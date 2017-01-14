Побег лис. «Лестер» играет ужасно, «Челси» снова побеждает

АПЛ или серия A? В последнее время два этих чемпионата слишком легко перепутать. Нет, на Туманном альбионе по-прежнему намного больше топ-футболистов и шикарных (не по китайским меркам) зарплат. Однако в плане формаций и тактических планов английский чемпионат всё больше напоминает итальянский. Разумеется, дело здесь не только в оборонительных трендах и схеме с тремя защитниками, но и, собственно, в тренерах.
Итальянских тренерах.
Клаудио Раньери в прошлом сезоне показал, насколько хороша школа с Апеннин. «Лестер» был так прекрасен, что его наставника даже признали лучшим тренером 2016 года. Официально признали. Сказка «Лестера» известна всем, как и то, что Золушка постепенно превращается в тыкву. Однако феномен Раньери отрицать глупо — и в этом сезоне его команда способна, например, прихлопнуть дома «Манчестер Сити».
История успеха Конте в Англии свежее. Пусть и совсем незавершённая. Никаких титулов Антонио чисто физически завоевать за такое короткое время не мог, зато установил уникальное достижение — 13 матчей подряд выиграл «Челси». Лишь «Тоттенхэм» сумел остановить машину итало-англо-российского производства, в чертежах которой так органично смотрятся цифры 3-4-3.
Впрочем, в Англии мало классных схем, чтобы стать чемпионом. Надо ещё и уметь управлять коллективом миллионеров и альфа-самцов. Даже Жозе Моуринью в «Челси» это удавалось не всегда. Конте тоже ждёт сложнейшая миссия. Итальянец понимал очевидное и раньше, но в последние дни убедился пуще прежнего.
Диего Косту тоже соблазняют китайскими миллионами — 30 китайскими миллионами. Евро. В год. Натурализованный испанец никак не может решить, что же ему делать. Потому отказывается тренироваться и играть за «Челси», ссорится с Конте на базе и матч с «Лестером» посмотрел дома, по ТВ.
Вот и ещё одна задачка для итальянского маэстро: не просто снова побеждать, а снова побеждать без своего ведущего форварда. Но и у Раньери схожая ситуация. Правда, Рияд Марез и Ислам Слимани не бунтуют. Наоборот, они любят и клуб, и сборную. Сборную Алжира, куда и отправились лидеры «Лестера».
И их потеря сегодня оказалась куда более глобальной проблемой, чем моральные трудности Диего Косты. Фанаты «Челси» так громко скандировали «Costa, Costa, Costa!», что даже в России было слышно. В это время «синие» не сильно переживали без своего бомбардира. Ложную девятку прилично исполнял Азар — даже в такой ситуации Батшуайи не получил первого старта в АПЛ.
«Лестер» в атаке не мог придумать ничего. Категорически ничего. Олбрайтон и Муса были больше заняты операцией «рывок назад, создание стены из пяти защитников». Но и она продержалась жалкие 6 минут — невинный кросс в штрафной трансформировался в рикошет. Им идеально воспользовались Азар и Алонсо. Последний, атакующие навыки которого не критиковал разве что Конте, завершил атаку в стиле Косты. Чётко, качественно, эффективно.
1:0 — и в оставшиеся 39 минут тайма произошло не больше интересного, чем за его первые шесть. Варди почти всегда работал в режиме «соло» и даже почти соорудил гол Давида Луиза. Автогол. Но бразилец всё-таки не отправил мяч в собственные ворота, а с интригующими кроссами Олбрайтона «Челси» справился. Как и со всем «Лестером» в первом тайме.
И не только в нём. «Лестер» в этом сезоне играет так, что часто возникает вопрос: как эта команда выиграла титул? Понятно, что проблемы «лис» предсказуемы, но игра в обороне всё равно вызывает удивление. «Лестер» поставил на поток «голы из ничего». Пропущенные голы. «Челси» не разорвал соперника, не доминировал, не унижал, но всё равно разгромил.
Маркос Алонсо стал лишь третьим защитником лондонцев в АПЛ, оформившим дубль. В почётный клуб Терри и Ивановича испанец вступил благодаря рикошету. Очередному рикошету, и, на первый взгляд, тусклая атака гостей превратилась в гол. Забил «Лестеру» и Педро, уже без помощи всяких отскоков.
Глубинно анализировать игру смысла нет, потому что мы всё это уже видели много раз: «Лестер», не способный сыграть в любимую киевскую модель «идеальная оборона — шикарные контратаки», и «Челси», вроде не поражающий воображения, но всё равно добивающийся классного результата.
Собственно, это ведь и есть «итальянский футбол», правда? Осталось понять, во что вообще собирается играть «Лестер» в нынешнем сезоне. «Лестер» Раньери на фоне «Челси» Конте смотрелся совсем уж беспомощно.
Год назад всё было совсем иначе…