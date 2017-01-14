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175 лет назад 2016
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Виктор Васин
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Васин: ЦСКА же не от «Барселоны» на восемь очков отстаёт!

В свои 28 лет Васин – самый молодой стоппер в ЦСКА. Это серьёзный, но не единственный повод для оптимизма игрока после уфимской командировки
14 января 2017, суббота. 17:00. Футбол
До начала испанского сбора Васин лучше всех в ЦСКА был знаком с требованиями нового главного тренера – за полгода совместной работы с тёзкой Гончаренко в Уфе выучил их назубок. Более подходящей кандидатуры для первого интервью в Кампоаморе мне трудно было найти.

— Одноклубники не наводили справок, чего ожидать от нового главного тренера?
— Спрашивали, как у Гончаренко предсезонная подготовка проходит, много ли беготни. Ну а что ещё футболисты могут делать на предсезонке? Гоняют, плюс-минус, везде одинаково, особой разницы нет.

— Судя по вашим словам, на первом сборе у футболистов нет более нелюбимого персонажа, чем Паулино Гранеро.
— Это шутка была. Мы футболисты, и нас никто не должен заставлять бегать. Все профессионалы, все
понимают: это нам самим в первую очередь необходимо. Чем больше сейчас нагрузимся, тем легче будет потом. Каждый год в ЦСКА выполняем примерно одинаковый объём работы, поэтому уже летом могу сказать, что будем делать зимой в Кампоаморе. Все готовы к нагрузкам морально.

— Футболисты ещё не придумали, как «отомстить» испанскому «мучителю» в этом году?
— Думаю, снова искупаем в бассейне. Традицию нельзя нарушать, тем более чемпионскую!

— Тренировочный процесс у Гончаренко существенно отличается от того, что был у Слуцкого?
— От защитников сейчас требуется делать меньше передач на своей половине поля, быстрее выходить на чужую. В принципе, тренировки похожие – разница в деталях.

— В «Уфе» Виктор Михайлович тоже требовал не молчать на поле?
— Да, причём с первого дня.

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— Тяжело было внутренний голосовой тумблер переключить?
— Пытаешься себя заставить, но – трудно. Есть люди разговорчивые, а есть — немногословные. Я ближе ко второй категории. Но если игровая ситуация требует подсказа, естественно, делаю его.

— Со стороны кажется, что тренировочный процесс в ЦСКА стал более динамичным, интенсивным.
— Интенсивность тренировок и год назад была высокой. Но, может быть, вы и правы – сейчас она чуть выше.

— Что изменилось в жизненном укладе команды?
— Пока ничего.

— Неужели? А сокращение времени приёма пищи – не в счёт?
— Рамки немного сузили, но это, опять же, условно. Все и так приходили бы в ресторан в это окно. Оттренировался, процедуры сделал и в полвторого идёшь обедать.

— В «Уфе» тоже каждая тренировка начиналась с инструктажа у тактической доски?
— Не всегда, но бывало. Единственное, это происходило в раздевалке, а не на свежем воздухе. Так проще на самом деле. Когда тебе наглядно показывают упражнение, потом меньше вопросов возникает. Меньше вопросов – меньше пауз. Соответственно интенсивность тренировки – выше.

— Легко усваивается такой пласт информации?
— Это лучше у парней спросить. Мне пока всё знакомо. В «Уфе» проделывали в большинстве своём идентичные упражнения. Это же не высшая математика – думаю, все нормально усваивают информацию.

— Тренер сделал в программе поправку на уровень исполнителей?
— Отличия заключаются в уровне интенсивности. Разумеется, в ЦСКА он выше, это ощущается.
Виктор Васин на тренировке ЦСКА
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Виктор Васин на тренировке ЦСКА

— Вы чуть ли не единственный в команде игрок, кому не нужно перестраиваться или как минимум вспоминать специфику игры в три защитника.
— Почему? Березуцкие и Игнашевич играли в три центральных у Газзаева.

— Так когда это было!
— Какая разница? Это же не другой вид спорта – просто другая модель. «Мордовия» и «Уфа» играли в три центральных вынужденно, поскольку больше от обороны действовать приходилось. Но, как показывает мировая практика, схема универсальная – с ней и первым номером можно играть, если люди досконально понимают, что от них требуется. Посмотрите на «Челси», «Ювентус», сборную Италии.

