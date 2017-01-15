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«Тебя обожают сильнее Гаскойна!» Самый недооценённый форвард АПЛ

Лишь 6 нападающих в истории английской Премьер-лиги забивали больше, чем Джермейн Дефо. Но про него всё равно почти не говорят.