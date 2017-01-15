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175 лет назад 2016
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Антонио Конте и Диего Коста
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

«Аристократический» скандал. Отправит ли Конте в Китай Косту?

Интересуется ли «Зенит» Оздоевым, дата рассмотрения апелляции Ерёменко, скандал в «Челси» и недооценка Гвардиолы — в обзоре дня.
15 января 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

УЕФА рассмотрит апелляцию по делу Ерёменко 2 марта


Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко, назвал дату рассмотрения апелляции по делу игрока.

«Апелляция по делу Ерёменко будет рассмотрена в УЕФА 2 марта. Какова вероятность того, что апелляция будет удовлетворена? Я не комментирую обстоятельства дела», — заявил Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

УЕФА дисквалифицировал Ерёменко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Конте отправляет Косту в Китай


Главный тренер «Челси» Антонио Конте во время тренировки поссорился с нападающим команды Диего Костой, сообщает Sky Sports.

По информации издания, всё началось с того, что форвард вступил в словесную перепалку с двумя фитнес-тренерами команды. В спор вмешался Конте и заступился за представителей тренерского штаба, в результате чего между ним и Костой случился конфликт. По завершении конфликта итальянский специалист крикнул испанцу: «Убирайся в Китай». Такая реакция Конте объясняется тем, что игрок получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, готовых сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Ранее сообщалось, что Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити», который состоится сегодня, так как поссорился с Конте из-за разногласий по поводу травмы. Наставник «Челси» не включил форварда в заявку на матч.

Однако на данном этапе карьеры Коста не заинтересован в переходе в китайский клуб.

Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист ESPN Brasil Жоау Костело-Бранко, работающий в Лондоне.

«Диего Коста сказал, что в данный момент ему неинтересно предложение о продолжении карьеры в Китае», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером «Челси» Антонио Конте. СМИ также утверждали, что клуб из Китая готов платить 28-летнему форварду € 35 млн в год.

В УЕФА не оценили Гвардиолу


УЕФА опубликовал свою версию 10 лучших тренеров всех времён. В списке не оказалось главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который благодаря успехам в «Барселоне» и «Баварии» является одним из самых титулованных тренеров в мировом футболе.

Официальный сайт УЕФА опубликовал серию материалов о самых заметных тренерах планеты с момента основания УЕФА в 1954 году.

По мнению УЕФА, самое большое влияние на европейский футбол оказали следующие специалисты: Брайан Клафф, Йохан Круифф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Валерий Лобановский, Ринус Михелс, Жозе Моуринью и Арриго Сакки.

«Зенит» начал год с ничьей


Товарищеские матчи (клубы)
14 января 2017, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия

«Зенит», находящийся на сборе в Дубае, провёл первый в 2017 году контрольный матч. Соперником команды Мирчи Луческу стал немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, после 16 туров занимающий четвёртое место в таблице Бундеслиги.

Встреча завершилась вничью со счётом 0:0. За петербургскую команду сыграли новички — Сергей Зуйков, Йоан Молло и Эрнани. Следующий контрольный матч сине-бело-голубые проведут 16 января. Соперник — китайский клуб «Чанчунь Ятай».

Источник: «Зенит» никогда не интересовался Оздоевым


По данным источника, петербургский клуб «Зенит» может расстаться с Артуром Юсуповым и пригласить на его место полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.

«Никогда среди трансферных целей «Зенита» не значилась фамилия Оздоева. Тренерский штаб удовлетворён Юсуповым. Более того, в интервью после матча с «АЗ Алкмар» Мирча Луческу даже признался, что ошибался, не ставя в состав Артура», — сообщил источник.

В нынешнем сезоне РФПЛ Оздоев принял участие в 10 матчах за «Рубин», из которых в семи выходил в стартовом составе. Юсупов отыграл за «Зенит» в 10 встречах (две – в основе), на его счету гол и голевая передача.

Срна остаётся в «Шахтёре»


Капитан «Шахтёра» Дарио Срна заявил, что не покинет донецкий клуб этой зимой. Ранее сообщалось, что 34-летний хорват может перейти в «Барселону».

«Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что моё сердце принадлежит „Шахтёру“. Я остаюсь в „Шахтёре“ и доволен этим решением. Я послушал, что говорит сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в „Шахтёре“ и выиграть с командой чемпионат. Я принял правильное решение. А что касается „Барселоны“, я не буду комментировать, потому что это непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в „Шахтёре“, — приводит слова Срны „Террикон“ со ссылкой на телеканал „Футбол 1“.

Контракт Дарио с «Шахтёром» рассчитан до лета 2017 года. Защитник выступает за донецкий клуб с 2003 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
14 января 2017, суббота
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