Как «Ливерпуль» Клоппа становится «Барселоной»

Юрген Клопп сказал эти слова в 2013-м, через полгода «тики-таку», дышавшую на ладан, окончательно добили Луи ван Гал и Хорхе Сампаоли, и даже «Барселона» Луиса Энрике стала играть по-другому. Сонное перекатывание мяча сменилось ставкой на скорость Месси, Суареса и Неймара, каталонцы начали чаще контратаковать и стали более непредсказуемой командой. Есть и другая важная цитата Клоппа в отношении ажурного футбола – об «Арсенале» Арсена Венгера, любящего играть, как «Барселона»: «Их футбол – это симфонический оркестр, но мне нужно больше шума. Наш футбол – это хэви-метал!»
Вкусы Клоппа меняются со временем. Сначала он стал отрицать любовь к тяжёлой музыке, а теперь стал делать «Ливерпуль» более симфоническим. Красные – 2-я команда АПЛ и по владению мячом (больше лишь у «Манчестер Сити» Гвардиолы, с чьим стилем всё давно понятно), и по количеству ударов (17,6 за игру, больше у «Тоттенхэма», где Кристиан Эриксен очень много стреляет издали). У «Ливерпуля» одно из лучших в Премьер-лиге сочетаний качества ударов и количества, конкурировать может лишь тот же «Сити».
Меняется Клопп, меняется его тренерская философия — меняются и приоритеты в английском чемпионате. В АПЛ вакансия «Барселоны» была занята заранее, когда в Манчестер приехал Хосеп Гвардиола, но оказалось, что у Юргена Клоппа английская «Барса» получается даже лучше. Причём гибридная, сочетающая качества команды Гвардиолы с командой Луиса Энрике.
Тактическая конфигурация
Схема 4-3-3. Два не слишком приметных центральных защитника с сильным первым пасом. Крайние защитники, регулярно влезающие в чужую штрафную площадку. Избыток мозгов в середине поля – опорный полузащитник раскидывает передачи всем игрокам атаки и ради этого отходит назад к защитникам, два центральных полузащитника над ним очень техничны, отлично чувствуют дыхание игры. Впереди – атакующая тройка, готовая всех разорвать.
Под описание вы легко подставите и «Ливерпуль», и «Барселону».
Главный, кто таскает рояль при такой конфигурации, – опорный полузащитник. У «Барсы» большой объём работы проделывает Серхио Бускетс, у «Ливерпуля» – Джордан Хендерсон, второй игрок АПЛ по количеству отборов (74, больше лишь у Идрисса Гуйе) и лучший распасовщик лиги (1649 передач за сезон, столько нет ни у кого). Ещё осенью вклад Хендерсона в успех красных оценил Хаби Алонсо, много и восторженно говорящий о нынешнем «Ливерпуле». Ему ли после работы с Гвардиолой не знать, как должна выглядеть команда, идейно напоминающая «Барселону».
Над ним действуют Адам Лаллана, развеивающий миф о «деревянности» и отсутствии техники у англичан, и Жоржиньо Вейналдум. Кевин Де Брёйне, действующий на той же позиции в «Манчестер Сити», называет себя «ложной восьмёркой», и что-то такое в ливерпульских Хави и Иньесте действительно есть: они очень здорово ищут зоны. После матча с «Мидлсбро», где Лаллана стал героем матча, Юрген Клопп рассказал историю из начала своей английской карьеры: «Я был доволен его игрой, но он пришёл ко мне и спросил: «Я не забиваю. Что делать?» Я ответил – потому что находится не в тех зонах. Теперь он играет глубже и часто оказывается ровно там, где нужно». Лаллана прессингует, Лаллана бегает по 13 км за матч, Лаллана намного лучше находит свободные зоны, врываясь из глубины, – и всё это благодаря Клоппу и перестройке на тактику 4-3-3, которую в АПЛ Юрген не менял ни разу.
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Тройка снайперов и зависимость от неё
Миф гласит, что «Барселона» с разбитой или усталой тройкой MSN играет хуже, чем с убийственным отрядом в полном составе. Даже сейчас, когда Месси берёт на себя функции Хави, Иньесты, Бускетса и тер Штегена, а Неймар и Суарес часто оказываются оторванными от команды, эта троица стабильно решает исходы матчей. У «Ливерпуля» есть своя мощная тройка, делающая разницу, – из Роберто Фирмино, Филипе Коутиньо и Садио Мане, – только без красивого трёхбуквенного обозначения.
