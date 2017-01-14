Случайный триумфатор. История экс-вратаря «Барсы» и его везения

Второй после Рейны

«Выиграв Лигу чемпионов, выиграл карьеру в «Барсе»

Когда я выходил на поле, то был уверен, что уже на следующий день перестану быть вратарем «Барселоны».

«Выиграв Лигу чемпионов, я выиграл карьеру в «Барселоне». После финального свистка у меня появилось будущее».

«Я свободен»

«Барселона» была единственным большим клубом, где Вальдес играл бы в основе даже при появлении новой плеяды талантливых вратарей.

О карьерах воспитанников «Барселоны» чаще всего говорят в двух ключах – в зависимости от того, как сложится их футбольный путь. Первый вариант: за несколько сезонов молодой кантерано завоёвывает место в основе, с годами превращается в определяющего игрока команды, борется за «Золотой мяч» и покидает команду в статусе легенды. Второй: не пользуется своим шансом, периодически появляется на поле со скамейки запасных и в конце концов отправляется в путешествие по заштатным клубам Европы.Историяне похожа ни на один из этих сценариев. Да и вообще, такие сюжеты редко встретишь в «киноленте» футбольных судеб. Он никогда не считался большим талантом – в 10 лет поступил вакадемию «Барселоны», но через несколько месяцев покинул её. Семья Виктора перебралась в Тенерифе, где тот время от времени играл в академии местного клуба. Через три года чета Вальдес вернётся в Каталонию, Виктор вновь попадёт в Ла Масию, но здесь он постоянно будет в тени Пепе Рейны. Именно Рейна проходил все ступени юношеских команд «Барсы» и подступал к основе как будущий первый номер на долгие годы. В 18 лет Пепе ожидаемо стал основным вратарём, в то время как 19-летний Вальдес всё ещё болтался в «Барселоне Б». Рейна не выдержал давления – после продажи в «Вильярреал» он дозрел и превратился во вратаря топ-уровня. Наверняка в «Барселоне» до сих пор жалеют о той чудовищной ошибке.Вальдес всё чаще мелькал своей запоминающейся шевелюрой на «Камп Ноу». Долгое время в качестве запасного. «Да, молодой, да, вроде, перспективный, но ничего особенного в нём нет», — говорили о нём болельщики и тренеры. На место Рейны был приобретён, позже один из лучших голкиперов начала «нулевых», однако ни один из них не смог доказать, что именно он – тот, кто нужен «Барселоне». В итоге вставший у руля сине-гранатовыхсделал выбор в пользу Вальдеса. Нет, Виктор не затмил ветеранов своим талантом и не выдал головокружительный стартовый сезон. Играл так же, как и партнёры, занимавшие место в воротах до него – с переменным успехом. Но, в отличие от других, ошибки ему прощали. Всё-таки свой, воспитанник.Именно статус «своего парня» позволил Вальдесу надолго остаться в воротах «Барселоны». Да к тому же в те времена европейский рынок не мог похвастаться обилием классных игроков на позиции вратаря. Штучный товар был нарасхват.Однако на старте карьеры даже сам Вальдес не был уверен, что у него всё получится.«Когда я выходил на поле, то был уверен, что уже на следующий день перестану быть вратарем «Барселоны». На меня тогда обрушился град критики. Никто в глаза ничего не говорил, но интуиция подсказывала, что мне придётся уйти. Вместо того чтобы чувствовать давление, я ощущал свободу. Понял: надо идти и наслаждаться игрой, поскольку она будет для меня последней», — рассказывал он о майском вечере 2006 года в Париже, когда он выходил на поле в финале Лиги чемпионов против грозного «Арсенала».В тот вечер Виктор впервые задолжал судьбе – два шикарных сейва, завоёванный Кубок, буря эмоций. Вальдес вместе с командой праздновал триумф и научился ловить то самое ощущение свободы. Многие ждали, что с нового сезона в «Барсе» появится новый вратарь. Так и случилось: на смену Вальдесу пришёл колоритный голкипер из «Сельты» по фамилии Пинто, в предыдущем сезоне получивший трофей Саморы. И он действительно заменил Вальдеса. Спустя восемь лет.Через три года после парижского финала Виктор вновь поднимет над головой трофей Лиги чемпионов.