Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Васин: ЦСКА же не от «Барселоны» на восемь очков отстаёт!

В свои 28 лет Васин – самый молодой стоппер в ЦСКА. Это серьёзный, но не единственный повод для оптимизма игрока после уфимской командировки