Приоритеты в атакующей тройке расставлены по-своему: нынешний «Ливерпуль» больше напоминает «Барселону» времён игры с «ложной девяткой». Её играет Фирмино, часто уходя в глубину: нередко он отходит назад, стягивая за собой защитника и организуя свободное пространство для Коутиньо и Мане, перемещающегося на передовую. В прессинге Фирмино часто атакует с тыла, когда соперник его не видит, – так повышается вероятность удачного отбора. Коутиньо – главный технарь «Ливерпуля», Мане – главный движок, умело находящий пространство за спинами защитников и за счёт своего умения выбившийся в лучшие снайперы красных.
Типичный пример открывания Мане: Фирмино дожидается поддержки сенегальца из глубины, ждёт его забегания в коридор между защитниками…
…и выдаёт Мане на пустые ворота.
Зависимость от здоровья и настроения атакующей тройки очевидна. Когда Коутиньо, Фирмино и Мане играют вместе, «Ливерпуль» не проигрывает, набирает почти на 20% очков больше и забивает больше почти на гол за игру. Между ними наладилась такая химия, что с отсутствием кого-либо из тройки и выходом Старриджа красные теряют и в движении, и в остроте моментов (из-за любви Старриджа бить отовсюду, даже с дико неудобных позиций), и в результативности. Показательно, что Роберто Фирмино без Коутиньо забил всего однажды за 7 матчей и не отдал ни одной голевой. Теперь «Ливерпулю» придётся обходиться без Садио Мане, отчалившего выигрывать Кубок Африки со сборной Сенегала.
Возможно, Филиппе Коутиньо сможет сыграть в Манчестере. Если нет, то игра с «МЮ» будет первой в Премьер-лиге, где из атакующей тройки «Ливерпуля» останется один игрок, к тому же самый зависимый – Фирмино. Красные только учатся играть при таком кадровом составе, это стало очевидно, когда Клопп передал Дэниэлу Старриджу лист бумаги с тактическими указаниями прямо во время кубкового матча с «Саутгемптоном». С тройкой нападения Фирмино – Старридж – Лаллана «Ливерпуль» потерпел сухое поражение – второе в сезоне.
Эксперименты, присущие «Барселоне»
Вратарь-чистильщик. Немецким вратарям слишком скучно в своей штрафной – Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, а теперь и Лорис Кариус часто выбегают из своего прямоугольника на мяч. «Он быстро ориентируется, когда надо покинуть ворота, хорош в игре ногами и не боится играть по мячу», – говорит про Кариуса другой летний новичок, Рагнар Клаван. Череда ошибок Кариуса заставила Клоппа задумать катавасию с вратарями, чередуя немца с Симоном Миньоле, но даже это не заставит Лориса отказаться от своего стиля: как и Нойер с тер Штегеном, он из плеяды вратарей, которые 100 раз сделают один трюк, на 101-й ошибутся, но будут делать его и дальше, не оглядываясь на ошибку.
Воспитание нового Маскерано. В феврале 2016-го Клопп впервые отрядил Лукаса Лейву в центр обороны, сделав шаг к трансформации бразильца в Маскерано. Исходные данные такие же – невысокий для защитника рост, нивелирующийся жаждой игры в отборе (в пяти сезонах АПЛ из последних шести Лукас был лидером по количеству отборов за матч) и отличным первым пасом. Каков Лукас Лейва в защите, легче всего объяснит матч с «Лестером»: там бразилец сам выкатил мяч на блюдечке Джейми Варди, но при этом очень высоко встречал длинные передачи «лис» и зачал две голевых атаки «Ливерпуля» своим первым пасом из глубины.
Крайние защитники – вовсе не защитники. В «Барселоне» многозадачный Дани Алвес и бороздил правый фланг, и отходил в опорную зону, чтобы каталонцы перестраивались с 4-3-3 на 3-4-3 в духе «Аякса» ван Гала. Жорди Альба там же превратился чуть ли не в вингера, постоянно врывающегося в штрафную из зоны левого полуфланга. У «Ливерпуля» крайние защитники тоже перестают исполнять одну чистую роль. «Природа игры на этой позиции меняется. Крайние защитники должны быть многозадачными, играть очень высоко. Иногда – становиться вингерами, иногда – центральными полузащитниками», – говорил Клопп в эфире Sky Sports, и его слова находят отражение в нынешнем «Ливерпуле».
