Первые таймы Молло и Эрнани. Как дебютировали новички «Зенита»

Уже на третий день сбора в Дубае «Зенит» провёл спарринг. Соперником петербургской команды стал «Айнтрахт», в составе которого находится экс-зенитовец Саболч Хусти. «Айнтрахт» на данный момент занимает высокое четвёртое место в Бундеслиге, и уже через неделю сыграет первый после зимней паузы матч чемпионата Германии – на выезде с «Лейпцигом».
Конечно же самое пристально внимание сегодня было направлено на новичков «Зенита». Их пока пять – Андрей Лунёв, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Йоан Молло, а также пришедший из ФНЛ воспитанник московского «Локомотива» и экс-игрок «Волгаря» Сергей Зуйков. Первое испытание в команде, знаменитый зенитовский тоннель, они выдержали с достоинством, а теперь предстояло показать себя на поле партнёрам и главному тренеру — Мирче Луческу.
Широкий шаг Эрнани
Особый интерес вызывала игра центрального полузащитника Эрнани, купленного фактически на смену Акселю Витселю. Всё-таки бразилец, в отличие от других новичков «Зенита», совершенно не знаком российским болельщикам. Кое-что перед отлётом петербуржцев на сбор рассказал об Эрнани его соотечественник — Виктор Жулиано.
— У Эрнани хорошо поставлен удар с обеих ног, он может пробить с 30-40 метров. К тому же он обладает хорошей скоростью. Его уместно сравнивать с Витселем, только Эрнани активнее угрожает воротам соперника. Аксель предпочитает играть в комбинационный футбол. Эрнани, конечно, тоже, но он старается чаще использовать свой сильный удар и при возможности бьёт по воротам, – отметил Жулиано.
В матче с «Айнтрахтом» Эрнани появился в условно втором составе, занял место в центре поля рядом с Жозе Маурисио, а чуть повыше них действовал Артур Юсупов. Жёсткий, цепкий, подвижный опорный полузащитник, в принципе, показал свои сильные качества, даже не будучи в оптимальном состоянии. На широком шаге Эрнани способен догнать любого соперника, а длинные ноги позволяют ему перекрывать направление передач. Другое дело, что с мячом он встречается не так часто, как Витсель, и это ограничивает пользу, которую мог бы приносить бразилец. Похоже, короткий и средний пас, в отличие от длинного, не отнесёшь к его козырям. В паре эпизодов Олег Шатов только руками разводил, когда молодой легионер долго подстраивался под мяч да коряво пасовал. Впрочем, и в «Атлетико Паранаэнсе», как правило, развивал атаки не Эрнани, а его напарник по опорной зоне — Отавио. Отметим момент в середине тайма, когда бразилец дважды выцарапывал почти потерянный мяч у немцев, а затем выдал своевременную передачу на фланг. Так, «Зенит» создал великолепный шанс забить, но Лука Джорджевич из убойной позиции пробил неточно. Вообще, если в первой половине таких возможностей не было, то во второй Джорджевич и Артур Юсупов прощали «Айнтрахт». Эрнани сегодня не удалось показать свой мощный удар.
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По каждому его решению чувствуется, что француз — умный игрок, но в какой-то степени он находится на своей волне
Волна Молло
Настоящая интрига — как приживётся в «Зените» Йоан Молло. Существуют сомнения по поводу того, что француз будет хорош с точки зрения соблюдения игровой дисциплины. Петербургский комментатор Геннадий Орлов рассказал об опасениях руководства клуба:
— Молло — с задатками и талантом: быстро бежит, способен делать финты, обыгрывать. Но он капризен, не может держать дисциплину на поле все 90 минут. Возможно, Луческу рассчитывает, что ему удастся захватить устремление 27-летнего француза к романтическому футболу и сделать из него стабильного, хорошего футболиста. Дай бог. Но риск есть. До этого не получалось.
На «Айнтрахт» Луческу выпустил Молло с самого начала. В группе атаки «Зенита» француз действовал вместе с Жулиано, Робертом Маком и Артёмом Дзюбой. При этом Йоан был отправлен на правый край, хотя мы привыкли видеть его чаще слева.
За отведённые ему 45 минут чего-то значительного Молло сделать не удалось, как, впрочем, и его партнёрам. По крайней мере, до перерыва «Зенит» не создал явных голевых шансов. Лишними рывками француз себя не утруждал, и это понятно: физически игроки «Зенита» готовы ещё слабо. Первое же ускорение Молло привело к фолу на нём – соперник отоварил его по ногам. Но более неприятный эпизод случился на исходе трети тайма, когда Йоан получил повреждение в стыке в центре поля, упал и схватился от боли за лицо. К счастью, избежал серьёзной травмы.
У Эрнани хорошо поставленный удар с обеих ног, он может пробить с 30-40 метров. К тому же он обладает хорошей скоростью
По каждому его решению чувствуется, что француз — умный игрок, но в какой-то степени он находится на своей волне. Иногда Молло слишком долго возился с мячом, вместо того чтобы побыстрее расстаться с ним. Однажды стал выходить со своей половины просто за счёт дриблинга, правда, не потерял мяч – обыграл двоих и заработал фол. Зато в другом случае его потеря обернулась остротой у ворот Юрия Лодыгина. Был момент, когда Молло сам нарушил правила и подарил «Айнтрахту» опасный штрафной.
Молло мог стать автором голевой передач, когда «Зенит» быстро вылетел из собственной штрафной после углового немцев. Йоан чуть сильно кинул мяч на ход Маку, убегавшему к воротам Лукаша Градецкого. Перед перерывом француз разыграл стенку с Жулиано, а затем покачал защитника и навесил на Дзюбу, однако и этот пас не прошёл.
Зуйков играет, Лунёв и Цаллагов – зрители
Что касается российского трио Лунёв, Цаллагов, Зуйков, то с «Айнтрахтом» сыграл только последний. Новичок из «Волгаря» с первых минут занял место на правом фланге обороны. Любопытно, что слева расположился ещё один недавний игрок ФНЛ — Евгений Чернов.
Зуйков не тушевался, но в то же время старался избегать риска. Предпочитал, владея мячом, простые ходы, как поступают многие молодые игроки, получив возможность закрепиться в основе. Сергей делил правую бровку с Молло и однажды не постеснялся показать французу, чтобы он прошёлся и подбросил ему мяч для выброса из аута, хотя другой, более робкий новичок, мог бы сам пробежаться за мячом.
Владевший преимуществом за счёт лучшего движения «Айнтрахт» до перерыва создал три-четыре опасных момента. Вины Зуйкова в том не было. Тем не менее пару раз Сергей, показалось, терял позицию, ещё был момент, когда он поспешно выбросился на соперника, после чего через его фланг едва не прошла острая контратака противника. Кроме того, вспоминается атака «Айнтрахта», в результате которой в верховой борьбе с Зуйковым в штрафной «Зенита» упал оппонент. Игроки немецкой команды требовали пенальти, однако в таких ситуациях судьи крайне редко указывают на «точку». Но неопытные новички не обходятся без ошибок, это нормальная практика. Зуйкову удались и несколько хороших отборов. За них Луческу непременно похвалит дебютанта из «Волгаря».
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