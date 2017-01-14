Побег лис. «Лестер» играет ужасно, «Челси» снова побеждает

АПЛ или серия A? В последнее время два этих чемпионата слишком легко перепутать. Нет, на Туманном альбионе по-прежнему намного больше топ-футболистов и шикарных (не по китайским меркам) зарплат. Однако в плане формаций и тактических планов английский чемпионат всё больше напоминает итальянский. Разумеется, дело здесь не только в оборонительных трендах и схеме с тремя защитниками, но и, собственно, в тренерах.Итальянских тренерах.в прошлом сезоне показал, насколько хороша школа с Апеннин. «Лестер» был так прекрасен, что его наставника даже признали лучшим тренером 2016 года. Официально признали. Сказка «Лестера» известна всем, как и то, что Золушка постепенно превращается в тыкву. Однако феномен Раньери отрицать глупо — и в этом сезоне его команда способна, например, прихлопнуть дома «Манчестер Сити».История успехав Англии свежее. Пусть и совсем незавершённая. Никаких титулов Антонио чисто физически завоевать за такое короткое время не мог, зато установил уникальное достижение — 13 матчей подряд выиграл «Челси». Лишь «Тоттенхэм» сумел остановить машину итало-англо-российского производства, в чертежах которой так органично смотрятся цифры 3-4-3.Впрочем, в Англии мало классных схем, чтобы стать чемпионом. Надо ещё и уметь управлять коллективом миллионеров и альфа-самцов. Дажев «Челси» это удавалось не всегда. Конте тоже ждёт сложнейшая миссия. Итальянец понимал очевидное и раньше, но в последние дни убедился пуще прежнего.Диего Косту тоже соблазняют китайскими миллионами — 30 китайскими миллионами. Евро. В год. Натурализованный испанец никак не может решить, что же ему делать. Потому отказывается тренироваться и играть за «Челси», ссорится с Конте на базе и матч с «Лестером» посмотрел дома, по ТВ.Вот и ещё одна задачка для итальянского маэстро: не просто снова побеждать, а снова побеждать без своего ведущего форварда. Но и у Раньери схожая ситуация. Правда,не бунтуют. Наоборот, они любят и клуб, и сборную. Сборную Алжира, куда и отправились лидеры «Лестера».И их потеря сегодня оказалась куда более глобальной проблемой, чем моральные трудности Диего Косты. Фанаты «Челси» так громко скандировали «Costa, Costa, Costa!», что даже в России было слышно. В это время «синие» не сильно переживали без своего бомбардира. Ложную девятку прилично исполнял Азар — даже в такой ситуации Батшуайи не получил первого старта в АПЛ.«Лестер» в атаке не мог придумать ничего. Категорически ничего. Олбрайтон и Муса были больше заняты операцией «рывок назад, создание стены из пяти защитников». Но и она продержалась жалкие 6 минут — невинный кросс в штрафной трансформировался в рикошет. Им идеально воспользовались Азар и Алонсо. Последний, атакующие навыки которого не критиковал разве что Конте, завершил атаку в стиле Косты. Чётко, качественно, эффективно.1:0 — и в оставшиеся 39 минут тайма произошло не больше интересного, чем за его первые шесть. Варди почти всегда работал в режиме «соло» и даже почти соорудил гол. Автогол. Но бразилец всё-таки не отправил мяч в собственные ворота, а с интригующими кроссами Олбрайтона «Челси» справился. Как и со всем «Лестером» в первом тайме.И не только в нём. «Лестер» в этом сезоне играет так, что часто возникает вопрос: как эта команда выиграла титул? Понятно, что проблемы «лис» предсказуемы, но игра в обороне всё равно вызывает удивление. «Лестер» поставил на поток «голы из ничего». Пропущенные голы. «Челси» не разорвал соперника, не доминировал, не унижал, но всё равно разгромил.стал лишь третьим защитником лондонцев в АПЛ, оформившим дубль. В почётный клуб Терри и Ивановича испанец вступил благодаря рикошету. Очередному рикошету, и, на первый взгляд, тусклая атака гостей превратилась в гол. Забил «Лестеру» и Педро, уже без помощи всяких отскоков.Глубинно анализировать игру смысла нет, потому что мы всё это уже видели много раз: «Лестер», не способный сыграть в любимую киевскую модель «идеальная оборона — шикарные контратаки», и «Челси», вроде не поражающий воображения, но всё равно добивающийся классного результата.Собственно, это ведь и есть «итальянский футбол», правда? Осталось понять, во что вообще собирается играть «Лестер» в нынешнем сезоне. «Лестер» Раньери на фоне «Челси» Конте смотрелся совсем уж беспомощно.Год назад всё было совсем иначе…