Джеймс Милнер стал крайним защитником только при Клоппе, так что его регулярные смещения в середину поля, когда Хендерсон отходит руководить атаками в глубину, а Лаллана или Вейналдум открываются на фланге – обычное дело. Если Милнер – защитник-опорник, то Клайн – защитник-вингер: Нэт делает больше всех ключевых передач в АПЛ среди игроков обороны (30) и регулярно гостит в зоне полуфланга, как Жорди Альба в «Барселоне». Правда, если любимый трюк Альбы – забегать за спину и получать передачу на ход к лицевой, то Клайн чаще получает мяч на свободном пространстве, из центральной зоны, как на скриншоте от Вейналдума.
Подбор игроков под философию, а не наоборот
Во время рождественского марафона Юрген Клопп отшутился по поводу трансфера Кристиана Бентеке: «Когда мы победили «Норвич», мои очки были сломаны в порыве радости. На фотографии я держу их в руках. Это сделал Бентеке. Так что не ломайте мои очки, или будете проданы». Клопп и раньше деликатно говорил о бельгийце, поддерживал его, когда Бентеке не забивал за «Ливерпуль», но причина его трансфера очевидна – Кристиан банально не подходил под философию проекта Клоппа.
«Мы не та команда, которая играет с нападающим, умеющим забивать голы, но пропадающим с поля на остальные 89 минут матча», – сказал Юрген во второй день 2016 года, когда Бентеке провалил игру с «Вест Хэмом»: 5 ударов, все по воробьям, и 2 выигранных единоборства из 15, крохи для форварда таранного типа. Присутствие Бентеке сковывало прошлогодний «Ливерпуль» – Ловрен из-за бельгийца временно превратился в машину по исполнению длинных верховых передач, фланговые игроки постоянно искали Бентеке, а бельгиец постоянно принимал мяч спиной к воротам, повышая вероятность потери мяча. Но стоило убрать Кристиана в запас, как агрессии и энергии становилось больше – хоть со Старриджем, хоть с Ориги, хоть с Фирмино.
Сила «Ливерпуля» Клоппа в движении, как с мячом, так и без – и это объясняет как трансфер Бентеке, так и перевод в запас Старриджа, отчего-то обленившегося и хуже двигающегося без мяча, чем раньше. Как мы увидели в АПЛ, Хосеп Гвардиола не всегда соблюдает предельно жёсткую позицию в отношении игроков, не подходящих под его философию – вялый, тягучий и бесполезный при прессинге Яя Туре стал важен Гвардиоле, как дополнительное оружие для спасения команды в слабых матчах.
Стремление к оригиналу
В этом сезоне у «Ливерпуля» еврокубки только в PlayStation, но Юрген Клопп решил, что иногда можно посмотреть Лигу чемпионов и вживую, даже махнуть ради этого на «Камп Ноу». В декабре Клопп, его помощники, а также десант из 14 футболистов, среди которых были Мане, Фирмино, Хендерсон и Лаллана, прилетели на матч «Барселоны» с гладбахской «Боруссией». Сине-гранатовые выиграли 4:0, а Клопп наверняка остался впечатлён, но не подал виду: «Было бы здорово смотреть «Барселону» с хот-догом в руках, отдыхая на летнем солнышке, но мы будем играть против них в следующем сезоне. Мы увидели, как играет «Барселона» – мы бы её обыграли!». Шутка, но ведь летом «Ливерпуль» Клоппа уже встречался с сине-гранатовыми. И выиграл 4:0.
Разумеется, красная делегация на «Камп Ноу» – не главное, из-за чего «Ливерпуль» приобретает сине-гранатовый оттенок. Но, зная дотошность Юргена, можно предположить, что он и вёз команду в Каталонию с целью ознакомления с оригиналом: заставить Лукаса следить за Маскерано, Мане и Фирмино – за действиями MSN, Хендерсона – за Бускетсом.
Скопировать «Барселону» нельзя, не изучив её максимально дотошно. У «Ливерпуля» получается самая классная копия за последние годы.