«Выиграв Лигу чемпионов, я выиграл карьеру в «Барселоне». После финального свистка у меня появилось будущее», — скажет он позже. Свою историю не наделённого особым талантом среднего голкипера он медленно, но верно переписывал. Развивался вместе с командой, хоть и отстающими темпами, старался прогрессировать и переступить через себя.То самое чувство свободы, которое Виктор ощутил после финала в Париже, позволяло ему переживать насмешки болельщиков за порой неуклюжую игру, обидные прозвища и нелепые ошибки. Нередко камера выхватывала лицо Вальдеса после его очередного ляпа – и зачастую на нём мелькала полунасмешливая улыбка, сопровождавшаяся лёгким покачиванием головы. Всем своим видом Виктор будто говорил: «Случится же такое. Ну да ладно, ещё одной ошибки от меня сегодня вы не дождётесь». Свой долг судьбе он платил регулярными ошибками и насмешками в свой адрес. А взамен получал всё новые и новые трофеи.Из нервозного и неуверенного в себе мальчишки он вырос в крепкого и уравновешенного вратаря. Ошибки так никуда и не делись, но Вальдес останется в истории частью той великой «Барселоны», которая не знала себе равных на протяжении нескольких сезонов. Об уровне Виктора можно спорить долго. Статистика говорит, что никогда вратарём топ-уровня он не являлся. Ниже – сравнение его цифр на фоне лучших голкиперов сезона-2012/13. Почти по всем показателям вратарь «Барселоны» безнадёжно отстаёт от коллег.«Барселона» была единственным большим клубом, где Вальдес играл бы в основе даже при появлении новой плеяды талантливых вратарей, которых с руками отрывали ведущие команды Европы. Однако он выбрал другой путь и в 2013 году заявил, что контракт продлевать не будет. Ни болельщики, ни руководство, ни партнёры переубедить его не смогли. Виктор хотел доказать сам себе, что не является вратарём одного клуба, где играет исключительно из-за удачно сложившихся обстоятельств.26 марта 2014 он проведёт свой последний матч в ранге основного вратаря «Барселоны». Отобьёт удар со штрафного, неудачно приземлится, несмотря на боль, тут же вскочит, накроет мяч вторым движением… и поднимет руку, сигнализируя, что не может продолжить игру. Ему не нужны были диагнозы врачей и прохождение медобследований, чтобы понять – это был его последний сейв в футболке «Барселоны».Разрыв крестообразных связок сорвал его переход в «Монако». О продолжении карьеры в Испании или за пределами Европы Виктор и слышать не хотел – его целью на фоне спада в игре Касильяса было занять место в воротах национальной команды. Список претендентов на голкипера всё сокращался, пока не остался один «Манчестер Юнайтед». Ни уменьшение зарплаты в два раза, ни конкуренция с Де Хеа не остановили Вальдеса. Он хотел всем показать, чего стоит.Не удалось. «Он не разделяет нашу философию», — приговор из уст ван Гала. Испанец просиживал штаны на скамейке запасных, был сослан в дубль, отправлен в аренду в льежский «Стандарт», а затем и вовсе за бесценок отдан новичку АПЛ «Мидлсбро».В его переходе был заинтересован, тот самый человек, который в тренерском штабе Моуринью в «Реале» помогал придумать противоядие против «Барселоны» с Вальдесом в воротах. Полярное прошлое не помешало им сработаться – тренер провёл несколько личных бесед с голкипером, вселил в него уверенность и доверил место в основе. На выходе – всего 22 пропущенных мяча в 20 турах (меньше только у «МЮ», «Челси» и «Тоттенхэма»). Если бы у «боро» не было всё так скучно в атаке, наверняка команда располагалась бы выше 16-го места в таблице.Вальдес же вновь играет в комфортной для себя обстановке. Здесь верят в него, и не потому, что он «свой парень». Как сложилась бы судьба Виктора, останься он в «Барселоне», сказать сложно. Застенчивый интроверт, не наделённый даром играть в футбол на мировом уровне, попытался доказать всем, что привычные рамки можно раздвинуть. Заставленная трофеями полка в доме семьи Вальдес скромно намекает на то, что у него это получилось. Стать звездой мирового уровня ему было не суждено. Но от своей карьеры Виктор получил главное – ощущение свободы.