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— Объясните обывателю, чем схема 3-5-2 эффективнее, допустим, 4-2-3-1?
— Лучше, хуже – не скажу. А главное отличие заключается в насыщенности центра поля. Когда расстояние между игроками уменьшается, сопернику труднее пройти по центру. При этом кто-то из защитников всегда готов выдвинуться в опорную зону на помощь полузащите. Мне нравилось играть по этой схеме, и «Уфе» она подходила: если обратили внимание, мы нечасто пропускали из центральной зоны.

— Сколько времени понадобилось Гончаренко, чтобы тактически модернизировать «Уфу»?
— Чтобы механизм заработал, нужны официальные матчи. Через спарринги тяжело определить его эффективность – градус не тот. По моим ощущениям, туру к четвёртому-пятому все в «Уфе» поверили, что делаем правильные вещи. Многое от сыгранности зависит. Тот же «Челси» после перестройки провалил старт, а сейчас прёт танком. Даже таким клубам требуется время, чтобы «встать на рельсы».

— Но вы же понимаете, что футбол, приемлемый для «Уфы», столичную публику едва ли вдохновит?
— Повторюсь: 3-5-2 – схема универсальная и не исключающая игры первым номером. При обороне может быть пять защитников, при атаке – три. Сама по себе расстановка – понятие относительное. Фишки на доске, не более.

— За четыре дня сборов я не слышал из уст Гончаренко ни одного бранного слова. Он всегда такой деликатный?
— Вы документальный фильм о Гончаренко видели?

— Пропустил.
— Там всё есть, рекомендую посмотреть. В некоторых местах – сплошное «пи… пи… пи…» (Улыбается.)

— Суров?
— Взрывной характер. Спортивный. Думаю, мы ещё не раз в этом убедимся. Пока просто повода не давали – сборы только начались.

— Гончаренко жёстче своего предшественника?
— Однозначно.

— В «Уфе» вы играли без замен. В ЦСКА конкуренция выше. Ни секунды не сомневались, стоит ли возвращаться?
— Нет. Сменился тренер. Чистый лист для всех. В любом случае эта аренда была для игровой практики. Из команды второй восьмёрки нужно смотреть туда, наверх. Ради этого и играем в футбол. А если это пугает, какой ты спортсмен?

— Гончаренко лично сказал: «Давай-ка возвращайся»?
— После последней игры я уточнил у него: «Мне прощаться с пацанами или как?». Было чутьё, что вернут. Михалыч ответил: «Прощайся». Оказалось, ещё за несколько недель до этого клубы договорились о моём возвращении. Если бы Гончаренко остался, я, быть может, и просил бы доиграть сезон в «Уфе», а так…

— Но ЦСКА-то он возглавил позже.
— Официально – да. Но у меня было предчувствие, что так всё и будет. Когда о назначении объявили, отпали последние сомнения. Конечно, возвращаться!
Виктор Васин на тренировке ЦСКА
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Виктор Васин на тренировке ЦСКА

— Есть ощущение «сейчас или никогда»?
— Не сказал бы. В футболе всё быстро меняется. Ты можешь не играть и быть никому не нужным, а потом выйти и за месяц обратить на себя внимание всех – сборной, прессы… Не думаю, что в 28 лет нужно ставить вопрос так: сейчас или никогда.

— Откуда у вас кличка Барези?
— Спасибо Рахимичу. На одной-второй тренировке бросил в шутку: «Барези», – и приклеилось. Так меня только несколько человек называют – например, Дзага. В основном по имени – Витей. На Васю тоже откликаюсь.

— Даже когда обращаются к Березуцкому?
— Если будем идти вдвоём, и сзади окликнут: «Вася!» — можем вместе обернуться. В игре чётче ориентируешься, к тебе обращаются или нет.

— Считаете дни до игры с «Зенитом»?
— Ещё два месяца. Нас сейчас не соперники, а собственное состояние больше интересует.

— Краем глаза хотя бы посматриваете за конкурентами?
— Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Всё в наших руках.

— Для вас, ленинградца, игры с «Зенитом» — особенные?
— В общем ряду выделяются, но до дерби со «Спартаком» по принципиальности, ажиотажу всё же не дотягивают.

— Догонит ЦСКА «Зенит» весной?
— Я верю, что и «Спартак» догоним.

— Восемь очков отставания – не пропасть?
— Если бы у нас «Барселона» лидировала с таким отрывом, это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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