практиковал систему «легионеры в атаке — какие угодно свои в оборонительной линии», Ломбертсу было сложно. Кроме того, случился отъезд— важнейшего человека для обороны команды. Гарай был важен для Нико ещё и потому, что был ведущим в паре защитников — бельгиец и в сборной с Компани, и в клубе с, а затем и с Гараем был ведомым, ему легче играть по мячу, а не страховать. Домашний матч с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов стал последним для Спаллетти, и на него вышла пара защитников Ломбертс — Нету. Португалец, который в этой паре по идее должен быть ведомым, выглядел настолько неуклюже и отдал столько передач в ноги соперникам, что у моих соседей по трибуне создалось впечатление, что он сдаёт игру. На самом же деле проблема была в несбалансированной паре защитников, где не было чёткого разделения обязанностей, но и коллективного труда не получалось.В тех матчах нынешнего сезона, когда Нико всё же появлялся на поле, было заметно, что ему вернули мяч. Он почти вышел на показатель чемпионского для «Зенита» года по количеству передач, а по их точности (92 %) это вообще лучший отрезок в карьере бельгийца. Можно было бы сказать, что Ломбертс возвращается в свою форму, если бы не количество ошибок, которое заметно возросло. Но эти ошибки случаются не в борьбе и не на рывках, чтобы вспоминать о возрасте и травмах — Нико стали подводить его сильнейшие ментальные качества. Появившиеся после работы с не привыкшим к работе с защитниками тренером очевидные сомнения в себе помножились на неопределённое будущее (, почему «Зенит» его не отпускает, если команде он не нужен) — в итоге при улучшении или сохранении стабильных цифр в механической работе он сбавил в концентрации.И всё-таки важно, что в этой самой механической работе Ломбертс не сдаёт. Если дать защитнику немного доверия, он ещё может принести пользу команде из Санкт-Петербурга. Во-первых, на самом поле, особенно если внести «косметические» изменения в оборонительных действиях, оттеняющие лучшие стороны Нико, а во-вторых, за его пределами, в раздевалке. «Зенит» при Луческу и без Лиги чемпионов оказался на переходном этапе, и, для того чтобы построить новую команду, нужен очевидный лидер среди тех, кто уже есть. А кто может быть лидером, если не человек, проливающий за свой клуб кровь? Чтобы найти дорогого защитника, «Зениту» необязательно изучать составы команд из пятёрки лучших чемпионатов Европы — дороже в сумме, чем проверенный, лояльный и по-прежнему стабильный Ломбертс, найти всё равно невозможно.